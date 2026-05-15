Пиарщик Зеленского Петров внес 80 тыс. грн залога за Ермака
Пресс-секретарь Зеленского Владимир Петров внес залог в размере 80 тысяч гривен за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, он рассказал, как правильно вносить залог, и опубликовал скриншот.
Журналистка Алена Лунькова спросила, какую сумму Петров внес за Ермака, на что тот ответил — 80 тысяч гривен.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сірожа Ребров ,вирішив трохи бабла помножити на 3 , також в бидлоту захотів вписатися .
Люструвати це лайно, виключно вірьовкою!!!
Скажи хто твій друг ...
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
Можно смело составлять список ждунов и пособников рф
Ось де справжнє аскарблєніє
- ану моє рабо бидло, терміново скинулись!
але ж хитросракий пєтров, вже служить старому, новому хазяїну!
мабуть, знову чудо юдо п*нчуку.....
то ж, оті смішні 80к грн, то обсцикання андрєя!
що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,
а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та
пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.
Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
«Внесення грошової застави за особу, яка вчинила корупційний злочин,
можливості позбавляє органи досудового розслідування забезпечити притягнення зазначеної особи до відповідальності через наявні процесуальні можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, отримуючи м'які види запобіжного заходу.
Слід враховувати, що особи, які вчинили корупційні злочини, мають нерухомість на території іноземних держав. У такому разі їм доступніші можливості покинути Україну, щоб уникнути покарання».
Батьки - Любов Володимирівна Петрова, уродженка міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82 Салават у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4 Росії,
та Володимир Рудольфович Петров, уродженець міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Петропавловськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Казахської РСР, росіянин
У 2002 році був журналістом «Вуличного телебачення» - проєкті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Пінчука, який на початку 2000-х відіграв важливу роль в агітації на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми.
Потім Петров перейшов працювати на телеканал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A0%D0%A2 «Київська Русь. Телебачення» (КРТ), де дійшов до рівня головного редактора та директора. КРТ належав донецькому прокурору та генпрокурору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадію Васильєву
Там зійшовся з донецькою регіональною елітою
У часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Адміністрацію Президента
Також Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів, зокрема, проти руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%96! «Стоп цензурі!»
Він обіцяв докласти зусиль, аби «журналистская тусовка», яка лишилася після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96 Революції на граніті, зникла з України
У 2016 році Петров вів програму «Небезпечні гастролі» на російському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F! «П'ятниця!»...
І тд і тп Конченная мразь
Ведь Ермак был его правой, левой руками и задницей.
Спали и бухали вместе.
"Я с Ермаком пришел, с ним и уйду"
Кинул? Как и всех остальных своих друзей и подельников.