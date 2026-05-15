РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку Деятельность Владимира Петрова
4 722 53

Пиарщик Зеленского Петров внес 80 тыс. грн залога за Ермака

Петров внес залог за Ермака: сколько именно?

Пресс-секретарь Зеленского Владимир Петров внес залог в размере 80 тысяч гривен за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, он рассказал, как правильно вносить залог, и опубликовал скриншот.

Журналистка Алена Лунькова спросила, какую сумму Петров внес за Ермака, на что тот ответил — 80 тысяч гривен.

Петров внес залог за Ермака: сколько именно?

Читайте: Во фракции "СН" нет желающих вносить залог за Ермака. Разве что прийти на суд посмеяться, - Безуглая

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте: Железняк просит СБУ проверить возможность связей "гадалки" Ермака со спецслужбами РФ

Автор: 

залог (584) Ермак Андрей (1619) Петров Владимир (39)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Всіх хто вносить заставу за Пердака можна вважати співучасниками його злочинів.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:59 Ответить
+21
показать весь комментарий
15.05.2026 13:51 Ответить
+19
показать весь комментарий
15.05.2026 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоу для кроликів
показать весь комментарий
15.05.2026 13:50 Ответить
Зеленорила бидлота підтягується .

Сірожа Ребров ,вирішив трохи бабла помножити на 3 , також в бидлоту захотів вписатися .
показать весь комментарий
15.05.2026 13:59 Ответить
Петров засвідчив виконання ним наказів єрмака та замовних тем!!
Люструвати це лайно, виключно вірьовкою!!!
показать весь комментарий
15.05.2026 14:26 Ответить
на туалетний папір?))...
показать весь комментарий
15.05.2026 13:50 Ответить
Це він потролив такою сумою, чи що...
показать весь комментарий
15.05.2026 16:26 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 13:51 Ответить
Кончене
показать весь комментарий
15.05.2026 14:05 Ответить
головне шо воно не приховує , шо він ментальний колонізатор та чмо русняве ...і дуже скоро всю зеленську мафіозну племену шоблу , українці будуть гнати за поребник ср*ним віником !!!...
показать весь комментарий
15.05.2026 14:23 Ответить
Мразь Гнида
Скажи хто твій друг ...
показать весь комментарий
15.05.2026 14:31 Ответить
За Андрія Єрмака внесли всю суму застави: він виходить із СІЗО, - Новини.LIVЕ.😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
15.05.2026 13:51 Ответить
Все , що ви хочете знати про Єрмака, все докладно, вся "підноготна"

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
показать весь комментарий
15.05.2026 13:51 Ответить
Юрист, продюсер, ворог України, бізнесмен...
показать весь комментарий
15.05.2026 13:55 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 13:54 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 14:25 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 18:46 Ответить
Жлоб неблагодарный.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:55 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 13:56 Ответить
В цих тварин є зайві гроші вносити застави за таких самих виродків, а на ЗСУ звісно нехай "лохи" донатять... Ну чого можна чекати від виродків, які під час війни будують собі палаци на крадених грошах з ледь живої енергетики?
показать весь комментарий
15.05.2026 13:58 Ответить
Всіх хто вносить заставу за Пердака можна вважати співучасниками його злочинів.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:59 Ответить
Це однозначно ждуни і консерви!
показать весь комментарий
15.05.2026 15:37 Ответить
Рука руку миє. Він їм посади за державний бюджет, вони на заставу скидаються. Все з наших податків. Цікаво для військових скільки ці потвори пожертвували?
показать весь комментарий
15.05.2026 14:00 Ответить
Та ніхто не скидається, просто дермак свої гроші їм дав на заставу, щоб не спалитися звідки в нього така сума. А ці вносники добре, якщо собі ще не взяли
показать весь комментарий
15.05.2026 14:15 Ответить
Вата вирішила продемонструвати що "своїх не кидає" влаштувавши перепис фриків.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:06 Ответить
Скільки дали, стільки і вніс. Цікаво скільки собі взяв з тих грошей
показать весь комментарий
15.05.2026 14:06 Ответить
менше 2 штук баксів. Жлобяра)
показать весь комментарий
15.05.2026 14:09 Ответить
ексзавгосп такий :: а чьо так мала?
показать весь комментарий
15.05.2026 14:11 Ответить
Головне щоб перелік ермаколюбів не згубився!
показать весь комментарий
15.05.2026 14:12 Ответить
Перекличка наволочі.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:12 Ответить
Мухи слетаются на дерь..о
Можно смело составлять список ждунов и пособников рф
показать весь комментарий
15.05.2026 14:12 Ответить
Тільки добавлять, бо "составлять" почали ще з 19 року, чи й раніше.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:18 Ответить
А що ж історія замовчує скільки вніс сам зє для порятунку свого найпотужнішого дефективного манагєра?
показать весь комментарий
15.05.2026 14:15 Ответить
80 тисяч - ето аскарбітєльно.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:17 Ответить
А сьогодні Поярков сказав, що хтось постібався і вніс 666грн.
Ось де справжнє аскарблєніє
показать весь комментарий
15.05.2026 14:19 Ответить
може евро??
показать весь комментарий
15.05.2026 16:18 Ответить
там не написано що в гривнях
показать весь комментарий
15.05.2026 16:22 Ответить
🤣🤣🤣 Ніщеброд шашличний
показать весь комментарий
15.05.2026 14:18 Ответить
Щось малувато, Дерьмак значно більше виплатив Петрову-Водкіну. Вчора показували Данила Гусака Сівковича. Не просихає. Відать, прописався за столом у Петрова-Водкіна.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:19 Ответить
ультиматум!
- ану моє рабо бидло, терміново скинулись!
але ж хитросракий пєтров, вже служить старому, новому хазяїну!
мабуть, знову чудо юдо п*нчуку.....
то ж, оті смішні 80к грн, то обсцикання андрєя!
показать весь комментарий
15.05.2026 14:21 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 14:22 Ответить
Президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі обіцяв,

що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,

а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та

пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.

Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:22 Ответить
Аргументувалося це так:

«Внесення грошової застави за особу, яка вчинила корупційний злочин,

можливості позбавляє органи досудового розслідування забезпечити притягнення зазначеної особи до відповідальності через наявні процесуальні можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, отримуючи м'які види запобіжного заходу.

Слід враховувати, що особи, які вчинили корупційні злочини, мають нерухомість на території іноземних держав. У такому разі їм доступніші можливості покинути Україну, щоб уникнути покарання».
показать весь комментарий
15.05.2026 14:36 Ответить
Не продешевив,гнидо? Дякуючи Єрмаку ти заробив набагато більше...
показать весь комментарий
15.05.2026 14:25 Ответить
Іде збір на заставу: "Мсье же не манж па сіс жур!"
показать весь комментарий
15.05.2026 14:32 Ответить
Тільки таке БИДЛО і може піарити Зє.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:34 Ответить
Володимир Петров народився 1977 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську.

Батьки - Любов Володимирівна Петрова, уродженка міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82 Салават у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4 Росії,

та Володимир Рудольфович Петров, уродженець міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Петропавловськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Казахської РСР, росіянин

У 2002 році був журналістом «Вуличного телебачення» - проєкті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Пінчука, який на початку 2000-х відіграв важливу роль в агітації на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми.

Потім Петров перейшов працювати на телеканал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A0%D0%A2 «Київська Русь. Телебачення» (КРТ), де дійшов до рівня головного редактора та директора. КРТ належав донецькому прокурору та генпрокурору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадію Васильєву

Там зійшовся з донецькою регіональною елітою

У часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Адміністрацію Президента

Також Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів, зокрема, проти руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%96! «Стоп цензурі!»

Він обіцяв докласти зусиль, аби «журналистская тусовка», яка лишилася після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96 Революції на граніті, зникла з України

У 2016 році Петров вів програму «Небезпечні гастролі» на російському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F! «П'ятниця!»...

І тд і тп Конченная мразь
показать весь комментарий
15.05.2026 14:48 Ответить
Жлоб, але показав «чьто сфой»
показать весь комментарий
15.05.2026 14:57 Ответить
Чи є хтось здивований, що ця потаскана смердюча медіалярва на відсосі в жОПи внесла бабло за свого господаря?
показать весь комментарий
15.05.2026 15:26 Ответить
,,Пана видно по халявах" .
показать весь комментарий
15.05.2026 15:56 Ответить
Цей пан чекає свого яйця)
показать весь комментарий
15.05.2026 16:01 Ответить
А сколько внес таинственный Вова?
Ведь Ермак был его правой, левой руками и задницей.
Спали и бухали вместе.
"Я с Ермаком пришел, с ним и уйду"
Кинул? Как и всех остальных своих друзей и подельников.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:10 Ответить
Нащальника закрыли , нада спасать нащальника.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:18 Ответить
Андрюха таким чином перевіряє свою впливовість, соціологи як і завжди можуть наїпати а так все прозоро.
показать весь комментарий
15.05.2026 17:39 Ответить
А ішак коли внесе!?
показать весь комментарий
15.05.2026 20:54 Ответить
 
 