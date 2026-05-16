Ермак мой кум, но у меня нет средств на залог. Может, когда получу новую зарплату, то что-то перечислю, - "слуга народа" Тищенко
Депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко пока не планирует собирать средства для внесения залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом он заявил в сессионном зале ВР, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее видео распространил в Facebook нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
Тищенко о деле Ермака
"Есть судебный процесс, есть подозрение. Адвокаты работают, вносят залог", - отметил Тищенко.
На уточняющий вопрос, планирует ли он присоединиться к внесению залога, Тищенко ответил, что пока еще не знает.
Вы знаете, это мой кум, я от него не отказываюсь. У нас еще есть один кум - Сергей Ребров, он внес 30 млн залога. Известный человек, может себе позволить... У меня нет таких средств, чтобы я мог как-то поддержать, у меня зарплата только официальная 50 тыс.", - отметил он.
После этого Тищенко спросили, может ли он внести за Ермака месячную зарплату.
"Может, так и будет, но нужно ее пока получить, нам еще не платили", - резюмировал тот.
Кто уже внес залог за Андрея Ермака
Средства за Ермака предоставили трое физических лиц, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
- По данным журналистов, самый большой взнос - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
- Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".
По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.
- К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
-майже цитати з плівок міндічей-хуїндічей.
екс-рекетир у ВР прямим текстом каже про кумівство.
Йому навіть мізків не вистачило уточнити, що ярмак повинен вийти , бо "такі-то заслуги".
"Бо кум", "але грошей нема, так би заніс"
кум!!!!
знаєте національну ідею українців?
кумовство і забори!
Христич по хоккею никому из власти не кум,и есть результат.
Я думав, за колл-центрами голови ніколи підняти. Який працьовитий!