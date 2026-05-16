Новости Подозрение Ермаку
Ермак мой кум, но у меня нет средств на залог. Может, когда получу новую зарплату, то что-то перечислю, - "слуга народа" Тищенко

Депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко пока не планирует собирать средства для внесения залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он заявил в сессионном зале ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее видео распространил в Facebook нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Тищенко о деле Ермака

"Есть судебный процесс, есть подозрение. Адвокаты работают, вносят залог", - отметил Тищенко.

На уточняющий вопрос, планирует ли он присоединиться к внесению залога, Тищенко ответил, что пока еще не знает.

Вы знаете, это мой кум, я от него не отказываюсь. У нас еще есть один кум - Сергей Ребров, он внес 30 млн залога. Известный человек, может себе позволить... У меня нет таких средств, чтобы я мог как-то поддержать, у меня зарплата только официальная 50 тыс.", - отметил он.

После этого Тищенко спросили, может ли он внести за Ермака месячную зарплату.

"Может, так и будет, но нужно ее пока получить, нам еще не платили", - резюмировал тот.

Кто уже внес залог за Андрея Ермака

Средства за Ермака предоставили трое физических лиц, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

  • По данным журналистов, самый большой взнос - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
  • Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".

  • По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.

  • К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

+15
Зелене лайно. Як можна було обирати це 2019р.? Як??????????????????
16.05.2026 11:37 Ответить
+14
Ярмак - мій кум , але біткоїни дорожче!
16.05.2026 11:31 Ответить
+14
Колян, хоч каклети передай йому в СІЗО!
16.05.2026 11:38 Ответить
16.05.2026 11:31 Ответить
Amicus Plato, sed magis amica veritas.
16.05.2026 11:51 Ответить
істина зараз товар не ліквідний
16.05.2026 11:54 Ответить
Єрмак мій кум, та власний зад дорожче.
16.05.2026 11:34 Ответить
поки є вова, ми спокійні
-майже цитати з плівок міндічей-хуїндічей.
16.05.2026 11:36 Ответить
Шо,опять....Миша,та "скока" ты уже за жопы будешь писать??Ну е-мое...Ну что ни пост,то пис.ны то жопы...А виноват как всегда я...обижаю Мишу в детсадике Ну хоть живой после последних обстрелов...вижу-вижу..
16.05.2026 12:28 Ответить
Сам перебиваюсь з хліба на воду - викрутиться
16.05.2026 11:35 Ответить
16.05.2026 11:38 Ответить
Хай жере у "Велюрі"
16.05.2026 11:42 Ответить
"клєтчате одіяло" передасть )) шоб парашний кум не замерз біля параші ))
16.05.2026 11:35 Ответить
16.05.2026 11:37 Ответить
В хто до них були кращі? Кучма, Ющенко, Янукович або Порошенко. Кожен з них системно розвалював армію та сбу!
16.05.2026 13:52 Ответить
16.05.2026 11:38 Ответить
... щоб просрався.😁
16.05.2026 13:44 Ответить
І "лімон"...
16.05.2026 13:52 Ответить
має трошки тільки для себе
16.05.2026 11:39 Ответить
Мішь церковная
16.05.2026 11:42 Ответить
"Країна мрій ЗЕпідора" виглядає тка: якщо у виродка, агента кремля, істоти, яка неправомірно користувалася повноваженнями, які за законом не мала, є 140 лямов, які воно намародерило у народа під час війни, то воно спокійно вийде під заставу, перед тим насцявши на Конституцію, на закони і на український народ, який завдяки, в тому числі, цьому покидьку з 2022 отримав широкомасштабну війну з москалотою... Ну хіба це не той самий Канєц епохі бєднасті та брехні, який ЗЕпідор обіцяв з усіх біг-бордів у 2019 ??? Хіба це не "країна мрій" зеленського, про яку він розвішував лохам локшину і ті як зачароване тупе стадо баранів бігло на виборчі дільниці з криками "только зєлєнскій!!!!!" БЛДь коли ж наш мудрий нарід таки поумнішає та хоча б зробить висновки з того жахіття, яке сам собі наобирав????
16.05.2026 11:43 Ответить
Дешева вистава для люмпенів
16.05.2026 11:44 Ответить
Бідний нещасний, може йому теж потрібно скинути?
16.05.2026 11:52 Ответить
Давно !!! ...здюлєй.
16.05.2026 13:10 Ответить
16.05.2026 11:56 Ответить
Гібрид мендель+мітбол
16.05.2026 11:59 Ответить
Як оця вся бидлота з оточення єрмакова хизувалася знайомством з ним, а в підсумку всі стороняться його, грошей нема!!! Хто мене вкурвів так це ребров!!!
16.05.2026 11:56 Ответить
От невдячний , Дрюша і тобі і Ваві і Кірюші і Кліменку ниточки заговорені дарував , а тобі грошей жалко? Так , хай не золоті а від Вероніка ІФеньшуй , так і ти не Мерлін Монро, та й багато вас у нього , всіх в брюліки не вдінеш.
16.05.2026 12:05 Ответить
Куме ?..... Га ???? - а грошей ***.....
16.05.2026 12:07 Ответить
Так виходить зебілятки все таки кумівство, де ж тепер ваше верещання ? Щось вас не чутно, де ви поділися, верескунчики- зебілятка 2019 ? Гниди малороські
16.05.2026 12:08 Ответить
ну що 73%, наголосували?

екс-рекетир у ВР прямим текстом каже про кумівство.
Йому навіть мізків не вистачило уточнити, що ярмак повинен вийти , бо "такі-то заслуги".

"Бо кум", "але грошей нема, так би заніс"
16.05.2026 12:09 Ответить
16.05.2026 12:09 Ответить
ніфіга сє, друг?
кум!!!!
знаєте національну ідею українців?
кумовство і забори!
16.05.2026 13:01 Ответить
Теперь у меня отпали все вопросы,почему так чмошно играет наша сборная по футболу. Какая власть,такой и главный тренер главной команды страны.
Христич по хоккею никому из власти не кум,и есть результат.
16.05.2026 12:20 Ответить
Так ти ще й про зарплату знаєш?
Я думав, за колл-центрами голови ніколи підняти. Який працьовитий!
16.05.2026 12:23 Ответить
Падаючого - підштовхни.
16.05.2026 12:28 Ответить
Долго плакал...Бедный Тищенко,живет на одну зарплату и то...получить нужно...Перехватил наверное тыс 20баксов у коллег,до получки...из Днепр...кол-центров.А кум-це вже отработаний матеріал,пішов він нахер
16.05.2026 12:31 Ответить
Обережний, ****!
16.05.2026 12:34 Ответить
як щур, задерший ніс вгору , намагаючись винюхати звідки звиздюлина прилетить.
16.05.2026 12:44 Ответить
Гірке і болюче питання - чи вартий народ,який обирає у владу отаких от тищенків мати незалежність?
16.05.2026 12:36 Ответить
Класс,вотетопарень.Эти гниды своих скорее потопят ,чем спасут.
16.05.2026 12:36 Ответить
У всієї зеленої шобли гроші накрадені. Тому не можуть легально показати.
16.05.2026 12:43 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.05.2026 13:12 Ответить
Такими темпами скоро всі куми будуть в одному СІЗО
16.05.2026 12:44 Ответить
Клоун
16.05.2026 12:46 Ответить
За що цей олігофрен отримує зарплату ?
16.05.2026 12:46 Ответить
перевожу на зрозумiлу. Я дав Сергiю свою доляху, а вiн закинув, щоб не було питань.
16.05.2026 13:03 Ответить
Церковная мышь плачет, но веревку и мыло приготовила!!🤣😂😅🤪
16.05.2026 13:06 Ответить
Дупа як у Ким,а грошей немає? Не вірю
16.05.2026 13:48 Ответить
 
 