Адвокат Шевчук, защищавший Киву, хотел взять Ермака на поруки, - ЦПК

Бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака хотел взять на поруки адвокат Алексей Шевчук.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Как оказалось, адвокат Шевчук является тем лицом, которое хотело взять Ермака на поруки. Но почему-то Шевчук не пришел в ВАКС, который рассматривал меру пресечения", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что Шевчук является спикером Национальной ассоциации адвокатов Украины, где Ермак стал председателем одного из комитетов.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"