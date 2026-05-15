УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
2 114 12

Адвокат Шевчук, який захищав Киву, хотів взяти Єрмака на поруки, - ЦПК

Стало відомо, хто хотів взяти Єрмака на поруки

Колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака хотів взяти на поруки адвокат Олексій Шевчук.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Як виявлось, адвокат Шевчук є тією особою, яка хотіла взяти Єрмака на поруки. Але чомусь Шевчук не прийшов у ВАКС, який розглядав запобіжку", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК нагадали, що Шевчук є спікером у Національній асоціації адвокатів України, де Єрмак став головою одного з комітетів.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Автор: 

поруки (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Скільки клопоту і метушні заради одного завхоза без інтелекту, я розумію там Ілон маск чи біл Гейтс, а це чудо що вміє? Серити золотими яйцями?🤦
показати весь коментар
15.05.2026 15:53 Відповісти
+1
Янукович+Кива= Партія "Слуга Народа"
(аля-Студія Квартал 95, Z-еленський, Єрмак, Міндич й т.п.)
Ось ******* формула України сьогодні!
А що далі?!
А далі - дно!
показати весь коментар
15.05.2026 15:56 Відповісти
+1
Що ж в них рожі, як під копірку..ще й кузтюми ввд одного кравця..
показати весь коментар
15.05.2026 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки клопоту і метушні заради одного завхоза без інтелекту, я розумію там Ілон маск чи біл Гейтс, а це чудо що вміє? Серити золотими яйцями?🤦
показати весь коментар
15.05.2026 15:53 Відповісти
Це ******** експрокурор часів В. Ф. Януковича, аля-Пшонка, з злолтими унітазами, картинами й т.п.
показати весь коментар
15.05.2026 15:57 Відповісти
Янукович+Кива= Партія "Слуга Народа"
(аля-Студія Квартал 95, Z-еленський, Єрмак, Міндич й т.п.)
Ось ******* формула України сьогодні!
А що далі?!
А далі - дно!
показати весь коментар
15.05.2026 15:56 Відповісти
Що ж в них рожі, як під копірку..ще й кузтюми ввд одного кравця..
показати весь коментар
15.05.2026 15:57 Відповісти
Так може варто було задовольнити?
показати весь коментар
15.05.2026 15:57 Відповісти
Не дивно.
показати весь коментар
15.05.2026 15:57 Відповісти
Хотів узяти і не узяв,це велика різниця,це як живий або неживий
показати весь коментар
15.05.2026 15:57 Відповісти
А Шевчук не єврей?
показати весь коментар
15.05.2026 16:10 Відповісти
*****
показати весь коментар
15.05.2026 16:51 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 17:01 Відповісти
Яб скахав шо прослідковуеться гарни початок...
показати весь коментар
15.05.2026 17:59 Відповісти
А, може Єрмака візьме на поруки ФСБ?
показати весь коментар
15.05.2026 21:05 Відповісти
 
 