Адвокат Шевчук, який захищав Киву, хотів взяти Єрмака на поруки, - ЦПК
Колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака хотів взяти на поруки адвокат Олексій Шевчук.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Як виявлось, адвокат Шевчук є тією особою, яка хотіла взяти Єрмака на поруки. Але чомусь Шевчук не прийшов у ВАКС, який розглядав запобіжку", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК нагадали, що Шевчук є спікером у Національній асоціації адвокатів України, де Єрмак став головою одного з комітетів.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(аля-Студія Квартал 95, Z-еленський, Єрмак, Міндич й т.п.)
Ось ******* формула України сьогодні!
А що далі?!
А далі - дно!