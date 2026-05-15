Новости Подозрение Ермаку
Ермак останется в СИЗО на выходные: собранный залог не могут внести, - СМИ

Бывший глава Администрации президентаАндрей Ермак, подозреваемый в отмывании средств при строительстве кооператива "Династия", по-прежнему находится в следственном изоляторе. Несмотря на то, что необходимая сумма залога уже собрана, он остается под стражей из-за нерабочего графика банковских учреждений.

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат Ермака Игорь Фомин, передает Цензор.НЕТ.

По словам защитника, Ермак остается в СИЗО уже второй день после решения суда. Хотя залог в размере 14 500 666 гривен был фактически собран еще 14 мая, он до сих пор не зачислен на счет суда, так как банковский день заканчивается в 18:00.

Адвокат Фомин подтвердил, что Ермак выйдет на свободу только после того, как банки возобновят работу и подтвердят платеж. На данный момент подозреваемый в коррупционном деле остается за решеткой.

Кто уже внес залог за Андрея Ермака

Средства за Ермака предоставили три физических лица, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схеми" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

  • По данным журналистов, самый большой взнос - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
  • Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".

  • По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты. 

  • К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Я хренію, стільки уваги цьому, чому нема такої уваги простим солдатам на фронті, може їм якась допомога треба? А тим нещасним які вижили у яких родичі загинули і квартири розбомбили?! Краще назбирайте їм допомоги і то корисніше буде.
15.05.2026 20:48 Ответить
Та по#уй на цього кондома!
Опублікуйте список "небайдужих" до Єрмака!
15.05.2026 20:49 Ответить
Ця гнида розмінувала чонгар і допомогла руссні захопити південь. В перші дні він вже очікував евакуації в Херсоні шоб спердолить в рассею матушку...так шо ці злочини це як Аль Капоне за не оплату налогів в свій час посадили а за реальні дії вирок йому принесе народ України. Всьому свій час.
15.05.2026 21:05 Ответить
Залог собрали за полтора дня, без всяких олигархов - какая трагедия для одной политической секты!!!
15.05.2026 22:18 Ответить
Вова Петров, це ти?
До чого тут якісь "олігархи", Вова, якщо той "залог" вже був зібраний самим олігархом Єрмаком задовго до оголошення підозри?
15.05.2026 23:54 Ответить
гірше !
замість олігархів залог вносили такі персонажі як тьотя Роза - партнер дь'Єрмака по адвокатській фірмі і його ставлениця в нагляд радах Ощадбанках і Укрнафти.

крім нєпод'ймних зарплат такі персонажі, як ви розумієте, контролюють фін. потоки величезних держ. корпорацій в інтересах "Династії".

отакі собі "неолігархи" дь'Єрмака

16.05.2026 02:01 Ответить
Шоу для лохторату про бідного Єрмака, якому така ж біднота збирає по копійчині, щоб його визволити з неволі.
15.05.2026 23:05 Ответить
Особисто я не вірю, що він сидить в СІЗО вночі, вдень, коли журналісти і журналюхи ходять-так, вночі- невірю
15.05.2026 23:19 Ответить
Аленинвова
15.05.2026 23:52 Ответить
Він так переживає, що так сильно схуд. Бідолага.
15.05.2026 23:56 Ответить
Може за вихідні виберуть смотрящим, й відпаде потреба у заставі.
16.05.2026 00:11 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15478 Петро Порошенко:
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.

Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
16.05.2026 01:09 Ответить
Я не поняв. Санич за консультаціями має в обєзяннік їздити?
16.05.2026 01:27 Ответить
