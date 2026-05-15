За Ермака внесли уже треть залога: не хватает 85,6 млн, - СМИ
За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака уже внесли треть залога. До установленного судом залога в размере 140 миллионов гривен не хватает 85,6 миллиона.
Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Речь идет о 54,8 из 140 миллионов гривен. При этом более половины суммы (30 миллионов гривен) внес бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, добавили в пресс-службе суда.
Ранее в интервью журналистам Ребров рассказал, что Ермак был инициатором его возвращения на должность главного тренера сборной Украины.
Кто внес очередной платеж за Ермака?
Как сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, этот взнос –– от компании "Миралиф", основанной в 2023 году. Фирма, зарегистрированная в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, указывает основным видом своей деятельности –– услуги по сдаче в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества.
Директор фирмы – Валентин Крутько. В специализированных сервисах, показывающих, как абонент подписан в телефонных книгах других пользователей, есть несколько тегов – они указывают на то, что Валентин был тренером по боксу.
Согласно сообщениям в СМИ, в 2018 году Валентин Крутько оказался на скамье подсудимых –– как один из подозреваемых в стрельбе 1 апреля в ивано-франковском ночном клубе "Эльдорадо", в результате которой были ранены два человека и еще 11 человек задержаны. В суде подозреваемые частично признали вину, в итоге их приговорили к лишению свободы.
Подозрение Ермаку в деле о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
Може, і нещасний випадок трапитися - буде на кого всіх собак повісити.
Тож, Зе міг його перемістити туди, де буде легше дістати. Зміцнює переговорну позицію.
Ну це ж мля навіть не смішно. Про заставу, що не можуть його спільники дати .
Мля, дайте посилання, перекину пору копійок.
Ну це ж *******, м'яко кажучи.
д'Єрмак вже мостиритиме лижі на свободу, а тут - бац! Той же Ребров наприклад забере взад свої 30
сребрениківмільйонів. Фізіономію "А.Б. R2" уявляєте?
... коли таким як Ребров нагадують, завдяки кому вони мають те що мають.
І тоді вони не тільки "ліві", а й свої віддадуть
Звісно, я не вірю в "допомогу другу". Не в середовищі таких людей як д'єрмак.
Справа у тому, що друзяки Алі-Баби - переважно крадії, тому у них мало легальних грошей.
грошенят у нього вистачає, але треба імітувати страждання, щоб викликати співчуття, і звичайно , треба мати легальні гроші, а кешем він потім віддасть.