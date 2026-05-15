За Ермака внесли уже треть залога: не хватает 85,6 млн, - СМИ

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака уже внесли треть залога. До установленного судом залога в размере 140 миллионов гривен не хватает 85,6 миллиона.

Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Речь идет о 54,8 из 140 миллионов гривен. При этом более половины суммы (30 миллионов гривен) внес бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, добавили в пресс-службе суда.

Ранее в интервью журналистам Ребров рассказал, что Ермак был инициатором его возвращения на должность главного тренера сборной Украины.

Кто внес очередной платеж за Ермака?

Как сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, этот взнос –– от компании "Миралиф", основанной в 2023 году. Фирма, зарегистрированная в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, указывает основным видом своей деятельности –– услуги по сдаче в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества.

Директор фирмы – Валентин Крутько. В специализированных сервисах, показывающих, как абонент подписан в телефонных книгах других пользователей, есть несколько тегов – они указывают на то, что Валентин был тренером по боксу.

Валентин Крутько

Согласно сообщениям в СМИ, в 2018 году Валентин Крутько оказался на скамье подсудимых –– как один из подозреваемых в стрельбе 1 апреля в ивано-франковском ночном клубе "Эльдорадо", в результате которой были ранены два человека и еще 11 человек задержаны. В суде подозреваемые частично признали вину, в итоге их приговорили к лишению свободы.

Подозрение Ермаку в деле о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

залог (584) Антикоррупционный суд (1414) Ермак Андрей (1619)
Оце донатять, на ЗСУ так би морди скидалися.
15.05.2026 16:43 Ответить
Суспільство повинно пам"ятати своїх "героїв", посібників злочинців!
15.05.2026 16:42 Ответить
пдр це всі... Донатити на ЗСУ чи на поранених то не збереш..а тут в спортзалі і в шапці Єрмачище-сиротище...хоче додомку..бо страшно.. і відразу ого скільки нашкребли скряги.. Особлива подяка Реброву Серьоже... і всім друзям нещасного..
15.05.2026 16:47 Ответить
А на мараХВоні QR код вже виставили?
15.05.2026 16:41 Ответить
15.05.2026 17:29 Ответить
15.05.2026 20:24 Ответить
А ви б на ворожу армію скидалися? Так все правильно, кожен підтримує своїх. Питання тільки в тому, чому їх долучають до програми «Хачу к сваім».
15.05.2026 19:53 Ответить
Таки здрисне, падло...😡
15.05.2026 16:43 Ответить
Адвокати вже з ніг збилися - носом землю риють - ніхто по - солідному не хоче вписатися - шоб не засікли
15.05.2026 16:44 Ответить
Ермак активно агітує відомих людей начебто вносити за нього заставу, мабуть платить
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
15.05.2026 16:45 Ответить
Черга вишикувалася з охочих витягнути цього кнура з в'язниці, агов зелені покидьки, а ви можете так же донатити і на зсу?
15.05.2026 16:47 Ответить
пдр це всі... Донатити на ЗСУ чи на поранених то не збереш..а тут в спортзалі і в шапці Єрмачище-сиротище...хоче додомку..бо страшно.. і відразу ого скільки нашкребли скряги.. Особлива подяка Реброву Серьоже... і всім друзям нещасного..
15.05.2026 16:47 Ответить
Ви реально вірете що воно в СІЗО ?
15.05.2026 16:53 Ответить
Допускаю варіант "он очєнь многа знал".
Може, і нещасний випадок трапитися - буде на кого всіх собак повісити.
15.05.2026 16:58 Ответить
Я вибачаюсь. На мою думку, не воно,не барадата бабця, і близько не були біля СІЗО.
15.05.2026 17:57 Ответить
Можливо й таке. Але якщо Алібаба вирішить, що його "кинули", може спробувати відкрити рота.
Тож, Зе міг його перемістити туди, де буде легше дістати. Зміцнює переговорну позицію.
15.05.2026 18:16 Ответить
Впевнений що це просто гра на суспільство. Імітація бурхливої діяльності.
Ну це ж мля навіть не смішно. Про заставу, що не можуть його спільники дати .
Мля, дайте посилання, перекину пору копійок.
Ну це ж *******, м'яко кажучи.
15.05.2026 18:32 Ответить
Бо Ребров сподівається на відсотки. Великі.
15.05.2026 23:40 Ответить
Зараз розплачуюсь.
15.05.2026 16:51 Ответить
Хм, а відкликати заставу можна ж? Ото буде несподіваний кульбіт.
д'Єрмак вже мостиритиме лижі на свободу, а тут - бац! Той же Ребров наприклад забере взад свої 30 сребреників мільйонів. Фізіономію "А.Б. R2" уявляєте?
15.05.2026 16:52 Ответить
Це гроші ліві.Ви вірите, що людина при здоровому глузді буде віддавати власну зарплату, не на ЗСУ, а на заставу підозрюваному? у вчинені тяжкого злочину?
15.05.2026 17:33 Ответить
Бувають моменти в житті...
... коли таким як Ребров нагадують, завдяки кому вони мають те що мають.
І тоді вони не тільки "ліві", а й свої віддадуть
Звісно, я не вірю в "допомогу другу". Не в середовищі таких людей як д'єрмак.
15.05.2026 17:40 Ответить
А на кули скидаються ??
15.05.2026 16:53 Ответить
Так би на дрони збирали як на Єрмака. Це показник пріоритетів в Україні.
15.05.2026 16:58 Ответить
10 мільйонів на порятунок життів: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону оголошує збір Джерело: https://censor.net/ua/v4003439
15.05.2026 17:12 Ответить
Пішла друга доба, а лише тільки третина суми.
Справа у тому, що друзяки Алі-Баби - переважно крадії, тому у них мало легальних грошей.
15.05.2026 16:58 Ответить
15.05.2026 16:58 Ответить
Смішно.Не вистачає більше половини.Це знайомий алкаш просив добавить на пляшку.Вона коштує 100грн,питаю-а скільки добавить?-90.
15.05.2026 16:58 Ответить
Було ж зовсім просте рішення - замість грошей занести бубон від феншуйши. Він би рівно опівночі голим з бубном побігав би по камері і був би вже на волі!
15.05.2026 16:59 Ответить
Так, іноді вулична магія творить дива. Нехай би спробував
15.05.2026 17:14 Ответить
Це цирк.
15.05.2026 17:02 Ответить
Ну, раз така справа, звільніть третину Єрмака...
15.05.2026 17:03 Ответить
Сама цікава на сьогоднішній день пропозиція, підтримую! 😂
15.05.2026 17:15 Ответить
поясніть ?
15.05.2026 17:35 Ответить
За Єрмака внесли вже третину застави: не вистачає 85,6 млн.
15.05.2026 17:57 Ответить
під 33 % можна окремо звільнити руки, які нічого не крали...
16.05.2026 01:29 Ответить
Хай навкруги Єрмака мукою пентагон намалюють, кажуть помагає.
15.05.2026 17:06 Ответить
На дрони такі гроші не принесли,а оцьому вгодованому пацюку вже за два дні ось скільки(((
15.05.2026 17:08 Ответить
Голову залишити - все інше звільнити
15.05.2026 17:09 Ответить
Може нехай українці задонатять
15.05.2026 17:12 Ответить
Ну що тут сказати. Дід з бабою по сусєках колобка нашкребли, а тут - такі люди, що на якогось Єрмака не нашкребають? Та, ладно. Проте є і позітів. Тепер можно щільніше придивитися до тих шкребунів. Але те, вже на россуд НАБУ. Це вже їм прямий виклик. Штірліц, як то кажуть, ще ніколи не був так близько провалу. Питань лише два. Де радістка Кет? Полізла в каналізацію дитину народжувати, і чи буде вона при цьому матюкатися російскою?
15.05.2026 17:23 Ответить
Іде Шоу про "бідного" Єрмака, в якому скидуючись по копійчині добрі люди викупають його з неволі.
15.05.2026 17:29 Ответить
Сірожа Ребров (уродженець Горлівки) для мене тепер помер, як колись для мене помер Андрюша Шевченко, який задонатив 10 млн. грн партії Наташі Королевської. Ці два футбольних гандона на ЗСУ мабуть не знайшли жодної копійки.
15.05.2026 17:34 Ответить
15.05.2026 17:46 Ответить
Мабуть ребров вигідно конвертував легальнs гривні в нелегальні USD
15.05.2026 18:18 Ответить
Следом за ребровым его кум шева раскошелиться на залог для дермака. На донаты для ЗСУ грошей нет, а для фармазонов есть. Не удивлюсь если и Ленка Скумбрия забашляет за свободу кума
15.05.2026 18:40 Ответить
У 2026 році в Україні мінімальна пенсія за віком становить 2595
15.05.2026 18:49 Ответить
... це все шоу,
грошенят у нього вистачає, але треба імітувати страждання, щоб викликати співчуття, і звичайно , треба мати легальні гроші, а кешем він потім віддасть.
15.05.2026 19:22 Ответить
То Єрмак ще й тренерів збірних призначав. От же в чувака повноваження…
15.05.2026 19:59 Ответить
А чо до реброва тцк не прийде?
15.05.2026 20:20 Ответить
Воно броньоване , як всі спортсмени , як до речі і менти на пенсії після 45 років .
16.05.2026 00:02 Ответить
 
 