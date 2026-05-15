На залог Ермаку собрано 44,5 млн грн, - ВАКС
На данный момент собрано 44,5 млн грн залога за бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
Подробности
В сети сообщалось о том, что за Ермака была внесена вся сумма залога - 140 млн грн.
В то же время в ВАКС сообщили, что это не соответствует действительности.
Там уточнили, что на данный момент внесено 44,5 млн грн залога.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, назвав происходящее «публичной гражданской казнью»
Медведев также высказал мнение, что на фоне подобных дел вероятность смены руководства Украины или принятия им условий Запада о капитуляции возрастает.
Найбільший внесок - 8 мільйонів гривень - зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
- Кидаєш кошти на "позитивний" баланс - збільшується сумма для застави за д'єрмака.
- Кидаєш кошти на "негативний" баланс - гроші йдуть на ЗСУ, і стільки ж знімається з "позитивного" балансу (і теж на ЗСУ).
"Полковник СБУ у відставці Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV Томаша Фіали заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував посадити офіцерів, які брали участь у плануванні спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"."
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.
Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.