На залог Ермаку собрано 44,5 млн грн, - ВАКС

На данный момент собрано 44,5 млн грн залога за бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В сети сообщалось о том, что за Ермака была внесена вся сумма залога - 140 млн грн.

В то же время в ВАКС сообщили, что это не соответствует действительности. 

Читайте: Пиарщик Зеленского Петров внес 80 тыс. грн залога за Ермака

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте также: Во фракции "СН" нет желающих вносить залог за Ермака. Разве что прийти на суд поиздеваться, - Безуглая

залог (584) Антикоррупционный суд (1414) Ермак Андрей (1619)
я бачу що цих "футболістів" треба потроху мобілізовувати, бо куйньою починають займатися
15.05.2026 15:27 Ответить
Хто ж підтримає окрім московських агентів, Оманського ларьочника, після зради ним і зеленським, спецОперації проти убивць Українців - вагнерівців!!?? Портнов і ківа, хіба що, з ребровим і вертухаями московськими, прикормленими єрмаком!?!?
15.05.2026 14:44 Ответить
а, я?
15.05.2026 14:40 Ответить
Єрмак глиба 💪💪💪
15.05.2026 14:39 Ответить
а, я?
15.05.2026 14:40 Ответить
15.05.2026 14:42 Ответить
Так, глиба. Глиба дЕрьма.
15.05.2026 15:00 Ответить
Глиба гівна!!
15.05.2026 15:27 Ответить
«Наш глибяра»
15.05.2026 15:34 Ответить
Людоньки, йой! Шо ж то коїться?!
"Маленького мальчіКа, в трусіках розіп'яли викупили."

"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, назвав происходящее «публичной гражданской казнью»
Медведев также высказал мнение, что на фоне подобных дел вероятность смены руководства Украины или принятия им условий Запада о капитуляции возрастает.
15.05.2026 20:02 Ответить
Цікавий списочок бажаючих набирається!
15.05.2026 14:40 Ответить
А от, наприклад, футболіст Ребров.
15.05.2026 15:01 Ответить
Єрмак перебуває у платній камері СІЗО.
Найбільший внесок - 8 мільйонів гривень - зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
15.05.2026 15:14 Ответить
Найбільший на цей час внесок зробив Ребров - 30 млн , слідкуй за інформацією , бо це ще зранку відомо.
15.05.2026 15:48 Ответить
Капець..йому мізки м'ячем відбили?
15.05.2026 19:46 Ответить
Просто ватан з бамбаса.
15.05.2026 23:08 Ответить
Єрмак:" Я ж давав 140 млн. Мабуть суки свою частку взяли"
15.05.2026 15:48 Ответить
А тепер оці всі зібрані кошти да на армію( ага, розмріявся)
15.05.2026 14:41 Ответить
Треба на марафоні к"юар код прилепіть. збір для Єрмака. Думаю швидко б зібрали. А так вони просто тягнуть час, це вистава. Єрмак в СІЗО хоч книжку почитає, якщо він там взагалі знаходиться
15.05.2026 14:43 Ответить
Було б цікаво влаштувати свого роду "перетягування канату". Пояснюю:
- Кидаєш кошти на "позитивний" баланс - збільшується сумма для застави за д'єрмака.
- Кидаєш кошти на "негативний" баланс - гроші йдуть на ЗСУ, і стільки ж знімається з "позитивного" балансу (і теж на ЗСУ).
15.05.2026 15:00 Ответить
Та Ви що?! Так він ніколи не вийде!!)))
15.05.2026 15:29 Ответить
Це й є план
Він ще "в мінус" вийде за такою системою 😂
15.05.2026 16:00 Ответить
15.05.2026 20:26 Ответить
навіть суркіси скинулися, і все одно не вистачає?
п*нчук, ти ж привів своїх чудо юдо красавчиків....
15.05.2026 14:42 Ответить
Хто ж підтримає окрім московських агентів, Оманського ларьочника, після зради ним і зеленським, спецОперації проти убивць Українців - вагнерівців!!?? Портнов і ківа, хіба що, з ребровим і вертухаями московськими, прикормленими єрмаком!?!?
15.05.2026 14:44 Ответить
Можливо, Буданов? Цей "геройський хлопчик-розвідник" теж встиг прийняти участь у махінаціях зелених зрадників.
"Полковник СБУ у відставці Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV Томаша Фіали заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував посадити офіцерів, які брали участь у плануванні спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"."
15.05.2026 15:14 Ответить
Давайте зкинемось щоб його в тюрмі лишили, бажано в півнячому кутку
15.05.2026 14:44 Ответить
Нада паднажать. Нєгоже андрєйбарисичу на нарах паритись - на нього чекають їзраїльські друзі.
15.05.2026 14:45 Ответить
15.05.2026 14:45 Ответить
Хай спробують через петицію на сайті президента.
Допоможе 100%. Бо по феншую буде.
15.05.2026 14:46 Ответить
Вся страна следит за счётчиком.
15.05.2026 14:47 Ответить
То що, всі вихідні тепер просидить у кабінеті начальника СІЗО?
15.05.2026 14:52 Ответить
В нього камера люкс.
15.05.2026 19:47 Ответить
Ця постановка від зезлодюг для дурнів, дєрьмак у понеділок вийде на волю.. Гроші вже підраховані хто і скільки повинен внести за винагороду від зепадалі. Я також хочу зробити внесок для дєрьмака : мило , та зашморг на шию. Може якась добра людина дрон подарує йому в голову.
15.05.2026 14:53 Ответить
Мило бактерицидне?
15.05.2026 19:48 Ответить
єрмакоцидне
15.05.2026 20:02 Ответить
Нє, ну тут питання, щоб повішаний не отримав зараження крові))
15.05.2026 20:07 Ответить
так, це важливо, ми ж не орки, все має бути стерильно
15.05.2026 20:11 Ответить
Бо тоді МЧХ й гамнесті нас зіжруть..
15.05.2026 20:22 Ответить
Аби на ЗСУ так донатили...
15.05.2026 14:58 Ответить
На фронт би так собирали, чим на цього "зеленого ублюдка" НЕНАВИДЖУ
15.05.2026 15:00 Ответить
ну от вам, мудрий наріт, відповідь- чому йбані судді в мантіях і йбані прокурори мають можливість піти на пенсію у 35 років і отримувати пенсію 150-200тис грн. тому , що зрадники, злодії і пдораси типу зєлупи, дєрьмака, чєбурєка рустємова, шухрічя і інша подібна їм пздота ніколи не будуть покарані.
15.05.2026 15:01 Ответить
Цифри у вас трохи маніпулятивні, але вектор посилу цілком вірний. Суддів/прокурорів давно слід повернути на землю, ближче до простих смертних.
15.05.2026 15:18 Ответить
у чому маніпулятивність - у тому що колишний прокурорчик оформив у тридцять років собі пенсію "по інвалідності " під триста тисяч і здриснув до Швеції ? Чи у тому що колишню суддиху не влаштовує пенсія у 280 тис і вона висудила більшу ?
15.05.2026 15:51 Ответить
Ось про одного із "маніпуляторів " : https://suspilne.media/mykolaiv/1210380-pensia-u-36-rokiv-ekskerivnik-mikolaivskoi-oblasnoi-prokuraturi-dmitro-kazak-vidsudiv-sobi-viplatu-u-156-tis-grn/
15.05.2026 15:52 Ответить
Лише одиниці оформлюють собі пенсії в 35, і більшість з них отримує набагато меншу пенсію (але так, згоден, чималу). Оце й є маніпуляція. Окремі приклади - не система.
15.05.2026 15:58 Ответить
Тобто коли у обласній прокуратурі 38% "інваліди" , то це через "важкі умови праці" , а не через чиновницький цинізм ? Так би мовити - "поодинокі випадки " ? ((
15.05.2026 16:53 Ответить
В різних прокуратурах різні відсотки, тому й написав, що в цілому ваш вектор посилу цілком вірний. Хтось в 35 собі оформлює "пенсію по інвалідності", хтось в 55. А комусь і звичайної пенсії вистачає. Справжніх виродків теж вистачає, але їх не так багато.
15.05.2026 16:57 Ответить
як показав кінець лютого 2022 - виродками поміж правоохоронців виявилася більшість у всіх прикордонних областях , ну а коли судити у якому "котлі" тоді "тримали оборону" деякі структури столиці , то і там не особливо кращі були .....
15.05.2026 21:58 Ответить
а буратіно вже кинув декілька сольдо ?
15.05.2026 15:08 Ответить
Ще один "церковний миш".
У нього мабуть в Україні й нерухомості немає, якщо заглянути в декларацію.
15.05.2026 15:19 Ответить
Звісно немає у зями нерухомості, він давно попродав усю, що в Україні...
15.05.2026 15:55 Ответить
Воно і Україну продало..як нерухомість..
15.05.2026 20:23 Ответить
зешобла щось слабенько скидається,зажали.
15.05.2026 15:08 Ответить
... 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан...
15.05.2026 15:20 Ответить
Може по 33 гривні скинутись?
15.05.2026 19:50 Ответить
я бачу що цих "футболістів" треба потроху мобілізовувати, бо куйньою починають займатися
15.05.2026 15:27 Ответить
Екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака.
Як тренер лайно. І як не тренер теж.
15.05.2026 15:30 Ответить
Щось ті, кому Єрмак дав посмоктати з державного корита, не спішать допомогти з бабками.
15.05.2026 15:33 Ответить
Вони своє чесно "насмоктали"))))
15.05.2026 15:41 Ответить
У єрмака дорого було смоктати з державного корита,там тільки зустріч з ним коштувала 10 тисяч доларів
15.05.2026 15:39 Ответить
а ти що смоктав?
15.05.2026 15:40 Ответить
Luche bi na killera sbrosilis.....🤔
15.05.2026 15:39 Ответить
На зібрані гроші накупити ,,мавіків" , а персонажа до буцегарні.
15.05.2026 15:49 Ответить
Малавато будєт...
15.05.2026 15:53 Ответить
ХОВРАХ перед зимовою сплячкою.
15.05.2026 16:48 Ответить
Мені мульт "Золотая антилопа" нагадало..
15.05.2026 19:52 Ответить
Сподіваюся він проведе вихідні в сізо
15.05.2026 15:56 Ответить
Так швидко гроші навіть Стерненко не збирає на дрони.
Може ці кошти направити відразу на ЗСУ?
15.05.2026 16:14 Ответить
Взагалі це ганебна законодавча практика "застава" до топ корупціонерів від влади! Ці злодії під час війни не мають права на заставу!!! Так працює в інших демократичних країнах... Людина яка використала народ і їх податки на державній службі в своїх корисних злочинних цілях немає право на застави, а тільки найсуворіше покарання від 10 і пожиттєво! Під час війни множиться на 2!!!
15.05.2026 16:25 Ответить
Ото вся мерзота що дає гроші є співучасниками злочинів, непогано заробили разом з виродком
15.05.2026 16:33 Ответить
Петров і збірну прихопив і свою репутацію на додачу. В Україні мабуть не варто йому щось тренувати, або якісь посади займати. Це шлейф на все життя
15.05.2026 16:44 Ответить
У кінці збору подати списки до ДБР. От вам і велика частина шайки-лійки, готова на відсидку.
15.05.2026 16:46 Ответить
А це що?
"У мережі повідомляли про те, що за Єрмака нібито було внесено всю суму застави - 140 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n4003416"
А бакба Сарматія сказала, що Цнезор жере гівно усім складом після чорної меси на сістках православних. ... ...

"Водночас у ВАКС повідомили, що це не відповідає дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/n4003416"

Водночас Цензор скаазав, що це не правда. ... ...

"Там уточнили, що наразі внесено 44,5 млн грн застави. Джерело: https://censor.net/ua/n4003416"

Тобто зваставу внесли... Чи то перевнесли?..
Хто?..Навіщо? Вас же анунаки до цього від заздропермінців захщали, а тут такі події і на землі!
...

Цензор... А що це?!?!?!?!
15.05.2026 20:30 Ответить
Українці донатать на ЗСУ, а євреї - на заставу Єрмаку!
15.05.2026 20:38 Ответить
Ці зібрані гроші повинні буту направлені на потреби ЗСУ а цього корумпованого павлівна на нари
15.05.2026 20:50 Ответить
Сподіваюсь , що ми всі побачимо список , всіх тіх кто донатив на Ермака.
15.05.2026 21:14 Ответить
Так би суки на армію донатили, як вони цьому виродку накидують
15.05.2026 22:03 Ответить
Мабуть на ЗСУ Ребров дав ще більше, тільки нікому не сказав?
15.05.2026 23:07 Ответить
Коли озвучили в ході справи тему піску з цвинтарем, пазл склався - Дерьмак звичайний нехристь. Нечиста сила.
15.05.2026 23:09 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15478 Петро Порошенко:
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.

Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
16.05.2026 01:14 Ответить
 
 