На заставу Єрмаку зібрано 44,5 млн грн, - ВАКС
Наразі зібрано 44,5 млн грн застави за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
Подробиці
У мережі повідомляли про те, що за Єрмака нібито було внесено всю суму застави - 140 млн грн.
Водночас у ВАКС повідомили, що це не відповідає дійсності.
Там уточнили, що наразі внесено 44,5 млн грн застави.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Найбільший внесок - 8 мільйонів гривень - зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
"Полковник СБУ у відставці Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV Томаша Фіали заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував посадити офіцерів, які брали участь у плануванні спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"."
У нього мабуть в Україні й нерухомості немає, якщо заглянути в декларацію.
Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.