УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
5 083 82

На заставу Єрмаку зібрано 44,5 млн грн, - ВАКС

Застава за Єрмака: У ВАКС розповіли, скільки зібрано

Наразі зібрано 44,5 млн грн застави за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У мережі повідомляли про те, що за Єрмака нібито було внесено всю суму застави - 140 млн грн.

Водночас у ВАКС повідомили, що це не відповідає дійсності. 

Там уточнили, що наразі внесено 44,5 млн грн застави.

Читайте: Піарник Зеленського Петров вніс 80 тис. грн застави за Єрмака

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Також читайте: У фракції "СН" нема охочих вносити заставу за Єрмака. Хіба прийти на суд позловтішатися, - Безугла

Автор: 

застава (756) ВАКС Антикорупційний суд (2208) Єрмак Андрій (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
я бачу що цих "футболістів" треба потроху мобілізовувати, бо куйньою починають займатися
показати весь коментар
15.05.2026 15:27 Відповісти
+12
Хто ж підтримає окрім московських агентів, Оманського ларьочника, після зради ним і зеленським, спецОперації проти убивць Українців - вагнерівців!!?? Портнов і ківа, хіба що, з ребровим і вертухаями московськими, прикормленими єрмаком!?!?
показати весь коментар
15.05.2026 14:44 Відповісти
+12
Екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака.
Як тренер лайно. І як не тренер теж.
показати весь коментар
15.05.2026 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак глиба 💪💪💪
показати весь коментар
15.05.2026 14:39 Відповісти
а, я?
показати весь коментар
15.05.2026 14:40 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 14:42 Відповісти
Так, глиба. Глиба дЕрьма.
показати весь коментар
15.05.2026 15:00 Відповісти
Глиба гівна!!
показати весь коментар
15.05.2026 15:27 Відповісти
«Наш глибяра»
показати весь коментар
15.05.2026 15:34 Відповісти
Цікавий списочок бажаючих набирається!
показати весь коментар
15.05.2026 14:40 Відповісти
А от, наприклад, футболіст Ребров.
показати весь коментар
15.05.2026 15:01 Відповісти
Єрмак перебуває у платній камері СІЗО.
Найбільший внесок - 8 мільйонів гривень - зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
показати весь коментар
15.05.2026 15:14 Відповісти
Найбільший на цей час внесок зробив Ребров - 30 млн , слідкуй за інформацією , бо це ще зранку відомо.
показати весь коментар
15.05.2026 15:48 Відповісти
Капець..йому мізки м'ячем відбили?
показати весь коментар
15.05.2026 19:46 Відповісти
Просто ватан з бамбаса.
показати весь коментар
15.05.2026 23:08 Відповісти
Єрмак:" Я ж давав 140 млн. Мабуть суки свою частку взяли"
показати весь коментар
15.05.2026 15:48 Відповісти
А тепер оці всі зібрані кошти да на армію( ага, розмріявся)
показати весь коментар
15.05.2026 14:41 Відповісти
Треба на марафоні к"юар код прилепіть. збір для Єрмака. Думаю швидко б зібрали. А так вони просто тягнуть час, це вистава. Єрмак в СІЗО хоч книжку почитає, якщо він там взагалі знаходиться
показати весь коментар
15.05.2026 14:43 Відповісти
Було б цікаво влаштувати свого роду "перетягування канату". Пояснюю:
- Кидаєш кошти на "позитивний" баланс - збільшується сумма для застави за д'єрмака.
- Кидаєш кошти на "негативний" баланс - гроші йдуть на ЗСУ, і стільки ж знімається з "позитивного" балансу (і теж на ЗСУ).
😂
показати весь коментар
15.05.2026 15:00 Відповісти
Та Ви що?! Так він ніколи не вийде!!)))
показати весь коментар
15.05.2026 15:29 Відповісти
Це й є план
Він ще "в мінус" вийде за такою системою 😂
показати весь коментар
15.05.2026 16:00 Відповісти
🤦‍♀️👏🤣
показати весь коментар
15.05.2026 20:26 Відповісти
навіть суркіси скинулися, і все одно не вистачає?
п*нчук, ти ж привів своїх чудо юдо красавчиків....
показати весь коментар
15.05.2026 14:42 Відповісти
Хто ж підтримає окрім московських агентів, Оманського ларьочника, після зради ним і зеленським, спецОперації проти убивць Українців - вагнерівців!!?? Портнов і ківа, хіба що, з ребровим і вертухаями московськими, прикормленими єрмаком!?!?
показати весь коментар
15.05.2026 14:44 Відповісти
Можливо, Буданов? Цей "геройський хлопчик-розвідник" теж встиг прийняти участь у махінаціях зелених зрадників.
"Полковник СБУ у відставці Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV Томаша Фіали заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував посадити офіцерів, які брали участь у плануванні спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"."
показати весь коментар
15.05.2026 15:14 Відповісти
Давайте зкинемось щоб його в тюрмі лишили, бажано в півнячому кутку
показати весь коментар
15.05.2026 14:44 Відповісти
Нада паднажать. Нєгоже андрєйбарисичу на нарах паритись - на нього чекають їзраїльські друзі.
показати весь коментар
15.05.2026 14:45 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.05.2026 14:45 Відповісти
Хай спробують через петицію на сайті президента.
Допоможе 100%. Бо по феншую буде.
показати весь коментар
15.05.2026 14:46 Відповісти
Вся страна следит за счётчиком.
показати весь коментар
15.05.2026 14:47 Відповісти
То що, всі вихідні тепер просидить у кабінеті начальника СІЗО?
показати весь коментар
15.05.2026 14:52 Відповісти
В нього камера люкс.
показати весь коментар
15.05.2026 19:47 Відповісти
Ця постановка від зезлодюг для дурнів, дєрьмак у понеділок вийде на волю.. Гроші вже підраховані хто і скільки повинен внести за винагороду від зепадалі. Я також хочу зробити внесок для дєрьмака : мило , та зашморг на шию. Може якась добра людина дрон подарує йому в голову.
показати весь коментар
15.05.2026 14:53 Відповісти
Мило бактерицидне?
показати весь коментар
15.05.2026 19:48 Відповісти
єрмакоцидне
показати весь коментар
15.05.2026 20:02 Відповісти
Нє, ну тут питання, щоб повішаний не отримав зараження крові))
показати весь коментар
15.05.2026 20:07 Відповісти
так, це важливо, ми ж не орки, все має бути стерильно
показати весь коментар
15.05.2026 20:11 Відповісти
Бо тоді МЧХ й гамнесті нас зіжруть..
показати весь коментар
15.05.2026 20:22 Відповісти
Аби на ЗСУ так донатили...
показати весь коментар
15.05.2026 14:58 Відповісти
На фронт би так собирали, чим на цього "зеленого ублюдка" НЕНАВИДЖУ
показати весь коментар
15.05.2026 15:00 Відповісти
ну от вам, мудрий наріт, відповідь- чому йбані судді в мантіях і йбані прокурори мають можливість піти на пенсію у 35 років і отримувати пенсію 150-200тис грн. тому , що зрадники, злодії і пдораси типу зєлупи, дєрьмака, чєбурєка рустємова, шухрічя і інша подібна їм пздота ніколи не будуть покарані.
показати весь коментар
15.05.2026 15:01 Відповісти
Цифри у вас трохи маніпулятивні, але вектор посилу цілком вірний. Суддів/прокурорів давно слід повернути на землю, ближче до простих смертних.
показати весь коментар
15.05.2026 15:18 Відповісти
у чому маніпулятивність - у тому що колишний прокурорчик оформив у тридцять років собі пенсію "по інвалідності " під триста тисяч і здриснув до Швеції ? Чи у тому що колишню суддиху не влаштовує пенсія у 280 тис і вона висудила більшу ?
показати весь коментар
15.05.2026 15:51 Відповісти
Ось про одного із "маніпуляторів " : https://suspilne.media/mykolaiv/1210380-pensia-u-36-rokiv-ekskerivnik-mikolaivskoi-oblasnoi-prokuraturi-dmitro-kazak-vidsudiv-sobi-viplatu-u-156-tis-grn/
показати весь коментар
15.05.2026 15:52 Відповісти
Лише одиниці оформлюють собі пенсії в 35, і більшість з них отримує набагато меншу пенсію (але так, згоден, чималу). Оце й є маніпуляція. Окремі приклади - не система.
показати весь коментар
15.05.2026 15:58 Відповісти
Тобто коли у обласній прокуратурі 38% "інваліди" , то це через "важкі умови праці" , а не через чиновницький цинізм ? Так би мовити - "поодинокі випадки " ? ((
показати весь коментар
15.05.2026 16:53 Відповісти
В різних прокуратурах різні відсотки, тому й написав, що в цілому ваш вектор посилу цілком вірний. Хтось в 35 собі оформлює "пенсію по інвалідності", хтось в 55. А комусь і звичайної пенсії вистачає. Справжніх виродків теж вистачає, але їх не так багато.
показати весь коментар
15.05.2026 16:57 Відповісти
як показав кінець лютого 2022 - виродками поміж правоохоронців виявилася більшість у всіх прикордонних областях , ну а коли судити у якому "котлі" тоді "тримали оборону" деякі структури столиці , то і там не особливо кращі були .....
показати весь коментар
15.05.2026 21:58 Відповісти
а буратіно вже кинув декілька сольдо ?
показати весь коментар
15.05.2026 15:08 Відповісти
Ще один "церковний миш".
У нього мабуть в Україні й нерухомості немає, якщо заглянути в декларацію.
показати весь коментар
15.05.2026 15:19 Відповісти
Звісно немає у зями нерухомості, він давно попродав усю, що в Україні...
показати весь коментар
15.05.2026 15:55 Відповісти
Воно і Україну продало..як нерухомість..
показати весь коментар
15.05.2026 20:23 Відповісти
зешобла щось слабенько скидається,зажали.
показати весь коментар
15.05.2026 15:08 Відповісти
... 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан...
показати весь коментар
15.05.2026 15:20 Відповісти
Може по 33 гривні скинутись?
показати весь коментар
15.05.2026 19:50 Відповісти
я бачу що цих "футболістів" треба потроху мобілізовувати, бо куйньою починають займатися
показати весь коментар
15.05.2026 15:27 Відповісти
Екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака.
Як тренер лайно. І як не тренер теж.
показати весь коментар
15.05.2026 15:30 Відповісти
Щось ті, кому Єрмак дав посмоктати з державного корита, не спішать допомогти з бабками.
показати весь коментар
15.05.2026 15:33 Відповісти
Вони своє чесно "насмоктали"))))
показати весь коментар
15.05.2026 15:41 Відповісти
У єрмака дорого було смоктати з державного корита,там тільки зустріч з ним коштувала 10 тисяч доларів
показати весь коментар
15.05.2026 15:39 Відповісти
а ти що смоктав?
показати весь коментар
15.05.2026 15:40 Відповісти
Luche bi na killera sbrosilis.....🤔
показати весь коментар
15.05.2026 15:39 Відповісти
На зібрані гроші накупити ,,мавіків" , а персонажа до буцегарні.
показати весь коментар
15.05.2026 15:49 Відповісти
Малавато будєт...
показати весь коментар
15.05.2026 15:53 Відповісти
ХОВРАХ перед зимовою сплячкою.
показати весь коментар
15.05.2026 16:48 Відповісти
Мені мульт "Золотая антилопа" нагадало..
показати весь коментар
15.05.2026 19:52 Відповісти
Сподіваюся він проведе вихідні в сізо
показати весь коментар
15.05.2026 15:56 Відповісти
Так швидко гроші навіть Стерненко не збирає на дрони.
Може ці кошти направити відразу на ЗСУ?
показати весь коментар
15.05.2026 16:14 Відповісти
Взагалі це ганебна законодавча практика "застава" до топ корупціонерів від влади! Ці злодії під час війни не мають права на заставу!!! Так працює в інших демократичних країнах... Людина яка використала народ і їх податки на державній службі в своїх корисних злочинних цілях немає право на застави, а тільки найсуворіше покарання від 10 і пожиттєво! Під час війни множиться на 2!!!
показати весь коментар
15.05.2026 16:25 Відповісти
Ото вся мерзота що дає гроші є співучасниками злочинів, непогано заробили разом з виродком
показати весь коментар
15.05.2026 16:33 Відповісти
Петров і збірну прихопив і свою репутацію на додачу. В Україні мабуть не варто йому щось тренувати, або якісь посади займати. Це шлейф на все життя
показати весь коментар
15.05.2026 16:44 Відповісти
У кінці збору подати списки до ДБР. От вам і велика частина шайки-лійки, готова на відсидку.
показати весь коментар
15.05.2026 16:46 Відповісти
А це що?
"У мережі повідомляли про те, що за Єрмака нібито було внесено всю суму застави - 140 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n4003416"
А бакба Сарматія сказала, що Цнезор жере гівно усім складом після чорної меси на сістках православних. ... ...

"Водночас у ВАКС повідомили, що це не відповідає дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/n4003416"

Водночас Цензор скаазав, що це не правда. ... ...

"Там уточнили, що наразі внесено 44,5 млн грн застави. Джерело: https://censor.net/ua/n4003416"

...
...
...
Тобто зваставу внесли... Чи то перевнесли?..
Хто?..Навіщо? Вас же анунаки до цього від заздропермінців захщали, а тут такі події і на землі!
...

Цензор... А що це?!?!?!?!
показати весь коментар
15.05.2026 20:30 Відповісти
Українці донатать на ЗСУ, а євреї - на заставу Єрмаку!
показати весь коментар
15.05.2026 20:38 Відповісти
Ці зібрані гроші повинні буту направлені на потреби ЗСУ а цього корумпованого павлівна на нари
показати весь коментар
15.05.2026 20:50 Відповісти
Сподіваюсь , що ми всі побачимо список , всіх тіх кто донатив на Ермака.
показати весь коментар
15.05.2026 21:14 Відповісти
Так би суки на армію донатили, як вони цьому виродку накидують
показати весь коментар
15.05.2026 22:03 Відповісти
Мабуть на ЗСУ Ребров дав ще більше, тільки нікому не сказав?
показати весь коментар
15.05.2026 23:07 Відповісти
Коли озвучили в ході справи тему піску з цвинтарем, пазл склався - Дерьмак звичайний нехристь. Нечиста сила.
показати весь коментар
15.05.2026 23:09 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15478 Петро Порошенко:
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.

Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
показати весь коментар
16.05.2026 01:14 Відповісти
 
 