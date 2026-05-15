УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
3 153 52

За Єрмака внесли вже третину застави: не вистачає 85,6 млн, - ЗМІ

За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже третину застави. До визначеної судом застави у 140 мільйонів гривень не вистачає 85,6 мільйона.

Про це пишуть "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Ідеться про 54,8 зі 140 мільйонів гривень. Притому понад половину суми (30 мільйонів гривень) вніс колишній тренер збірної України Сергій Ребров, додали в пресслужбі суду.

Раніше в інтервʼю журналістам Ребров розповів, що Єрмак був ініціатором його повернення на посаду головного тренера збірної України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Шевчук, який захищав Киву, хотів взяти Єрмака на поруки, - ЦПК

Хто вніс черговий платіж за Єрмака?

Як повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, цей внесок –– від компанії "Міраліф", заснованої у 2023 році. Фірма, зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, вказує основним видом своєї діяльності –– послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Директор фірми –– Валентин Крутько. У спеціалізованих сервісах, що показують, як абонент підписаний в телефонних книгах інших користувачів, є кілька тегів –– вони вказують на те, що Валентин був тренером з боксу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заставу Єрмаку зібрано 44,5 млн грн, - ВАКС

Валентин Крутько

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у 2018 році Валентин Крутько опинився на лаві підсудних –– як один із підозрюваних у стрілянині 1 квітня в Івано-Франківському нічному клубі "Ельдорадо", внаслідок чого було двоє поранених та ще 11 осіб затримали. У суді підозрювані частково визнали провину, зрештою, згодом їх засудили до позбавлення волі.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Железняк просить СБУ перевірити можливість зв’язків "гадалки" Єрмака зі спецслужбами РФ

Автор: 

застава (756) ВАКС Антикорупційний суд (2208) Єрмак Андрій (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Оце донатять, на ЗСУ так би морди скидалися.
показати весь коментар
15.05.2026 16:43 Відповісти
+24
Суспільство повинно пам"ятати своїх "героїв", посібників злочинців!
показати весь коментар
15.05.2026 16:42 Відповісти
+19
пдр це всі... Донатити на ЗСУ чи на поранених то не збереш..а тут в спортзалі і в шапці Єрмачище-сиротище...хоче додомку..бо страшно.. і відразу ого скільки нашкребли скряги.. Особлива подяка Реброву Серьоже... і всім друзям нещасного..
показати весь коментар
15.05.2026 16:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на мараХВоні QR код вже виставили?
показати весь коментар
15.05.2026 16:41 Відповісти
Необхідний аудит всіх отримувачів бюджетних коштів. Енергоатом не виняток!
показати весь коментар
15.05.2026 17:29 Відповісти
і все в ФСБ відправити чи тобі лічно?
показати весь коментар
15.05.2026 20:24 Відповісти
Суспільство повинно пам"ятати своїх "героїв", посібників злочинців!
показати весь коментар
15.05.2026 16:42 Відповісти
Оце донатять, на ЗСУ так би морди скидалися.
показати весь коментар
15.05.2026 16:43 Відповісти
ТОП-коментар! 💯
показати весь коментар
15.05.2026 16:47 Відповісти
☺️.
показати весь коментар
15.05.2026 16:49 Відповісти
А ви б на ворожу армію скидалися? Так все правильно, кожен підтримує своїх. Питання тільки в тому, чому їх долучають до програми «Хачу к сваім».
показати весь коментар
15.05.2026 19:53 Відповісти
Таки здрисне, падло...😡
показати весь коментар
15.05.2026 16:43 Відповісти
Адвокати вже з ніг збилися - носом землю риють - ніхто по - солідному не хоче вписатися - шоб не засікли
показати весь коментар
15.05.2026 16:44 Відповісти
Ермак активно агітує відомих людей начебто вносити за нього заставу, мабуть платить
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
показати весь коментар
15.05.2026 16:45 Відповісти
Черга вишикувалася з охочих витягнути цього кнура з в'язниці, агов зелені покидьки, а ви можете так же донатити і на зсу?
показати весь коментар
15.05.2026 16:47 Відповісти
пдр це всі... Донатити на ЗСУ чи на поранених то не збереш..а тут в спортзалі і в шапці Єрмачище-сиротище...хоче додомку..бо страшно.. і відразу ого скільки нашкребли скряги.. Особлива подяка Реброву Серьоже... і всім друзям нещасного..
показати весь коментар
15.05.2026 16:47 Відповісти
Ви реально вірете що воно в СІЗО ?
показати весь коментар
15.05.2026 16:53 Відповісти
Допускаю варіант "он очєнь многа знал".
Може, і нещасний випадок трапитися - буде на кого всіх собак повісити.
показати весь коментар
15.05.2026 16:58 Відповісти
Я вибачаюсь. На мою думку, не воно,не барадата бабця, і близько не були біля СІЗО.
показати весь коментар
15.05.2026 17:57 Відповісти
Можливо й таке. Але якщо Алібаба вирішить, що його "кинули", може спробувати відкрити рота.
Тож, Зе міг його перемістити туди, де буде легше дістати. Зміцнює переговорну позицію.
показати весь коментар
15.05.2026 18:16 Відповісти
Впевнений що це просто гра на суспільство. Імітація бурхливої діяльності.
Ну це ж мля навіть не смішно. Про заставу, що не можуть його спільники дати .
Мля, дайте посилання, перекину пору копійок.
Ну це ж *******, м'яко кажучи.
показати весь коментар
15.05.2026 18:32 Відповісти
Бо Ребров сподівається на відсотки. Великі.
показати весь коментар
15.05.2026 23:40 Відповісти
Зараз розплачуюсь.
показати весь коментар
15.05.2026 16:51 Відповісти
Хм, а відкликати заставу можна ж? Ото буде несподіваний кульбіт.
д'Єрмак вже мостиритиме лижі на свободу, а тут - бац! Той же Ребров наприклад забере взад свої 30 сребреників мільйонів. Фізіономію "А.Б. R2" уявляєте?
показати весь коментар
15.05.2026 16:52 Відповісти
Це гроші ліві.Ви вірите, що людина при здоровому глузді буде віддавати власну зарплату, не на ЗСУ, а на заставу підозрюваному? у вчинені тяжкого злочину?
показати весь коментар
15.05.2026 17:33 Відповісти
Бувають моменти в житті...
... коли таким як Ребров нагадують, завдяки кому вони мають те що мають.
І тоді вони не тільки "ліві", а й свої віддадуть
Звісно, я не вірю в "допомогу другу". Не в середовищі таких людей як д'єрмак.
показати весь коментар
15.05.2026 17:40 Відповісти
А на кули скидаються ??
показати весь коментар
15.05.2026 16:53 Відповісти
Так би на дрони збирали як на Єрмака. Це показник пріоритетів в Україні.
показати весь коментар
15.05.2026 16:58 Відповісти
10 мільйонів на порятунок життів: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону оголошує збір Джерело: https://censor.net/ua/v4003439
показати весь коментар
15.05.2026 17:12 Відповісти
Пішла друга доба, а лише тільки третина суми.
Справа у тому, що друзяки Алі-Баби - переважно крадії, тому у них мало легальних грошей.
показати весь коментар
15.05.2026 16:58 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 16:58 Відповісти
Смішно.Не вистачає більше половини.Це знайомий алкаш просив добавить на пляшку.Вона коштує 100грн,питаю-а скільки добавить?-90.
показати весь коментар
15.05.2026 16:58 Відповісти
Було ж зовсім просте рішення - замість грошей занести бубон від феншуйши. Він би рівно опівночі голим з бубном побігав би по камері і був би вже на волі!
показати весь коментар
15.05.2026 16:59 Відповісти
Так, іноді вулична магія творить дива. Нехай би спробував
показати весь коментар
15.05.2026 17:14 Відповісти
Це цирк.
показати весь коментар
15.05.2026 17:02 Відповісти
Ну, раз така справа, звільніть третину Єрмака...
показати весь коментар
15.05.2026 17:03 Відповісти
Сама цікава на сьогоднішній день пропозиція, підтримую! 😂
показати весь коментар
15.05.2026 17:15 Відповісти
поясніть ?
показати весь коментар
15.05.2026 17:35 Відповісти
За Єрмака внесли вже третину застави: не вистачає 85,6 млн.
показати весь коментар
15.05.2026 17:57 Відповісти
під 33 % можна окремо звільнити руки, які нічого не крали...
показати весь коментар
16.05.2026 01:29 Відповісти
Хай навкруги Єрмака мукою пентагон намалюють, кажуть помагає.
показати весь коментар
15.05.2026 17:06 Відповісти
На дрони такі гроші не принесли,а оцьому вгодованому пацюку вже за два дні ось скільки(((
показати весь коментар
15.05.2026 17:08 Відповісти
Голову залишити - все інше звільнити
показати весь коментар
15.05.2026 17:09 Відповісти
Може нехай українці задонатять
показати весь коментар
15.05.2026 17:12 Відповісти
Ну що тут сказати. Дід з бабою по сусєках колобка нашкребли, а тут - такі люди, що на якогось Єрмака не нашкребають? Та, ладно. Проте є і позітів. Тепер можно щільніше придивитися до тих шкребунів. Але те, вже на россуд НАБУ. Це вже їм прямий виклик. Штірліц, як то кажуть, ще ніколи не був так близько провалу. Питань лише два. Де радістка Кет? Полізла в каналізацію дитину народжувати, і чи буде вона при цьому матюкатися російскою?
показати весь коментар
15.05.2026 17:23 Відповісти
Іде Шоу про "бідного" Єрмака, в якому скидуючись по копійчині добрі люди викупають його з неволі.
показати весь коментар
15.05.2026 17:29 Відповісти
Сірожа Ребров (уродженець Горлівки) для мене тепер помер, як колись для мене помер Андрюша Шевченко, який задонатив 10 млн. грн партії Наташі Королевської. Ці два футбольних гандона на ЗСУ мабуть не знайшли жодної копійки.
показати весь коментар
15.05.2026 17:34 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 17:46 Відповісти
Мабуть ребров вигідно конвертував легальнs гривні в нелегальні USD
показати весь коментар
15.05.2026 18:18 Відповісти
Следом за ребровым его кум шева раскошелиться на залог для дермака. На донаты для ЗСУ грошей нет, а для фармазонов есть. Не удивлюсь если и Ленка Скумбрия забашляет за свободу кума
показати весь коментар
15.05.2026 18:40 Відповісти
У 2026 році в Україні мінімальна пенсія за віком становить 2595
показати весь коментар
15.05.2026 18:49 Відповісти
... це все шоу,
грошенят у нього вистачає, але треба імітувати страждання, щоб викликати співчуття, і звичайно , треба мати легальні гроші, а кешем він потім віддасть.
показати весь коментар
15.05.2026 19:22 Відповісти
То Єрмак ще й тренерів збірних призначав. От же в чувака повноваження…
показати весь коментар
15.05.2026 19:59 Відповісти
А чо до реброва тцк не прийде?
показати весь коментар
15.05.2026 20:20 Відповісти
Воно броньоване , як всі спортсмени , як до речі і менти на пенсії після 45 років .
показати весь коментар
16.05.2026 00:02 Відповісти
 
 