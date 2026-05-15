За Єрмака внесли вже третину застави: не вистачає 85,6 млн, - ЗМІ

За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже третину застави. До визначеної судом застави у 140 мільйонів гривень не вистачає 85,6 мільйона.

Про це пишуть "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Ідеться про 54,8 зі 140 мільйонів гривень. Притому понад половину суми (30 мільйонів гривень) вніс колишній тренер збірної України Сергій Ребров, додали в пресслужбі суду.

Раніше в інтервʼю журналістам Ребров розповів, що Єрмак був ініціатором його повернення на посаду головного тренера збірної України.

Хто вніс черговий платіж за Єрмака?

Як повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, цей внесок –– від компанії "Міраліф", заснованої у 2023 році. Фірма, зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, вказує основним видом своєї діяльності –– послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Директор фірми –– Валентин Крутько. У спеціалізованих сервісах, що показують, як абонент підписаний в телефонних книгах інших користувачів, є кілька тегів –– вони вказують на те, що Валентин був тренером з боксу.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у 2018 році Валентин Крутько опинився на лаві підсудних –– як один із підозрюваних у стрілянині 1 квітня в Івано-Франківському нічному клубі "Ельдорадо", внаслідок чого було двоє поранених та ще 11 осіб затримали. У суді підозрювані частково визнали провину, зрештою, згодом їх засудили до позбавлення волі.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

