За Єрмака внесли вже третину застави: не вистачає 85,6 млн, - ЗМІ
За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже третину застави. До визначеної судом застави у 140 мільйонів гривень не вистачає 85,6 мільйона.
Про це пишуть "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Ідеться про 54,8 зі 140 мільйонів гривень. Притому понад половину суми (30 мільйонів гривень) вніс колишній тренер збірної України Сергій Ребров, додали в пресслужбі суду.
Раніше в інтервʼю журналістам Ребров розповів, що Єрмак був ініціатором його повернення на посаду головного тренера збірної України.
Хто вніс черговий платіж за Єрмака?
Як повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, цей внесок –– від компанії "Міраліф", заснованої у 2023 році. Фірма, зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, вказує основним видом своєї діяльності –– послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Директор фірми –– Валентин Крутько. У спеціалізованих сервісах, що показують, як абонент підписаний в телефонних книгах інших користувачів, є кілька тегів –– вони вказують на те, що Валентин був тренером з боксу.
Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у 2018 році Валентин Крутько опинився на лаві підсудних –– як один із підозрюваних у стрілянині 1 квітня в Івано-Франківському нічному клубі "Ельдорадо", внаслідок чого було двоє поранених та ще 11 осіб затримали. У суді підозрювані частково визнали провину, зрештою, згодом їх засудили до позбавлення волі.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
Може, і нещасний випадок трапитися - буде на кого всіх собак повісити.
Тож, Зе міг його перемістити туди, де буде легше дістати. Зміцнює переговорну позицію.
Ну це ж мля навіть не смішно. Про заставу, що не можуть його спільники дати .
Мля, дайте посилання, перекину пору копійок.
Ну це ж *******, м'яко кажучи.
д'Єрмак вже мостиритиме лижі на свободу, а тут - бац! Той же Ребров наприклад забере взад свої 30
сребрениківмільйонів. Фізіономію "А.Б. R2" уявляєте?
... коли таким як Ребров нагадують, завдяки кому вони мають те що мають.
І тоді вони не тільки "ліві", а й свої віддадуть
Звісно, я не вірю в "допомогу другу". Не в середовищі таких людей як д'єрмак.
Справа у тому, що друзяки Алі-Баби - переважно крадії, тому у них мало легальних грошей.
грошенят у нього вистачає, але треба імітувати страждання, щоб викликати співчуття, і звичайно , треба мати легальні гроші, а кешем він потім віддасть.