Єрмак залишиться в СІЗО на вихідні: зібрану заставу не можуть внести, - ЗМІ

Колишній голова ОП Андрій Єрмак, підозрюваний у відмиванні коштів на будівництві кооперативу "Династія", продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. Попри те, що необхідну суму застави вже зібрано, він залишається під вартою через неробочий графік банківських установ.

Про це Суспільному повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін, передає Цензор.НЕТ.

За словами захисника, Єрмак залишається в СІЗО вже другий день після рішення суду. Хоча заставу у розмірі 14 500 666 гривень було фактично зібрано ще 14 травня, вона досі не зарахована на рахунок суду, бо банківський день закінчується о 18:00.

Адвокат Фомін підтвердив, що Єрмак вийде на волю лише після того, як банки відновлять роботу і підтвердять платіж. Наразі підозрюваний у корупційній справі залишається за ґратами.

Хто вже вніс заставу за Андрія Єрмака

Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

  • За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
  • Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

  • За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти. 

  • До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Топ коментарі
Я хренію, стільки уваги цьому, чому нема такої уваги простим солдатам на фронті, може їм якась допомога треба? А тим нещасним які вижили у яких родичі загинули і квартири розбомбили?! Краще назбирайте їм допомоги і то корисніше буде.
15.05.2026 20:48 Відповісти
Та по#уй на цього кондома!
Опублікуйте список "небайдужих" до Єрмака!
15.05.2026 20:49 Відповісти
Ця гнида розмінувала чонгар і допомогла руссні захопити південь. В перші дні він вже очікував евакуації в Херсоні шоб спердолить в рассею матушку...так шо ці злочини це як Аль Капоне за не оплату налогів в свій час посадили а за реальні дії вирок йому принесе народ України. Всьому свій час.
15.05.2026 21:05 Відповісти
15.05.2026 21:20 Відповісти
Та нехай її зараховують так, як ***@реконструкція кошти за гарячу воду та опалення)) тижня два)) щоб можна було прокрутити через всі нічні депозити))
15.05.2026 21:22 Відповісти
ребров внес 30 млн., но собрали 14 млн., занятная математика
15.05.2026 21:24 Відповісти
Решту судді та їх братва роздерибанили.
15.05.2026 22:11 Відповісти
Показуха поки резонанс
15.05.2026 21:40 Відповісти
********* всіх
Ті сотнями мілйонів. А у нас діти кришечки збирають
15.05.2026 21:57 Відповісти
Де це "у нас"? У Польщі? На росії?
15.05.2026 22:13 Відповісти
ну, як що ти не в Україні живеш, то....

16.05.2026 02:02 Відповісти
цікаво, якщо Єрмака поміняти із Зеленським місцями, то кинув би Єрмак свого друга як це зробив Зе?🤔

Мені здається що ні - Єрмак як на мене більш мужній ніж Зе
15.05.2026 22:17 Відповісти
Не так.

А чи можна Є та Зе поміняти на всіх полонених та дітей?
15.05.2026 22:35 Відповісти
Вова Петров, це ти?
До чого тут якісь "олігархи", Вова, якщо той "залог" вже був зібраний самим олігархом Єрмаком задовго до оголошення підозри?
15.05.2026 23:54 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

всілякі тьоті Рози, реброви і т.д. є всього лише ходячими гаманцям дь'Єрмака, в яких він свого часу різними корупційними способами поклав дєнєшку "на залоговий дєпозіт"

а піпл всьо хаваєт да єст про.... "сто друзєй".

16.05.2026 02:08 Відповісти
гірше !
замість олігархів залог вносили такі персонажі як тьотя Роза - партнер дь'Єрмака по адвокатській фірмі і його ставлениця в нагляд радах Ощадбанках і Укрнафти.

крім нєпод'ймних зарплат такі персонажі, як ви розумієте, контролюють фін. потоки величезних держ. корпорацій в інтересах "Династії".

отакі собі "неолігархи" дь'Єрмака

16.05.2026 02:01 Відповісти
Шоу для лохторату про бідного Єрмака, якому така ж біднота збирає по копійчині, щоб його визволити з неволі.
15.05.2026 23:05 Відповісти
16.05.2026 09:06 Відповісти
Особисто я не вірю, що він сидить в СІЗО вночі, вдень, коли журналісти і журналюхи ходять-так, вночі- невірю
15.05.2026 23:19 Відповісти
Аленинвова
15.05.2026 23:52 Відповісти
можна просто - ЗЄлін.

16.05.2026 02:43 Відповісти
Він так переживає, що так сильно схуд. Бідолага.
15.05.2026 23:56 Відповісти
Може за вихідні виберуть смотрящим, й відпаде потреба у заставі.
16.05.2026 00:11 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15478 Петро Порошенко:
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.

Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
16.05.2026 01:09 Відповісти
Підпис Порошенка стоїть не тільки під ціми законами, і над наступними:
- Законом про прокуратуру (2014) з його розділом ІХ (СОЦІАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ) - зарплати, пенсії і пільги прокурорів і робітників прокуратури
- Законом про Судоустрій (2016) з його розділами ІХ (зарплати суддів) і Х (пенсії суддів)
- Законом про держслужбу (2017) з аналогічними статтями.

Ціми законами тодішній гарант Конституції (Порошенко) порушив фундаментальні положення Конституції України про рівноправ'я громадян України і все що цім пов'язано: що Україна демократична соціальна держава і що в Україні діє верховенство права. Україна стала на шлях авторитаризму під фальшивими заявами про просування до ЄС і брехню про боротьбу з корупцією.

Громадяни України поділені на клани, для яких діють різні закони. Для одних (судді, прокурори, держслужбовці) - перечислені закони і зарплати, які досягають 400...500 тис.грн на місяць, пенсії не обмежені і 400тис.грн на місяць і повний пакет безкоштовних соціальних пільг, для інших - середні ринкові зарплати 20...40тис.грн, пенсії, законодавчо обмежені (законом про пенсійне страхування) 20...25тис.грн. і повна відсутність пільг.

Всі заяви про корупцію і боротьбу з нею при таких мафіозних антиконституційних режимах не мають сенсу. Спочатку треба змінити режим з авторитарного (нерівноправного) на демократичний (коли громадяни рівноправні), тобто привести закони в відповідність з Конституцією.

Ніякі т.з. "антикорупційні" органи, рівень зарплат, пенсій і привілей яких перевищує середній рівень доходів громадян України вже не в десятки, а сотні разів, лише посилюють авторитаризм і скочування до диктатури. І винний в такій теденції розвитку держави сам прийшов з повинною.
16.05.2026 12:49 Відповісти
не бреши! Цими законами конкретний рівень матеріального забезпечення працівників прокуратури, суддів та інших держслужбовців не встановлюється. Рівень встановлюється відповідними постановами Уряду в рамках цих законів. Так, вони ті рамки широкі, і не допускає бідняцьких зарплат, (щоб не було намагання до корупції) - але це вже прерогатива Уряду.
16.05.2026 12:59 Відповісти
Хоч твій черговий висер потерли - то щоб ти знав, в комерційній сфері зарплати ТОП-персоналу приблизно співмірні ста тисячам (як для судді першої інстанції) до 250 тисяч (суддя Верховного суду). А ти що, хотів, щоб дежчиновники високого рангу отримували значно менше, ніж аналогічного становища ТОП-менеджери? І щоб з ними можна було порішати, бо вони також хочуть в єгиптах відпочивати! Цього хочеш? Ну, і всілякі добавки (до речі - куди ніж більш вдвічі більше) якраз встановлює Уряд! От до нього і висувай претензії! Чому при нормальних заплатах чиновник нині отримує захмарні тільки офіційні доходи - бо є ще неофіційні, корупціїні, як ми бачимо по нинішній ситуації і розслідуваннях.
16.05.2026 17:28 Відповісти
Я не поняв. Санич за консультаціями має в обєзяннік їздити?
16.05.2026 01:27 Відповісти
доведеться Величному провітрюватися до зоопарку.

16.05.2026 02:11 Відповісти
"Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

Сатаністи вже взагалі не паряться і не шифруються, а прямо показують хто вони і що вони! "Заради майбутнього України"? 666? Сатанинського майбутнього хіба що! Вони йдуть ***** з таким їх майбутнім!!!

Взагалі добре, що воно трохи посидить, подумає, що воно наробило. Тепер би його пожиттєво посадити, а разом з ним і хриплого наркомана, і тоді взагалі всім щастя буде!
16.05.2026 02:14 Відповісти
якщо кожен з українців перерахує в фонд "Заради майбутнього України" 666 грн. на ліквідацію ЗЄльоной чуми, то вона щезне !

закликаю донатити !

і да, не забуваймо про ляльки вуду, фен-шуй, срібні кулі, святу воду та, особливо, осикові кілки - ЗЄльоні чорти їх також бояться.

16.05.2026 02:32 Відповісти
І кому донатити? Тобі?Здається мені, що скоріше щезниш ти, з грошима, ніж єрмакі/зельонські.
16.05.2026 06:42 Відповісти
Там ще пішли перекази на суму 6 гр. 66 копійок.
16.05.2026 09:08 Відповісти
Бідний-бідний Йорік.
16.05.2026 08:58 Відповісти
їхні внески коливаються від 666 гривень .... Це внесок Вероніки Феншуй.
16.05.2026 10:17 Відповісти
Обмеження банків на перекази не діє на бандюка?
16.05.2026 10:51 Відповісти
йой-йой, що ж це робиться, жах для усієї країни, АндрєйБарісич залишається в СІЗО на вікенд!! Точно, що як зійде оцей хайп, його тихо звідти випустять.
16.05.2026 11:15 Відповісти
Це все спектакль. Про що казати, коли навіть крупа не сидить, корупція тотальна.

Новий цивільний кодекс: наїзд на майно людей (кажуть, як хтось вломиться вам у житло і скаже це моє, то виселити його можна буде тільки через суд), гарантія неповернення вкраденого можновладцями у державі майна, наїзд на журналістів, удар по свободі слова і багуто чого іншого. Коротше, ці диверсанти готують параліч, навіть судді-корупціонери і те кажуть, що це занадто.
https://glavcom.ua/country/society/novij-tsivilnij-kodeks-suddja-verkhovnoho-sudu-zaklikav-deputativ-skhamenutisja-1119929.html

Уряд дозволить забирати вашу квартиру?
https://www.youtube.com/watch?v=cY7rkEQOM0c
16.05.2026 12:16 Відповісти
Справа Єрмака прекрасно показує до яких глибин падіння дійшла українська юридична система. Клановість, корупція, маніпулювання, особисте, не контрольоване збагачення, витрачання колосального рівня державних коштів на функціонування цієї системи. Фактично всередині держави існує мафіозна система, яка унеможливлює будь-які власні зміни і зниження корупційних ризиків. Конституційне право на правосуддя узурповане зграєю корупціонерів.
Хроніка
16.05.2026 13:47 Відповісти
Сівкович і Журило https://bastion.tv/sivkovich-i-zhurilo-ryatuyut-yermaka_n80504 рятують Єрмака
16.05.2026 14:28 Відповісти
