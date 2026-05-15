Єрмак залишиться в СІЗО на вихідні: зібрану заставу не можуть внести, - ЗМІ
Колишній голова ОП Андрій Єрмак, підозрюваний у відмиванні коштів на будівництві кооперативу "Династія", продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. Попри те, що необхідну суму застави вже зібрано, він залишається під вартою через неробочий графік банківських установ.
Про це Суспільному повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін, передає Цензор.НЕТ.
За словами захисника, Єрмак залишається в СІЗО вже другий день після рішення суду. Хоча заставу у розмірі 14 500 666 гривень було фактично зібрано ще 14 травня, вона досі не зарахована на рахунок суду, бо банківський день закінчується о 18:00.
Адвокат Фомін підтвердив, що Єрмак вийде на волю лише після того, як банки відновлять роботу і підтвердять платіж. Наразі підозрюваний у корупційній справі залишається за ґратами.
Хто вже вніс заставу за Андрія Єрмака
Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
- За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
- Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".
За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.
- До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
- Законом про прокуратуру (2014) з його розділом ІХ (СОЦІАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ) - зарплати, пенсії і пільги прокурорів і робітників прокуратури
- Законом про Судоустрій (2016) з його розділами ІХ (зарплати суддів) і Х (пенсії суддів)
- Законом про держслужбу (2017) з аналогічними статтями.
Ціми законами тодішній гарант Конституції (Порошенко) порушив фундаментальні положення Конституції України про рівноправ'я громадян України і все що цім пов'язано: що Україна демократична соціальна держава і що в Україні діє верховенство права. Україна стала на шлях авторитаризму під фальшивими заявами про просування до ЄС і брехню про боротьбу з корупцією.
Громадяни України поділені на клани, для яких діють різні закони. Для одних (судді, прокурори, держслужбовці) - перечислені закони і зарплати, які досягають 400...500 тис.грн на місяць, пенсії не обмежені і 400тис.грн на місяць і повний пакет безкоштовних соціальних пільг, для інших - середні ринкові зарплати 20...40тис.грн, пенсії, законодавчо обмежені (законом про пенсійне страхування) 20...25тис.грн. і повна відсутність пільг.
Всі заяви про корупцію і боротьбу з нею при таких мафіозних антиконституційних режимах не мають сенсу. Спочатку треба змінити режим з авторитарного (нерівноправного) на демократичний (коли громадяни рівноправні), тобто привести закони в відповідність з Конституцією.
Ніякі т.з. "антикорупційні" органи, рівень зарплат, пенсій і привілей яких перевищує середній рівень доходів громадян України вже не в десятки, а сотні разів, лише посилюють авторитаризм і скочування до диктатури. І винний в такій теденції розвитку держави сам прийшов з повинною.
