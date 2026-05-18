Новости
Больше всего - Ребров: СМИ рассказали, кто вносил залог за Ермака

Стало известно, кто внес залог за Ермака

Залог за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли 7 физических и 7 юридических лиц.

Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.

Физические лица

Залог за Ермака внесли 7 физических лиц:

  • Сергей Свириба - 6,5 млн грн,
  • Роза Тапанова - 8 млн грн,
  • Сергей Ребров - 30 млн грн,
  • Владимир Петров - 80 тыс. грн,
  • Игорь Фомин - 5 млн,
  • Алина Волошина - 368 тыс. грн,
  • Александр Крикунов - 500 тыс. грн.

Юридические лица

  • ООО "Миралиф" - 9,8 млн грн,
  • Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение - 30 млн грн,
  • АО "А.ДВА.КА.Т" - 4 млн грн,
  • ООО "СУ"СЕМ" - 32 млн грн,
  • ЧП "СВ-ГРУП" - 10,2 млн грн,
  • АО "Де Леге Лата" - 14 млн грн,
  • ООО "Арена Марин" - 4 млн грн.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Топ комментарии
+13
і тут до реброва слава прийшла...
18.05.2026 12:19 Ответить
+12
Науково-дослідна судово-експертна установа - 30 млн грн....інтригуюче...
18.05.2026 12:23 Ответить
+10
Что это за фирмы прокладки? Их кто создавал вообще?
18.05.2026 12:17 Ответить
Чому пика така кисла 🤔
18.05.2026 13:00 Ответить
Можна йти в ***********
18.05.2026 12:34 Ответить
18.05.2026 12:22 Ответить
Можливо ці всі перераховані також мають від відьми і єлдака ''законтачені'' амулети?
Не соромно 73%? Під час війни політику відкинути до часів середньовіччя, коли країною керує відьма? Це свідчить про відсутність не тільки освіти, в самого елементарного розуміння бачити процеси в країні і світі
18.05.2026 12:23 Ответить
Інтригуюче? Чи дніще?
18.05.2026 12:38 Ответить
якщо ця контора зв,язана з владою.....то що так можна було???
18.05.2026 12:38 Ответить
Можливо це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%94%D0%86_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ),
який очолює єдинокровний єрмака та зеленського Рувін Олександр Григорович, який на їхнє замовлення фальсифікував "докази" проти Антоненка, Кузьменко, Дугар у справі про вбивство Шеремета.

18.05.2026 12:41 Ответить
Мін'юст: Науково-дослідні інститути судових експертиз (Київський, Харківський, Одеський, Львівський, Дніпропетровський тощо).
Так, що фактично ці дії освячені державним органом який фінансується з держбюджету. Отака х....я
18.05.2026 13:01 Ответить
АО "Де Леге Лата"
МАРФІН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок , ГУРТОЖИТОК

ПУХАЛЬСЬКА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
Адреса засновника: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ІВАНА СЛЬОТИ, будинок , квартира
Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн

тут все зрозуміло, з таким статутним фондом точно все чесно
18.05.2026 12:23 Ответить
дохiд 4 117 600 ₴ ))) чистий прибуток 1 млн.))
18.05.2026 12:32 Ответить
Активи - 1 212 700 ₴, зобов'язання - 224 400 ₴ !
Звідки взялися 14 000 000 грн. ???????????????
П.С.
Податкова, БЕБ вже йдуть з перевірками !?
18.05.2026 12:36 Ответить
Пронін знов не підвів. Дякуємо свириденко.
18.05.2026 13:02 Ответить
взяли передоплату у клiента, провели, як послугу.
18.05.2026 12:34 Ответить
А "клієнт" часом не Єрмак ?
18.05.2026 12:37 Ответить
Звичайні дуполизи, це пристосуванці, як подоляка (що при Ющенку що при ринках)
18.05.2026 12:24 Ответить
Ребров це москва..фсб...
18.05.2026 12:26 Ответить
По якому принципу призначали тренера, такий і результат.
А біда у тому, що цей єлдак попризнчав по такому принципу на всі ключові державні посади.
18.05.2026 12:32 Ответить
а де ООО "Ліга Справедливості" ? )))
18.05.2026 12:38 Ответить
нне підказуйте,хай самі....про нову групу скоморохів і чортів в раді чули??отож....все ще попереду......чим ближче край владі тим сильніше її безумства
18.05.2026 12:42 Ответить
чи "Рога і Копита" ))
18.05.2026 12:47 Ответить
фундамент Zельоної Влади є тотальна корупція та зрада - мета системи підтримка себе і все.
18.05.2026 12:43 Ответить
Науково-дослідна судово-експертна установа..що це таке..хто це такі..чи не то державною структурою
18.05.2026 12:45 Ответить
це закос під державну структуру .. а по факту "Рога і копита"
18.05.2026 12:48 Ответить
Цікаво було б дізнатися, яку суму Ребров перерахував на підтримку ЗСУ?
18.05.2026 12:46 Ответить
Влетів Сірожа Ребров на бабки! Ну нічого, він собі ще намалює...
18.05.2026 12:58 Ответить
 
 