Больше всего - Ребров: СМИ рассказали, кто вносил залог за Ермака
Залог за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли 7 физических и 7 юридических лиц.
Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.
Физические лица
Залог за Ермака внесли 7 физических лиц:
- Сергей Свириба - 6,5 млн грн,
- Роза Тапанова - 8 млн грн,
- Сергей Ребров - 30 млн грн,
- Владимир Петров - 80 тыс. грн,
- Игорь Фомин - 5 млн,
- Алина Волошина - 368 тыс. грн,
- Александр Крикунов - 500 тыс. грн.
Юридические лица
- ООО "Миралиф" - 9,8 млн грн,
- Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение - 30 млн грн,
- АО "А.ДВА.КА.Т" - 4 млн грн,
- ООО "СУ"СЕМ" - 32 млн грн,
- ЧП "СВ-ГРУП" - 10,2 млн грн,
- АО "Де Леге Лата" - 14 млн грн,
- ООО "Арена Марин" - 4 млн грн.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
Не соромно 73%? Під час війни політику відкинути до часів середньовіччя, коли країною керує відьма? Це свідчить про відсутність не тільки освіти, в самого елементарного розуміння бачити процеси в країні і світі
який очолює єдинокровний єрмака та зеленського Рувін Олександр Григорович, який на їхнє замовлення фальсифікував "докази" проти Антоненка, Кузьменко, Дугар у справі про вбивство Шеремета.
Так, що фактично ці дії освячені державним органом який фінансується з держбюджету. Отака х....я
МАРФІН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок , ГУРТОЖИТОК
ПУХАЛЬСЬКА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
Адреса засновника: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ІВАНА СЛЬОТИ, будинок , квартира
Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн
тут все зрозуміло, з таким статутним фондом точно все чесно
Звідки взялися 14 000 000 грн. ???????????????
П.С.
Податкова, БЕБ вже йдуть з перевірками !?
А біда у тому, що цей єлдак попризнчав по такому принципу на всі ключові державні посади.