РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
1 719 27

За Ермака уже внесли залог в размере 140 млн грн: ВАКС "увидел" средства

Ермак скоро выйдет из СИЗО

В настоящее время за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли залог в полном объеме - 140 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Залог для Ермака

Там также отметили, что пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Поэтому, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Ермак провел в СИЗО.

Адвокат Ермака, Игорь Фомин, отметил, что всю сумму могли собрать уже к вечеру 15 мая, но "ситуация затянулась" из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи.

Читайте также: Госфинмон вмешался в ситуацию с залогом Ермака – разослал банкам письма с требованием проверить источники средств, – Железняк

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Ермак останется в СИЗО на выходные: собранный залог не могут внести.

Кто вносил залог за Андрея Ермака?

Средства за Ермака предоставили трое физических лиц, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схеми" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

  • По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
  • Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".

  • По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.

  • К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Шевчук, защищавший Киву, хотел взять Ермака на поруки, - ЦПК

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте также: Пиарщик Зеленского Петров внес 80 тыс. грн залога за Ермака

Автор: 

залог (585) Антикоррупционный суд (1418) Ермак Андрей (1628)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
але ж наскільки оперативніше вносяться захмарні кошти за "своїх", ніж на дрони для хлопців на передку!... і жоден фінмон не підкопається!...
показать весь комментарий
18.05.2026 09:25 Ответить
+5
А були в когось сумніви, що внесуть?....
показать весь комментарий
18.05.2026 09:23 Ответить
+4
Перелік цих уродів !
показать весь комментарий
18.05.2026 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А були в когось сумніви, що внесуть?....
показать весь комментарий
18.05.2026 09:23 Ответить
в мене особисто були сумніви,що він взагалі перебуде в сізо хоч одну ніч....хоча може воно так і було,бо весь цей суд один суцільний цирк....
показать весь комментарий
18.05.2026 09:35 Ответить
Шоу про бідного Єрмака і палку любов бізнесменів до нього...
показать весь комментарий
18.05.2026 09:36 Ответить
Перелік цих уродів !
показать весь комментарий
18.05.2026 09:24 Ответить
Надали перелік тих, хто це зробив ще в п'ятницю. Майже 50 млн.
Цікаво, хто ще вніс 90. Країна повинна знати своїх "героїв".
А ще цікаво, що там з попередніми заставами, наприклад за Чернишова.
Пронін досі десь у відрядженні "працює"?
Нахіба нам такий фінмоніторинг, котрий нічого "не бачить"?
показать весь комментарий
18.05.2026 09:32 Ответить
ще якась заготовлена під викуп шестірка....все йде по плану режисера
показать весь комментарий
18.05.2026 09:36 Ответить
НАБУ має прийти з обшуками до тих хто вносив заставу.
Вскрита мережа єрмака як не як
показать весь комментарий
18.05.2026 09:25 Ответить
з чим?фінмон перевіряв всі перекази.....
показать весь комментарий
18.05.2026 09:37 Ответить
але ж наскільки оперативніше вносяться захмарні кошти за "своїх", ніж на дрони для хлопців на передку!... і жоден фінмон не підкопається!...
показать весь комментарий
18.05.2026 09:25 Ответить
Допоки там керує Пронін - так, не підкопається.
Не для того він посаду обіймає, щоб перекази поважних людей відслідковувати.
показать весь комментарий
18.05.2026 09:34 Ответить
ви ж самі вказали ,,своїх,, ....всі інші то не свої

анекдот ,,а ви якої націоналіності?,,
-такі да!
-а ви??
-на нещастя ні..
показать весь комментарий
18.05.2026 09:40 Ответить
І хто ж ці славетні "11/12/13 друзів Оушена"?
показать весь комментарий
18.05.2026 09:28 Ответить
Мутні конторки,призначенці,корєфани..сергій ребров. Шваль, коротше.
показать весь комментарий
18.05.2026 09:29 Ответить
.....скажи мені хто твій друг.....
показать весь комментарий
18.05.2026 09:41 Ответить
Збори стоять довго на сотні тисяч, а тут 140 000 000 без проблем нашкрябали
показать весь комментарий
18.05.2026 09:30 Ответить
Ось і прояснилося, кому потрібна перемога у війні, а кому потрібен д'єрмак.
показать весь комментарий
18.05.2026 09:36 Ответить
Країна ПРИКОЛІВ. Коли дівчинка колядує і дає 1000 грн на ЗСУ, при тому на рос агента інші рос агенти спокійно кидають 140 лям
показать весь комментарий
18.05.2026 09:32 Ответить
і хто з них патріот і потенційні зрадники.....
показать весь комментарий
18.05.2026 09:42 Ответить
Нє... ну так сам же "вова просив" зібрати гроші.
показать весь комментарий
18.05.2026 09:34 Ответить
Кажуть, "вова R1" жодної копійки не вніс, мабуть самому ледь на "мівіну" вистачає
показать весь комментарий
18.05.2026 09:48 Ответить
підсвітили якихось цапів-відбувайлів, а основна частка залишилась "сюрпризом"
показать весь комментарий
18.05.2026 09:34 Ответить
Математика не сходиться, хто решта тих стурбованих долею Єрмака?
показать весь комментарий
18.05.2026 09:37 Ответить
може, на виході дєрь... із сізо ще одну підозру!?
показать весь комментарий
18.05.2026 09:37 Ответить
всіх причасних до внесення коштів притягнути до відповідальності як посібників у корупції!
показать весь комментарий
18.05.2026 09:39 Ответить
666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України"
---------------------------------------------------------------------------------------------
А почему не перечислил эти деньги и другие другие миллионынашим героям на передовой - это не ради будущего?
Поэтому вопрос, а какое будущее и с кем они видят?
показать весь комментарий
18.05.2026 09:48 Ответить
сьогодні за нього вносять, а трошки раніше? йому заносили, чи засівали? ))
показать весь комментарий
18.05.2026 09:49 Ответить
Ура! Реброву дяка Украинскому футболу во главе с Шевой Позор!
показать весь комментарий
18.05.2026 09:50 Ответить
 
 