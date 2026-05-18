За Ермака уже внесли залог в размере 140 млн грн: ВАКС "увидел" средства

В настоящее время за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли залог в полном объеме - 140 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Залог для Ермака

Там также отметили, что пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Поэтому, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Ермак провел в СИЗО.

Адвокат Ермака, Игорь Фомин, отметил, что всю сумму могли собрать уже к вечеру 15 мая, но "ситуация затянулась" из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Ермак останется в СИЗО на выходные: собранный залог не могут внести.

Кто вносил залог за Андрея Ермака?

Средства за Ермака предоставили трое физических лиц, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схеми" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".

По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.

К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

