За Ермака уже внесли залог в размере 140 млн грн: ВАКС "увидел" средства
В настоящее время за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли залог в полном объеме - 140 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Залог для Ермака
Там также отметили, что пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Поэтому, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Ермак провел в СИЗО.
Адвокат Ермака, Игорь Фомин, отметил, что всю сумму могли собрать уже к вечеру 15 мая, но "ситуация затянулась" из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Ермак останется в СИЗО на выходные: собранный залог не могут внести.
Кто вносил залог за Андрея Ермака?
Средства за Ермака предоставили трое физических лиц, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схеми" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
- По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
- Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".
-
По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.
- К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, хто ще вніс 90. Країна повинна знати своїх "героїв".
А ще цікаво, що там з попередніми заставами, наприклад за Чернишова.
Пронін досі десь у відрядженні "працює"?
Нахіба нам такий фінмоніторинг, котрий нічого "не бачить"?
Вскрита мережа єрмака як не як
Не для того він посаду обіймає, щоб перекази поважних людей відслідковувати.
анекдот ,,а ви якої націоналіності?,,
-такі да!
-а ви??
-на нещастя ні..
---------------------------------------------------------------------------------------------
А почему не перечислил эти деньги и другие другие миллионынашим героям на передовой - это не ради будущего?
Поэтому вопрос, а какое будущее и с кем они видят?