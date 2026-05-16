Госфинмон вмешался в ситуацию с залогом Ермака - разослал банкам письма с требованием проверить источники средств, - Железняк
Поиск средств для внесения залога бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку велся в экстренном режиме. Необходимую сумму - 140 млн гривен - собрали, однако внести не успели. Тем временем Госфинмониторинг предупредил банки о необходимости проверить все источники средств, которые вносятся в качестве залога для Ермака.
Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Залог собирали в спешке
Ситуацию нардеп назвал "очередной трагикомической историей современного государственного управления".
"Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака… Уже когда поняли, что не успевают, то пошли на все тяжкие. К концу дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от "блатных и нищих", - пишет парламентарий.
По словам Железняка, банки соглашались принимать платежи "под давлением", однако опасались, что "собственный комплаенс их накажет".
Впрочем, как утверждает депутат, залог для Ермака все же собрали. Речь идет о сумме 140 млн гривен. Однако деньги не успели зачислить на счет ВАКС.
"Так как задача - собрать деньги для Ермака - максимально государственная (и поставлена лично президентом), то все банки уверяли, что не бойтесь. Все будет ок. Потом их за левые транзакции наказывать не будут", - пишет Железняк.
Вмешался Госфинмониторинг
А дальше, по словам депутата, в ситуацию вмешался Госфинмониторинг, который вечером 15 мая разослал банкам письма с предупреждением о необходимости строгого соблюдения правил финмониторинга, особенно в отношении операций, связанных с залогами.
"Все источники средств проверить! Нацбанк тоже", - озвучивает депутат требование Госфинмона.
Железняк добавляет, что комичность ситуации заключается в том, что руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин является назначенцем Ермака.
Кто уже внес залог за Андрея Ермака
Средства за Ермака предоставили три физических лица, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схеми" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
- По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
- Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".
По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку –- 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.
- К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
.
1. директорка Бабиного яру
2. член нагляд ради Ощадбанку
3. член нагляд ради Укрнафтохіма
а у вільний час вона ще й адвокатствує
ЗЄльоная стахановка-многостаночница !
