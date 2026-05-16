РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7341 посетитель онлайн
Новости Подозрение Ермаку
3 566 30

Госфинмон вмешался в ситуацию с залогом Ермака - разослал банкам письма с требованием проверить источники средств, - Железняк

Єрмак

Поиск средств для внесения залога бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку велся в экстренном режиме. Необходимую сумму - 140 млн гривен - собрали, однако внести не успели. Тем временем Госфинмониторинг предупредил банки о необходимости проверить все источники средств, которые вносятся в качестве залога для Ермака.

Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Залог собирали в спешке 

Ситуацию нардеп назвал "очередной трагикомической историей современного государственного управления".

"Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака… Уже когда поняли, что не успевают, то пошли на все тяжкие. К концу дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от "блатных и нищих", - пишет парламентарий.

По словам Железняка, банки соглашались принимать платежи "под давлением", однако опасались, что "собственный комплаенс их накажет".

Впрочем, как утверждает депутат, залог для Ермака все же собрали. Речь идет о сумме 140 млн гривен. Однако деньги не успели зачислить на счет ВАКС.

"Так как задача - собрать деньги для Ермака - максимально государственная (и поставлена лично президентом), то все банки уверяли, что не бойтесь. Все будет ок. Потом их за левые транзакции наказывать не будут", - пишет Железняк.

Читайте также: Адвокат Шевчук, защищавший Киву, хотел взять Ермака на поруки, - ЦПК

Вмешался Госфинмониторинг

А дальше, по словам депутата, в ситуацию вмешался Госфинмониторинг, который вечером 15 мая разослал банкам письма с предупреждением о необходимости строгого соблюдения правил финмониторинга, особенно в отношении операций, связанных с залогами.

"Все источники средств проверить! Нацбанк тоже", - озвучивает депутат требование Госфинмона.

Железняк добавляет, что комичность ситуации заключается в том, что руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин является назначенцем Ермака.

пост Железняка

Кто уже внес залог за Андрея Ермака

Средства за Ермака предоставили три физических лица, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схеми" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

  • По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
  • Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".

  • По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку –- 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.

  • К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Смотрите также: Ермак мой кум, но у меня нет средств на залог. Может, когда получу новую зарплату, то что-то перечислю, - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Автор: 

залог (584) Госфинмониторинг январь 2025 (16) Ермак Андрей (1626) Железняк Ярослав (599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
серед всіх цих заставщиків донат на 666 грн. самий чесний та гідний для дь'Єрмака !
це - запрошення від Сатани за всі ті смерті й нещастя які дь'Єрмак приніс в Україну

горіти йому в пеклі !

.
показать весь комментарий
16.05.2026 21:55 Ответить
+12
тьотя Роза на трьох роботах надривається:
1. директорка Бабиного яру
2. член нагляд ради Ощадбанку
3. член нагляд ради Укрнафтохіма
а у вільний час вона ще й адвокатствує

ЗЄльоная стахановка-многостаночница !

.
показать весь комментарий
16.05.2026 21:58 Ответить
+9
Сергій Ребров теж вирішив у гівні викупатися?
показать весь комментарий
16.05.2026 21:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А підозра від СБУ за зраду і війну в Україні?
показать весь комментарий
16.05.2026 21:50 Ответить
Кєровнік Держфінмоніторингу Філіп Пронін, пішов на співпрацю із слідством, щоб його не люстрували дієво Українці простою вірьовкою на стовпі за вчинені ним ЗЛОЧИНИ, про які ЗНАЮТЬ і ГПУ РНБОУ ДБР БЕБ ВРУ СБУ зеленський і московіти…????
показать весь комментарий
16.05.2026 22:37 Ответить
Кошти - комар носа не підточе - все зароблено непосильною працею
показать весь комментарий
16.05.2026 21:52 Ответить
Сергій Ребров теж вирішив у гівні викупатися?
показать весь комментарий
16.05.2026 21:57 Ответить
він уже в нього пірнув, коли прийняв пропозицію з міліонною в доларах зарплатою від дь'Єрмака.

.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:00 Ответить
тьотя Роза на трьох роботах надривається:
1. директорка Бабиного яру
2. член нагляд ради Ощадбанку
3. член нагляд ради Укрнафтохіма
а у вільний час вона ще й адвокатствує

ЗЄльоная стахановка-многостаночница !

.
показать весь комментарий
16.05.2026 21:58 Ответить
Куй залізо \бабки/ поки горячо - зівака не дає
показать весь комментарий
16.05.2026 22:07 Ответить
...поки ЗЄдя при владі.

.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:09 Ответить
Правильний хід))Ті,хто думав в понеділок донести кошти,десять раз подумають,чи варто світитися,якщо рильце в пушку))Прогнозую,що в понеділок кІна не буде)))
показать весь комментарий
16.05.2026 21:54 Ответить
серед всіх цих заставщиків донат на 666 грн. самий чесний та гідний для дь'Єрмака !
це - запрошення від Сатани за всі ті смерті й нещастя які дь'Єрмак приніс в Україну

горіти йому в пеклі !

.
показать весь комментарий
16.05.2026 21:55 Ответить
💯. Тільки 666 рублів 😸
показать весь комментарий
16.05.2026 22:17 Ответить
Він не настільки чесний,як символічний.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:26 Ответить
Це Українці, у такий спосіб, попередили єрмака оманського про його покарання за злиття вагнерівців!!
показать весь комментарий
16.05.2026 22:38 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2026 23:42 Ответить
Гундосий має сидіти рядом.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:01 Ответить
глава НБУ пишний теж співучасник міндічя й алібаби. Цей перевірить
показать весь комментарий
16.05.2026 22:03 Ответить
спочатку НАБУ та САП закусили уділа, а тепер ще й ФІНМОНІТОРИНГ !

що сі робе ?
розкачують ЗЄльоний крисятник

.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:04 Ответить
Тільки одне уточнення - у цьому "крисятнику" ми зараз живемо.

Розкачають і злиняють потім по Європам звідки їх донати, а ми залишимося без західних грошей і зброї
показать весь комментарий
16.05.2026 22:15 Ответить
то ти пропонуєш - треба боротьбу проти корупції припинити, бо європейці дізнаються звідки гроші у дєрьмаків зелених. не розкачуйте човен бо зеленого пацюка нудить.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:41 Ответить
Брєд. Набу і сап 99% західні контори. В набу штатний фбрівець сидить 24/7.
показать весь комментарий
16.05.2026 23:43 Ответить
гроші дають НЕ крісам, товарищ !
а Україні.
а вот ЗЄкріси їх жеруть.
ви думаєте Європа в захваті ?

.
показать весь комментарий
16.05.2026 23:45 Ответить
Спочатку країну перетворили на сцену "95 кварталу", а тепер перетворюють на сцену театру абсурду.
показать весь комментарий
16.05.2026 22:05 Ответить
Навпаки, лише зараз через НАБУ і САП вестерни трохи попускають місцевих паніковських та каломойш.
показать весь комментарий
16.05.2026 23:41 Ответить
100 млн це ж не 5 тис, чого їх перевіряти
показать весь комментарий
16.05.2026 22:45 Ответить
Таки заставу треба вносити білим безналом... Мої співчуття ( насправді ні.)
показать весь комментарий
16.05.2026 22:45 Ответить
а чому зараз, а що з iншими. I де цей гусь взагалi?
показать весь комментарий
16.05.2026 23:27 Ответить
В сізо. В платній камері.
показать весь комментарий
16.05.2026 23:39 Ответить
По тексту 48 млн. Хто ще 92 вніс?))
показать весь комментарий
16.05.2026 23:36 Ответить
 
 