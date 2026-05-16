Держфінмон втрутився у ситуацію із заставою Єрмаку – розіслав банкам листи з вимогою перевірити джерела коштів, - Железняк

Пошук грошей на заставу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку відбувався в екстреному режимі. Необхідну суму - 140 млн гривень зібрали, проте внести не встигли. Тим часом Держфінмоніторинг попередив банки щодо необхідності перевірити всі джерела коштів, які вносяться як застава для Єрмака.

Про це в соцмережі фейсбук написав народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Заставу збирали поспіхом 

Ситуацію нардеп назвав "черговою трагікомічною історією сучасного держуправління".

"Вчора ж терміново шукали гроші на заставу для Єрмака…. Вже коли зрозуміли, що не встигають то пішли у всі тяжкі. У кінця дня вже вносили гроші від кого тільки могли. В прямому сенсі від "блатных та нищих"", - пише парламентар.

За словами Железняка, банки погоджувалися приймати платежі "під тиском", однак побоювались, що "власний комплаєнс їх покарає".

Втім, як стверджує депутат, заставу для Єрмака все ж таки зібрали. Йдеться про суму 140 млн гривень. Однак гроші не встигли закинути на рахунок ВАКС.

"Так як задача зібрати гроші Єрмаку максимально державна (і поставлена особисто президентом), то всі банки запевняли, що не бійтесь. Все буде ок. Потім їх за ліві транзакції карати не будуть", - пише Железняк.

Втрутився Держфінмон

А далі, за словами, депутата у ситуацію втрутився Держфінмоніторинг, який ввечері 15 травня розіслав банкам листи із попередженням про необхідність суворого дотримання правил фінмоніторингу, особливо щодо операцій, пов’язаних із заставами.

"Всі джерела коштів перевірити! Нацбанку теж", - озвучує депутат вимогу Держфінмону.

Железняк додає, що комічність ситуації полягає в тому, що керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін є призначенцем Єрмака.

Хто вже вніс заставу за Андрія Єрмака

Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

  • За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
  • Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

  • За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.

  • До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

+25
тьотя Роза на трьох роботах надривається:
1. директорка Бабиного яру
2. член нагляд ради Ощадбанку
3. член нагляд ради Укрнафтохіма
а у вільний час вона ще й адвокатствує

ЗЄльоная стахановка-многостаночница !

.
показати весь коментар
16.05.2026 21:58 Відповісти
+20
серед всіх цих заставщиків донат на 666 грн. самий чесний та гідний для дь'Єрмака !
це - запрошення від Сатани за всі ті смерті й нещастя які дь'Єрмак приніс в Україну

горіти йому в пеклі !

.
показати весь коментар
16.05.2026 21:55 Відповісти
+20
Гундосий має сидіти рядом.
показати весь коментар
16.05.2026 22:01 Відповісти
А підозра від СБУ за зраду і війну в Україні?
показати весь коментар
16.05.2026 21:50 Відповісти
Кєровнік Держфінмоніторингу Філіп Пронін, пішов на співпрацю із слідством, щоб його не люстрували дієво Українці простою вірьовкою на стовпі за вчинені ним ЗЛОЧИНИ, про які ЗНАЮТЬ і ГПУ РНБОУ ДБР БЕБ ВРУ СБУ зеленський і московіти…????
показати весь коментар
16.05.2026 22:37 Відповісти
Кошти - комар носа не підточе - все зароблено непосильною працею
показати весь коментар
16.05.2026 21:52 Відповісти
Сергій Ребров теж вирішив у гівні викупатися?
показати весь коментар
16.05.2026 21:57 Відповісти
він уже в нього пірнув, коли прийняв пропозицію з міліонною в доларах зарплатою від дь'Єрмака.

.
показати весь коментар
16.05.2026 22:00 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 08:27 Відповісти
Куй залізо \бабки/ поки горячо - зівака не дає
показати весь коментар
16.05.2026 22:07 Відповісти
...поки ЗЄдя при владі.

.
показати весь коментар
16.05.2026 22:09 Відповісти
Бывший командир украинского батальона "Айдар", народный депутат Верховной рады Сергей Мельничук задекларировал активы в размере 39,1 млрд долларов наличными, что сравнимо с состоянием миллиардеров из первой десятки богатейших людей планеты
показати весь коментар
17.05.2026 06:11 Відповісти
Позже сам политик публично объяснил https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/10/161031_ru_s_melnychuk_declaration BBC, что указал такую астрономическую сумму намеренно, чтобы привлечь внимание к коррупции в высших эшелонах власти и подать заявку на проверку происхождения этих денег. Он сообщил https://epravda.com.ua/rus/news/2016/10/31/609640/ Экономическая правда, что реальный объем его активов был значительно меньше, а после уточнения данных сумма составила 10 миллионов гривен, которые являлись помощью.
показати весь коментар
17.05.2026 08:30 Відповісти
Правильний хід))Ті,хто думав в понеділок донести кошти,десять раз подумають,чи варто світитися,якщо рильце в пушку))Прогнозую,що в понеділок кІна не буде)))
показати весь коментар
16.05.2026 21:54 Відповісти
💯. Тільки 666 рублів 😸
показати весь коментар
16.05.2026 22:17 Відповісти
Він не настільки чесний,як символічний.
показати весь коментар
16.05.2026 22:26 Відповісти
Це Українці, у такий спосіб, попередили єрмака оманського про його покарання за злиття вагнерівців!!
показати весь коментар
16.05.2026 22:38 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 23:42 Відповісти
дь'Єрмак, бєспрєдєл в ЗЄліной ОПі для тебе був супермаркетом жизні, але на виході за всі твої злочини тебе чекають ось ті "касири".

горіти тобі в пеклі !

.
показати весь коментар
17.05.2026 03:34 Відповісти
глава НБУ пишний теж співучасник міндічя й алібаби. Цей перевірить
показати весь коментар
16.05.2026 22:03 Відповісти
спочатку НАБУ та САП закусили уділа, а тепер ще й ФІНМОНІТОРИНГ !

що сі робе ?
розкачують ЗЄльоний крисятник

.
показати весь коментар
16.05.2026 22:04 Відповісти
Тільки одне уточнення - у цьому "крисятнику" ми зараз живемо.

Розкачають і злиняють потім по Європам звідки їх донати, а ми залишимося без західних грошей і зброї
показати весь коментар
16.05.2026 22:15 Відповісти
то ти пропонуєш - треба боротьбу проти корупції припинити, бо європейці дізнаються звідки гроші у дєрьмаків зелених. не розкачуйте човен бо зеленого пацюка нудить.
показати весь коментар
16.05.2026 22:41 Відповісти
Брєд. Набу і сап 99% західні контори. В набу штатний фбрівець сидить 24/7.
показати весь коментар
16.05.2026 23:43 Відповісти
гроші дають НЕ крісам, товарищ !
а Україні.
а вот ЗЄкріси їх жеруть.
ви думаєте Європа в захваті ?

.
показати весь коментар
16.05.2026 23:45 Відповісти
Спочатку країну перетворили на сцену "95 кварталу", а тепер перетворюють на сцену театру абсурду.
показати весь коментар
16.05.2026 22:05 Відповісти
Навпаки, лише зараз через НАБУ і САП вестерни трохи попускають місцевих паніковських та каломойш.
показати весь коментар
16.05.2026 23:41 Відповісти
100 млн це ж не 5 тис, чого їх перевіряти
показати весь коментар
16.05.2026 22:45 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 00:30 Відповісти
Таки заставу треба вносити білим безналом... Мої співчуття ( насправді ні.)
показати весь коментар
16.05.2026 22:45 Відповісти
а чому зараз, а що з iншими. I де цей гусь взагалi?
показати весь коментар
16.05.2026 23:27 Відповісти
В сізо. В платній камері.
показати весь коментар
16.05.2026 23:39 Відповісти
По тексту 48 млн. Хто ще 92 вніс?))
показати весь коментар
16.05.2026 23:36 Відповісти
Всі шнирі скинулись. Малява зверху прийшла.
показати весь коментар
17.05.2026 06:48 Відповісти
Повернеться Пронін з команлировки, чи з Багамського моря (куди він там злиняв від Гончаренка - несуттєво) - вліпить виконавцю листа та заступнику по перше ***, можливо, і зі звільненням.
показати весь коментар
17.05.2026 00:38 Відповісти
Кацапьонок пронін, знає толк в маніторінгє......фін.....
показати весь коментар
17.05.2026 05:57 Відповісти
а не можна ці гроші віддати на щось дійсно корисне? військовим, пораненим, на зброю і т.п.?
показати весь коментар
17.05.2026 01:37 Відповісти
Ви наївні?Візміть реброва-бувший тренер "Дінамо" Києв.А негласним власником їх являється брати суркіси,чиї бізнеси пов'язані з кримінальним кланом коломойського-боголюбова.Починав кар'єру в "Шахтарі" ахметова.То кому він буде віддавати гроші?ЗСУ?Чи на заставу дрібному кримінально-грушному шнирю?
показати весь коментар
17.05.2026 05:13 Відповісти
Общак, грєв, подгон... фу, ***! Не країна, а якась зона з урками у владі.
показати весь коментар
17.05.2026 06:47 Відповісти
Таке враження що в даний час в державі на первомі місці проблема Єрмака і його оточення.Єрмак це лице влади в Україні.Не треба хвилюватись виправдають ще і нагород.А скільки ще подібних ділків при владі?
показати весь коментар
17.05.2026 08:18 Відповісти
скіко вніс за браната братіс ексзавгоспа (кажуть, воно брало бакси за аудієнцію з братаном, звідувачєм діроколом)? а скіко сім'я ексзавгоспа на чолі з папою-учасником "вєлікого будівництва лярьочьніка"!?
показати весь коментар
17.05.2026 08:18 Відповісти
Цікаво за які такі "перемоги" Ребров Сергій отримав стільки мільйонів,що може ще залоги за злодіїв вносити?? Взагалі статки футбольних ділків та самих х....лістів - вражають! Недарма пьють шампанське по 150 тисяч за пляшку з хвойдами...коли їх однолітки гинуть на фронті ...
показати весь коментар
17.05.2026 08:25 Відповісти
Ось кому потрібно піднімати податки на надприбутки, футболістам, пєвцам ротом, блогерам,
бо ніхто не працює більше ніж 24 години на добу, але встановили так, що одна праця оплачується добре, а інша лише щоб могли вижити та знову піти на роботу
показати весь коментар
17.05.2026 10:58 Відповісти
Єрмак активно агітує відомих людей щоб начебто вносити за нього заставу, мабуть сам і платить
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, посібники та мерзотники, памятаймо їх!
показати весь коментар
17.05.2026 11:04 Відповісти
 
 