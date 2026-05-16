Держфінмон втрутився у ситуацію із заставою Єрмаку – розіслав банкам листи з вимогою перевірити джерела коштів, - Железняк

Пошук грошей на заставу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку відбувався в екстреному режимі. Необхідну суму - 140 млн гривень зібрали, проте внести не встигли. Тим часом Держфінмоніторинг попередив банки щодо необхідності перевірити всі джерела коштів, які вносяться як застава для Єрмака.

Про це в соцмережі фейсбук написав народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Заставу збирали поспіхом

Ситуацію нардеп назвав "черговою трагікомічною історією сучасного держуправління".

"Вчора ж терміново шукали гроші на заставу для Єрмака…. Вже коли зрозуміли, що не встигають то пішли у всі тяжкі. У кінця дня вже вносили гроші від кого тільки могли. В прямому сенсі від "блатных та нищих"", - пише парламентар.

За словами Железняка, банки погоджувалися приймати платежі "під тиском", однак побоювались, що "власний комплаєнс їх покарає".

Втім, як стверджує депутат, заставу для Єрмака все ж таки зібрали. Йдеться про суму 140 млн гривень. Однак гроші не встигли закинути на рахунок ВАКС.

"Так як задача зібрати гроші Єрмаку максимально державна (і поставлена особисто президентом), то всі банки запевняли, що не бійтесь. Все буде ок. Потім їх за ліві транзакції карати не будуть", - пише Железняк.

Втрутився Держфінмон

А далі, за словами, депутата у ситуацію втрутився Держфінмоніторинг, який ввечері 15 травня розіслав банкам листи із попередженням про необхідність суворого дотримання правил фінмоніторингу, особливо щодо операцій, пов’язаних із заставами.

"Всі джерела коштів перевірити! Нацбанку теж", - озвучує депутат вимогу Держфінмону.

Железняк додає, що комічність ситуації полягає в тому, що керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін є призначенцем Єрмака.

Хто вже вніс заставу за Андрія Єрмака

Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.

До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

