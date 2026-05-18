4 502 49

За Єрмака вже внесли заставу у 140 млн грн: ВАКС "побачив" кошти

Єрмак скоро вийде з СІЗО

Наразі за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака сплатили заставу у повному обсязі - 140 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Застава для Єрмака

Там також зазначили, що поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Єрмак провів у СІЗО.

Адвокат Єрмака, Ігор Фомін, зазначиав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але "ситуація стояла", через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка "складно приймає" платежі.

Також читайте: Держфінмон втрутився у ситуацію із заставою Єрмаку – розіслав банкам листи з вимогою перевірити джерела коштів, - Железняк

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Єрмак залишиться в СІЗО на вихідні: зібрану заставу не можуть внести.

Хто вносив заставу за Андрія Єрмака?

Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

  • За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
  • Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

  • За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.

  • До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Шевчук, який захищав Киву, хотів взяти Єрмака на поруки, - ЦПК

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте також: Піарник Зеленського Петров вніс 80 тис. грн застави за Єрмак

застава (757) ВАКС Антикорупційний суд (2209) Єрмак Андрій (1743)
але ж наскільки оперативніше вносяться захмарні кошти за "своїх", ніж на дрони для хлопців на передку!... і жоден фінмон не підкопається!...
18.05.2026 09:25 Відповісти
А були в когось сумніви, що внесуть?....
18.05.2026 09:23 Відповісти
в мене особисто були сумніви,що він взагалі перебуде в сізо хоч одну ніч....хоча може воно так і було,бо весь цей суд один суцільний цирк....
18.05.2026 09:35 Відповісти
Шоу про бідного Єрмака і палку любов бізнесменів до нього...
18.05.2026 09:36 Відповісти
Перелік цих уродів !
18.05.2026 09:24 Відповісти
Надали перелік тих, хто це зробив ще в п'ятницю. Майже 50 млн.
Цікаво, хто ще вніс 90. Країна повинна знати своїх "героїв".
А ще цікаво, що там з попередніми заставами, наприклад за Чернишова.
Пронін досі десь у відрядженні "працює"?
Нахіба нам такий фінмоніторинг, котрий нічого "не бачить"?
18.05.2026 09:32 Відповісти
ще якась заготовлена під викуп шестірка....все йде по плану режисера
18.05.2026 09:36 Відповісти
НАБУ має прийти з обшуками до тих хто вносив заставу.
Вскрита мережа єрмака як не як
18.05.2026 09:25 Відповісти
з чим?фінмон перевіряв всі перекази.....
18.05.2026 09:37 Відповісти
Допоки там керує Пронін - так, не підкопається.
Не для того він посаду обіймає, щоб перекази поважних людей відслідковувати.
18.05.2026 09:34 Відповісти
ви ж самі вказали ,,своїх,, ....всі інші то не свої

анекдот ,,а ви якої націоналіності?,,
-такі да!
-а ви??
-на нещастя ні..
18.05.2026 09:40 Відповісти
А хто Вам сказав, що це шобло донатить на дрони для хлопців на передку?
18.05.2026 10:33 Відповісти
І хто ж ці славетні "11/12/13 друзів Оушена"?
18.05.2026 09:28 Відповісти
Мутні конторки,призначенці,корєфани..сергій ребров. Шваль, коротше.
18.05.2026 09:29 Відповісти
.....скажи мені хто твій друг.....
18.05.2026 09:41 Відповісти
Збори стоять довго на сотні тисяч, а тут 140 000 000 без проблем нашкрябали
18.05.2026 09:30 Відповісти
Ось і прояснилося, кому потрібна перемога у війні, а кому потрібен д'єрмак.
18.05.2026 09:36 Відповісти
Країна ПРИКОЛІВ. Коли дівчинка колядує і дає 1000 грн на ЗСУ, при тому на рос агента інші рос агенти спокійно кидають 140 лям
18.05.2026 09:32 Відповісти
і хто з них патріот і потенційні зрадники.....
18.05.2026 09:42 Відповісти
Нє... ну так сам же "вова просив" зібрати гроші.
18.05.2026 09:34 Відповісти
Кажуть, "вова R1" жодної копійки не вніс, мабуть самому ледь на "мівіну" вистачає
18.05.2026 09:48 Відповісти

Вніс Вова R0, прописаний на червоній площі)))) а в нього всі гроші законні- рос.нарід не дасть збрехати
18.05.2026 10:26 Відповісти
підсвітили якихось цапів-відбувайлів, а основна частка залишилась "сюрпризом"
18.05.2026 09:34 Відповісти
Математика не сходиться, хто решта тих стурбованих долею Єрмака?
18.05.2026 09:37 Відповісти
може, на виході дєрь... із сізо ще одну підозру!?
18.05.2026 09:37 Відповісти
всіх причасних до внесення коштів притягнути до відповідальності як посібників у корупції!
18.05.2026 09:39 Відповісти
666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України"
---------------------------------------------------------------------------------------------
А почему не перечислил эти деньги и другие другие миллионынашим героям на передовой - это не ради будущего?
Поэтому вопрос, а какое будущее и с кем они видят?
18.05.2026 09:48 Відповісти
Ви мабуть не знаєте значення числа 666?
18.05.2026 10:37 Відповісти
.... а з ним ще кілька лайкнувших...які крім значення що це ГРОШІ ..і близько не здогадуються..який натяк у числі 666. Що зробиш... Отаких на теренах України ой як багато... ((((
18.05.2026 10:56 Відповісти
сьогодні за нього вносять, а трошки раніше? йому заносили, чи засівали? ))
18.05.2026 09:49 Відповісти
Ура! Реброву дяка Украинскому футболу во главе с Шевой Позор!
18.05.2026 09:50 Відповісти
При сборе 140 млн. грн и других сумм в будущем надо, чтобы дополнительно еще была уплата военного сбора - 5% с суммы залога.
Военный сбор не возвращается.
18.05.2026 09:53 Відповісти
шоу для лохів закінчилося. насірову привіт
18.05.2026 10:00 Відповісти
Так... Застава внесена в кредит. Тепер треба чекати коли коли Ярмака випустять за своїми коштами на кшталт Міндіча, бо кредит треба повертати. А чого чекає фінмоніторинг? Чому б нас не порадувати новинами про нових Едісонів, сидячих на крадених яйцях?
18.05.2026 10:02 Відповісти
"Бідолаха"! Аж! Два! Дні! просидів....!! В країні,де пенсіонери виживають на 4 тисячі!!! гривень на місяць!! Де 4 мільони біженців та війна....140 мільйонів!!! корупціонери зібрали брату - корупціонеру на залог...Краса! Президент в цей час набрав в рот ...."води" та мовчить!! Якій же сором та ганьба....
18.05.2026 10:03 Відповісти
"А яким чином Андрій Борисович сєбався за кордон? " - про це наш Лідор нічого не знатиме і як завжди буде ніпрічьом
18.05.2026 10:11 Відповісти
Якщо "А.Б. R2" спетляє за кордон, його місце мають зайняти всі ті, хто вносив заставу.
18.05.2026 10:32 Відповісти
"За Єрмака вже внесли заставу у 140 млн грн: ВАКС "побачив" кошти."
І ручки затряслись, слинка закапала...
18.05.2026 10:16 Відповісти
К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины. Источник: https://censor.net/ru/n4003731

а Ребров донатит для ВСУ ?
или помощь только коррупционерам ¿
18.05.2026 10:27 Відповісти
Взагалі Ребров міг би і до ЗСУ піти служити. Чому не служить?

Юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан розповіла про зв'язки колишнього тренера збірної України Сергія Реброва із екс-главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
Щербан натякнула, що Ребров зобов'язаний Єрмаку через призначення на посаду. Як відомо, колишній глава Офісу Президента активно підтримував фахівця перед тим, як УАФ уклала з ним контракт. Також він одним із перших привітав Реброва із призначенням. Сам тренер зізнавався, що перебуває з Єрмаком у дружніх стосунках. Зокрема екс-чиновник переконував його повернутися в Україну.
18.05.2026 10:46 Відповісти
Відкупився.
Тепер зробить ноги і усе ляля...
Але є Божий Суд, там не беруть
18.05.2026 10:34 Відповісти
Ну слава богу, що назбирали 🤬, а чому так на ЗСУ наближені до дєрмака не збирають?
18.05.2026 10:34 Відповісти
слава зеп"дарам...вовеки слава...
18.05.2026 10:36 Відповісти
"До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України".
І.Мосійчук: Ребров кілька років тому насмерть збив пішохода, Єрмак його відмазав. У них у всіх на руках кров.
18.05.2026 10:38 Відповісти
На ЗСУ не хватає грошей, а злодію назбирують , і що саме цікаво , а чому не питають в тих хто дає гроші , звідки він взяв їх та чи сплачені податки! А особливо скільки дав на ЗСУ!
18.05.2026 10:43 Відповісти
Якщо так добре йдуть збори на заставу всіляких там злочинців, то можна кожного дня таких виродків заарештовувати і під заставу в 100-150 мільйонів випускати і так по кругу.
18.05.2026 10:43 Відповісти
ермак должен сидеть пожизненно,ему нужно предъявить настоящие обвинения за сдачу Украины
18.05.2026 10:53 Відповісти
 
 