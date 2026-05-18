Ермак вышел из СИЗО после внесения залога: что известно?

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом сообщил 5 канал, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Ермак покинул здание СИЗО.

Кто внес залог за Андрея Ермака?

Средства за Ермака предоставили три физических лица, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

  • По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
  • Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".

  • По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.

  • К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Сізо - ліс, вийшов і зразу зайшов!
ще й зірку героя отримає.....і довічне утримання від держави.....
К вечеру уже у эйфелевой башни будет фоткаться.
Нехай йде до ворожки і ще націпить.на шію пару килограмів захисних амулетів з гімна і палок. Це має допомогти.
А на мараХВоні по QR коду скільки зібрали?
Я НЕ СУМНІВАВСЯ.

Це країна МРІЙ. ЇХНІХ МРІЙ - і наших жахів
Ребро, звісно, *****, що було і так зрозуміло.
Чергова серія 95 кварталу завчасно закінчилась - ЛОХторату прийдеться куплений поп-корн викидати!
оплатити в кілька раз дорожче ,щоб повернути аллі борисівні і 140лямів і за моральну шкоду....
ПреЗЕдент назвав замах на Шефіра "пострілом в демократію", а дві ночі в СІЗО для Єрмака буде "пострілои в перемогу"?...
У них своя реальність, де вони ОГО-ГО які.
Бідна Україна.
І чому цей кацапський наводчик досі не за гратами?
Тупі які!)))
А мав би виходити як Курочкін (Макс Скажений)
цікаво,цьому хряку вспіли набити татухи на пам,ять???....
Точку на носі,поїде дупу зашивать до проктолога
2 чорти з лопатами на сідницях
Дав іншим свої ж гроші, щоб ті його викупили. А вони потім бонус отримають за те, що погодилися це зробити.
Єрмак бідний як церковна миша. То чому не на маршрутці поїхав додому?
Нащо той цирк? Коли вже ця нація порозумнішає?
"Ну, я откинулся, какой базар-вокзал!
Купил билет в колхоз: "Большое дышло".
Ведь я железно с бандитизмом завязал,
Всё по уму, но лажа всё же вышла.."(с)
Кто бы сомневался от если бы бутылку пива стырил в магазине, сидел бы как миленький..
у Львові за крадіжку двох шоколадок на 100грн чоловіку дали 5!! років.....а тут мільйони як не мільярди....така вона реальна справедливість
Країна мрій Зе лідора
штірліц ***** вийшов з сізо ))
...і в Ізраїль. До друзів.
як мило

у дєрьмака Державна Охорона на побігеньках ))
а що це за спортивні хлопці в чорному та модних броніках що носять манатки за дєрьмаком ? )

невже Державна Охорона ..чи охорона від СБУ ? ))

кінчений Zельоний сюр
Martina Boguslavets:
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу .... який ти Єрмак. Єдиний, хто хотів взяти Єрмака на поруки - це друг Іллі Ківи - ставленик Генпрокурора Шевчук. Але навіть він перехотів, не дійшов до суду і Єрмак поїхав в СІЗО
Ну щось 140 мільйонів не виходить. Хто ще "заніс"?
Раз гроші уплачені - гуляй - рваніна!
Нос не разбитый, синяков под глазами нет. Процедуру прописки не прошел. А жаль...
Знову пишуть про ті кошти, про які відомо було ще в п'ятницю. А хто вніс ще 90 млн?
Скоріш за все це і є справжня мета "били по Москві"
Іспанський сором.
А як оцим всім працівникам ДБР, Прокурорам , НАБУ спиться в ночі? Чи є там порядні люди? Чи вони геть видбиті?
Нарешті на фронт...
Цікаво, чи зацікавить слідчих поліції, СБУ, НАБУ, ДБР, податкові органи і органи фінмоніторингу походження коштів "благодійників" які вносили заставу. Бо нахвилинку, 140 млн. грн. це річний бюджет середньостатистичної громади в Україні. Чи як завжди "ета другоє".
Ну все, чекаємо через пару днів у міндіча
Я думаю він мав і інформацію і можливість втекти, але кремлем це не заплановане. Зє і єрмак два головкрота, які потрібні кремлю тут і зараз. Шоу було організовано для Європи і зебаранів, мовляв гляньте, як наша бубачька бореться з корупцією. Навпяд чи Європа на це поведеться, а зебарани хавають і облизуються
В рюкзаке, месячный запас мивини и надувной вова?
Багато уваги цьому виродку
правильно шо вийшов , тепер 🤡 для вудандрія легше ДТП влаштувати. Багато знає ...шоб не підтвердив ...
Є все таки добрі люди в Україні ,які за допомогою донатів на заставу за месьє d*Єрмака не дали чорним силам заморіть Андрєя Барісича в тємніце...)))
Явление святого мученика народу. Народ ликует.
48,5 млн 666 грн. А решту майже 91,5 млн хто вніс?
Це справжнє ганьбище для воюючої України, коли кремлівська мерзота спокійно за пару днів виходить під залог у 140 мільйонів !!!! Нащадки шинкарів та лихварів вертять на своєму шмокє нащадків козаків, пра-пра-прадіди яких в могилах перевертаються від сорому...
Не могли гвинтокрил зразу підСІЗО підігнати?
Так, з єврейською мафією пора щось вирішувати...
666 грн - це що, сатаністи доклалися? Це навіть не смішно
це вже бенчмарк чи ще ні?
Агент "Козир" повертається до роботи? Рано ще списувати кацапа...
