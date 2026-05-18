Ермак вышел из СИЗО после внесения залога
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога.
Об этом сообщил 5 канал, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным журналистов, Ермак покинул здание СИЗО.
Кто внес залог за Андрея Ермака?
Средства за Ермака предоставили три физических лица, а их взносы колеблются от 666 гривен до 8 миллионов гривен. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
- По данным журналистов, 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
- Еще 6,5 млн грн внес Сергей Свириба (экс-партнер Asters и однокурсник Ермака). Символические 666 грн перечислил актер Григорий Гришкан, который назвал это "поступком ради будущего Украины".
По данным УП, последнее поступление на залог Ермаку - 4 млн грн от юридического лица ООО "Арена Марин" - одесская логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в 2005 году, специализирующаяся на контейнерных перевозках, агентировании судов и перевалке грузов через украинские морские порты.
- К залогу Ермаку добавилось 30 млн от футболиста Сергея Реброва, который в апреле 2026 года покинул пост тренера сборной Украины.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Це країна МРІЙ. ЇХНІХ МРІЙ - і наших жахів
Бідна Україна.
Купил билет в колхоз: "Большое дышло".
Ведь я железно с бандитизмом завязал,
Всё по уму, но лажа всё же вышла.."(с)
у дєрьмака Державна Охорона на побігеньках ))
невже Державна Охорона ..чи охорона від СБУ ? ))
кінчений Zельоний сюр
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу .... який ти Єрмак. Єдиний, хто хотів взяти Єрмака на поруки - це друг Іллі Ківи - ставленик Генпрокурора Шевчук. Але навіть він перехотів, не дійшов до суду і Єрмак поїхав в СІЗО
А як оцим всім працівникам ДБР, Прокурорам , НАБУ спиться в ночі? Чи є там порядні люди? Чи вони геть видбиті?