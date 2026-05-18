Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. ВIДЕО

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави.

Про це повідомив 5 канал, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними журналістів, Єрмак залишив будівлю СІЗО.

Єрмак розповів, що сидів у платній камері і що знає, хто за нього вносив заставу.

Хто вносив заставу за Андрія Єрмака?

Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

  • За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
  • Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

  • За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.

  • До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Читайте: Держфінмон втрутився у ситуацію із заставою Єрмаку – розіслав банкам листи з вимогою перевірити джерела коштів, - Железняк

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте також: Єрмак мій кум, але у мене немає коштів на заставу. Може, коли отримаю нову зарплату, то щось перерахую, - "слуга народу" Тищенко.

Я НЕ СУМНІВАВСЯ.

Це країна МРІЙ. ЇХНІХ МРІЙ - і наших жахів
18.05.2026 10:51 Відповісти
ПреЗЕдент назвав замах на Шефіра "пострілом в демократію", а дві ночі в СІЗО для Єрмака буде "пострілои в перемогу"?...
18.05.2026 10:54 Відповісти
Сізо - ліс, вийшов і зразу зайшов!
18.05.2026 10:49 Відповісти
18.05.2026 10:49 Відповісти
ще й зірку героя отримає.....і довічне утримання від держави.....
18.05.2026 11:00 Відповісти
К вечеру уже у эйфелевой башни будет фоткаться.
18.05.2026 11:54 Відповісти
Нехай йде до ворожки і ще націпить.на шію пару килограмів захисних амулетів з гімна і палок. Це має допомогти.
18.05.2026 10:49 Відповісти
А на мараХВоні по QR коду скільки зібрали?
18.05.2026 10:51 Відповісти
18.05.2026 10:51 Відповісти
Ребро, звісно, *****, що було і так зрозуміло.
18.05.2026 10:52 Відповісти
Чергова серія 95 кварталу завчасно закінчилась - ЛОХторату прийдеться куплений поп-корн викидати!
18.05.2026 10:53 Відповісти
оплатити в кілька раз дорожче ,щоб повернути аллі борисівні і 140лямів і за моральну шкоду....
18.05.2026 10:57 Відповісти
18.05.2026 10:54 Відповісти
18.05.2026 11:15 Відповісти
У них своя реальність, де вони ОГО-ГО які.
Бідна Україна.
18.05.2026 11:26 Відповісти
І чому цей кацапський наводчик досі не за гратами?
18.05.2026 11:34 Відповісти
Тупі які!)))
18.05.2026 12:04 Відповісти
А мав би виходити як Курочкін (Макс Скажений)
18.05.2026 10:55 Відповісти
цікаво,цьому хряку вспіли набити татухи на пам,ять???....
18.05.2026 10:58 Відповісти
Точку на носі,поїде дупу зашивать до проктолога
18.05.2026 11:06 Відповісти
2 чорти з лопатами на сідницях
18.05.2026 11:33 Відповісти
Дав іншим свої ж гроші, щоб ті його викупили. А вони потім бонус отримають за те, що погодилися це зробити.
18.05.2026 10:58 Відповісти
Єрмак бідний як церковна миша. То чому не на маршрутці поїхав додому?
18.05.2026 11:03 Відповісти
Нащо той цирк? Коли вже ця нація порозумнішає?
18.05.2026 11:04 Відповісти
"Ну, я откинулся, какой базар-вокзал!
Купил билет в колхоз: "Большое дышло".
Ведь я железно с бандитизмом завязал,
Всё по уму, но лажа всё же вышла.."(с)
18.05.2026 11:04 Відповісти
Кто бы сомневался от если бы бутылку пива стырил в магазине, сидел бы как миленький..
18.05.2026 11:06 Відповісти
у Львові за крадіжку двох шоколадок на 100грн чоловіку дали 5!! років.....а тут мільйони як не мільярди....така вона реальна справедливість
18.05.2026 11:09 Відповісти
Країна мрій Зе лідора
18.05.2026 11:42 Відповісти
штірліц ***** вийшов з сізо ))
18.05.2026 11:06 Відповісти
...і в Ізраїль. До друзів.
18.05.2026 11:07 Відповісти
як мило

у дєрьмака Державна Охорона на побігеньках ))
18.05.2026 11:07 Відповісти
а що це за спортивні хлопці в чорному та модних броніках що носять манатки за дєрьмаком ? )

невже Державна Охорона ..чи охорона від СБУ ? ))

кінчений Zельоний сюр
18.05.2026 11:10 Відповісти
Martina Boguslavets:
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу .... який ти Єрмак. Єдиний, хто хотів взяти Єрмака на поруки - це друг Іллі Ківи - ставленик Генпрокурора Шевчук. Але навіть він перехотів, не дійшов до суду і Єрмак поїхав в СІЗО
18.05.2026 11:12 Відповісти
Ну щось 140 мільйонів не виходить. Хто ще "заніс"?
18.05.2026 11:13 Відповісти
Раз гроші уплачені - гуляй - рваніна!
18.05.2026 11:14 Відповісти
Нос не разбитый, синяков под глазами нет. Процедуру прописки не прошел. А жаль...
18.05.2026 11:15 Відповісти
Знову пишуть про ті кошти, про які відомо було ще в п'ятницю. А хто вніс ще 90 млн?
18.05.2026 11:15 Відповісти
Скоріш за все це і є справжня мета "били по Москві"
18.05.2026 11:17 Відповісти
Іспанський сором.
А як оцим всім працівникам ДБР, Прокурорам , НАБУ спиться в ночі? Чи є там порядні люди? Чи вони геть видбиті?
18.05.2026 11:18 Відповісти
Нарешті на фронт...
18.05.2026 11:22 Відповісти
Цікаво, чи зацікавить слідчих поліції, СБУ, НАБУ, ДБР, податкові органи і органи фінмоніторингу походження коштів "благодійників" які вносили заставу. Бо нахвилинку, 140 млн. грн. це річний бюджет середньостатистичної громади в Україні. Чи як завжди "ета другоє".
18.05.2026 11:22 Відповісти
Ну все, чекаємо через пару днів у міндіча
18.05.2026 11:28 Відповісти
Я думаю він мав і інформацію і можливість втекти, але кремлем це не заплановане. Зє і єрмак два головкрота, які потрібні кремлю тут і зараз. Шоу було організовано для Європи і зебаранів, мовляв гляньте, як наша бубачька бореться з корупцією. Навпяд чи Європа на це поведеться, а зебарани хавають і облизуються
18.05.2026 11:34 Відповісти
В рюкзаке, месячный запас мивини и надувной вова?
18.05.2026 11:38 Відповісти
Багато уваги цьому виродку
18.05.2026 11:46 Відповісти
правильно шо вийшов , тепер 🤡 для вудандрія легше ДТП влаштувати. Багато знає ...шоб не підтвердив ...
18.05.2026 11:58 Відповісти
 
 