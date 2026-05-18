Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. ВIДЕО
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави.
Про це повідомив 5 канал, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними журналістів, Єрмак залишив будівлю СІЗО.
Єрмак розповів, що сидів у платній камері і що знає, хто за нього вносив заставу.
Хто вносив заставу за Андрія Єрмака?
Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
- За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
- Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".
За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.
- До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Це країна МРІЙ. ЇХНІХ МРІЙ - і наших жахів
Бідна Україна.
Купил билет в колхоз: "Большое дышло".
Ведь я железно с бандитизмом завязал,
Всё по уму, но лажа всё же вышла.."(с)
у дєрьмака Державна Охорона на побігеньках ))
невже Державна Охорона ..чи охорона від СБУ ? ))
кінчений Zельоний сюр
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу .... який ти Єрмак. Єдиний, хто хотів взяти Єрмака на поруки - це друг Іллі Ківи - ставленик Генпрокурора Шевчук. Але навіть він перехотів, не дійшов до суду і Єрмак поїхав в СІЗО
А як оцим всім працівникам ДБР, Прокурорам , НАБУ спиться в ночі? Чи є там порядні люди? Чи вони геть видбиті?