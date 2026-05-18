УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини Підозра Єрмаку
1 188 27

Адвокати Єрмака готують апеляційну скаргу: "Ми будемо заперечувати проти обґрунтованості підозри"

Адвокати Єрмака готують апеляційну скаргу, - ЗМІ

Захист колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака готує апеляційну скаргу після того, як експосадовець вийшов із СІЗО під заставу.

Про це в коментарі hromadske повідомив адвокат Андрія Єрмака, Ігор Фомін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція", - зазначив адвокат.

За словами захисника, який уже провів зустріч з Андрієм Єрмаком, нині той поїхав відпочивати. Колишній керівник Офісу Президента після виходу із СІЗО подякував всім, хто долучився до збору застави.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Також читайте: Єрмак розказав про "непростий момент": Дякую, всім хто долучився до збору застави. Деяких поки не знаю

Автор: 

СІЗО (740) Єрмак Андрій (1752) підозра (1002)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ці падлюки ще будуть вимагати відшкодування для єрмака і його"заплямованої несправедливо" репутації.
Єрмак і тут заробить на ошуканному народі.
показати весь коментар
18.05.2026 16:31 Відповісти
+9
О , вийшов і роздухарився як!
показати весь коментар
18.05.2026 16:28 Відповісти
+9
Єрмака відбілять і нагородять. Тому він і не став на лижі. Ви спочатку знайдіть його підписи під якимись документами. АВін все заперечить, і скаже, то нічого він не робив, ні на кого не тиснув, не давав накази, і нікого не назначав. Бо не мав, як Голова Офісу, таких повноважень.
показати весь коментар
18.05.2026 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контора пише - плівки не горять - чи горять?
показати весь коментар
18.05.2026 16:27 Відповісти
О , вийшов і роздухарився як!
показати весь коментар
18.05.2026 16:28 Відповісти
дь'Єрмак не винуватий ?

вони хочуть щоб українці вмерли від сміху ?

.
показати весь коментар
18.05.2026 16:30 Відповісти
Це не єрмак обісрався, це йому підкинули лайно у штани, оті недруги з московії !?!?
показати весь коментар
18.05.2026 16:49 Відповісти
у всьому винуватий вова.... Порошенко

.
показати весь коментар
18.05.2026 17:05 Відповісти
Та є багато таких, які за дермака, топлять, кажуть "ці руки нічого не крали"...
Наприклад, Віталій Залізняк, в 18.05.2026 08:11 - поносом пре:
"Якось дивно, "легалізація" коштів незаконного збагачення є, а самих "коштів від незаконного збагачення" немає, бо за саме "незаконне збагачення" навіть підозри не вручено. А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.
Це він так заперечує мою тезу в 18.05.2026 01:16: "Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті..."
показати весь коментар
18.05.2026 17:07 Відповісти
Звичайно притягнуть єрмака по інших статтях, просто на першому етапі заважає невідомий Вова, а вони нам йдуть ніздря в ніздрю. Зараз всі органи дізнання завели розшукові справи і шукають Вову.
Теоретично Зе Вова не може підпадати під дію кримінального кодексу, бо сім років зі всіх електроприладів про нього розповідають тільки хороше, героїчне. Не не міг він з єрмаком під час катування, зґвалтування і вбивства українців в Бучі продовжувати будувати ''Династії'' за вкрадені в тих же українців гроші. З передач, особливо марафону, це міг робити тільки Петя.
В наріду забирають мізки, навіщо Петя назвався Вовою?
Але тут ще одна деталь - виходить, що Єрмак, міндіч, чернишов і невідомий Вова не боялися жити під чужим для українців прапором?
показати весь коментар
18.05.2026 20:04 Відповісти
Ці падлюки ще будуть вимагати відшкодування для єрмака і його"заплямованої несправедливо" репутації.
Єрмак і тут заробить на ошуканному народі.
показати весь коментар
18.05.2026 16:31 Відповісти
гої мають платити за ЗЄлєнських

.
показати весь коментар
18.05.2026 17:06 Відповісти
Ти єврей?
показати весь коментар
18.05.2026 18:33 Відповісти
Єрмака відбілять і нагородять. Тому він і не став на лижі. Ви спочатку знайдіть його підписи під якимись документами. АВін все заперечить, і скаже, то нічого він не робив, ні на кого не тиснув, не давав накази, і нікого не назначав. Бо не мав, як Голова Офісу, таких повноважень.
показати весь коментар
18.05.2026 16:35 Відповісти
На батьківщині єрмака, мабуть встановлять бронзове погруддя, за кошти кабміндічів з Українців, як жертві «ТОТВЛІТАРИЗМУ» часів диктатора зеленського, від ******??
показати весь коментар
18.05.2026 16:52 Відповісти
І Єрмак сяде і Гундосий. Всі понесуть покарання.
показати весь коментар
18.05.2026 16:44 Відповісти
Сядут в самолет. Если шо...
показати весь коментар
18.05.2026 16:48 Відповісти
В який самальот? Ви мабуть не слідкували за розвитком подій в Україні. Є така категорія ''сметуни'', які обіцяли, що якщо щось піде не так - то сметуть мародерну владу. Куди полетять ті самальоти, як скрізь їх мають чекати сметани?
Але пройшов час і дійсно щось пішло не так і змилися з України самі ''сметуни''.
показати весь коментар
18.05.2026 20:08 Відповісти
Спочатку, їх дієва ЛЮСТРАЦІЯ, або вірьовкою, або дроном дешевим, щоб не не дорогим, разом з їх вертухаями перевертнями з СБУ, ДБР, що Патріотів України відправляли на смерть, як Дмитра Штанька чи сержанта Журавель…!!… Українці все ПАМЯТАЮТЬ, про зелену наволоч з 2019 року, та їх помічників ригоАНАЛЬНИХ !!!
показати весь коментар
18.05.2026 19:17 Відповісти
Невже не зрозуміло, що "корупційні" статті, незважаючи на те скільки мільярдів вкрадено єрмаком та його обслугою, з відома зеленського, нічого не дадуть бо можна вкрасти не один мільярд баксів, а вийти під заставу в 140 мільйонів гривень (це лише ТРИ мільйони доларів). Невже не зрозуміло, що закрити всю зелено-єрмачну потороч можна лише по https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364/ Статті 364 ККУ: Зловживання владою або службовим становищем (посадовці держорганів та місцевого самоврядування), причому ця стаття аж плаче та стогне не по єрмаку, який навіть не є держслужбовцем !!!!!! а по зеленському, який зловживаючи своїми повноваженнями незаконно передав частину власних президентських повноважень ХЗ якому чорту, якого звуть Андрій Єрмак, який незаконно проводив переговори з нашими стратегічними партнерами, який був незаконно допущений до сов-секретної інформації, був присутній на ставках верховного ухилянта, якого ХЗ чому охороняє ДСО та СБУ, не будучи при цьому навіть держслужбовцем !!!!!! Тобто зеленський перевищивши свої повноваження допустив до секретної інформації чувака з вулиці. Саме так, з тоски зору законів України Єрмак це поц з вулиці, якому так званий пересидент незаконно надав повноваження, яких Єрмак не мав права мати апріорі.... Саме це мають розслідувати вже зараз і наша(?) контррозвідка і наша(?) зовнішня розвідка і наша(?) прокуратура... А якщо вони досі цього не розслідують, то питання - чому????
показати весь коментар
18.05.2026 16:45 Відповісти
ну шо )

ща вся українськадєрьмаковська "правоохорона" система (з посаженими дєрьмаковськими істотами на конкретні посади) покаже хто в Україні ЦАР
показати весь коментар
18.05.2026 16:46 Відповісти
Генерал хитрий,під документами антидержавної спрямованості немає його підпису,так як офіційно був лише завгоспом.
За все відповідатиме колись його шеф,якому він передавав усні вказівки,а ці вказівки ще треба довести,та і хто на це піде, зважаючи,що наразі всюди його люди в силовому блоці?
показати весь коментар
18.05.2026 16:46 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2026 17:24 Відповісти
Та ладно! Як безпідставно ? Все законно,любиш грошики тирить,треба відповідати.
показати весь коментар
18.05.2026 17:33 Відповісти
откінулся

.
показати весь коментар
18.05.2026 17:35 Відповісти
НАБУ і САП прийдеться порушувати інші епізоди, які давно відомі. Як Єрмак виконував те, що по Конституції мав робити виключно президент? А що робити з призначеннями на високі державні посади під впливом якоїсь гадалки? А як мають кваліфікувати дії по розмінуванню Чонгару та іншого?
показати весь коментар
18.05.2026 17:57 Відповісти
Кожному Зє - по ДИНАСТІЇ !!!
показати весь коментар
18.05.2026 18:13 Відповісти
,,Пройдисвіти матимуть успіх""--- цитата .
показати весь коментар
18.05.2026 19:28 Відповісти
 
 