Адвокати Єрмака готують апеляційну скаргу: "Ми будемо заперечувати проти обґрунтованості підозри"
Захист колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака готує апеляційну скаргу після того, як експосадовець вийшов із СІЗО під заставу.
Про це в коментарі hromadske повідомив адвокат Андрія Єрмака, Ігор Фомін, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція", - зазначив адвокат.
За словами захисника, який уже провів зустріч з Андрієм Єрмаком, нині той поїхав відпочивати. Колишній керівник Офісу Президента після виходу із СІЗО подякував всім, хто долучився до збору застави.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони хочуть щоб українці вмерли від сміху ?
.
.
Наприклад, Віталій Залізняк, в 18.05.2026 08:11 - поносом пре:
"Якось дивно, "легалізація" коштів незаконного збагачення є, а самих "коштів від незаконного збагачення" немає, бо за саме "незаконне збагачення" навіть підозри не вручено. А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.
Це він так заперечує мою тезу в 18.05.2026 01:16: "Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті..."
Теоретично Зе Вова не може підпадати під дію кримінального кодексу, бо сім років зі всіх електроприладів про нього розповідають тільки хороше, героїчне. Не не міг він з єрмаком під час катування, зґвалтування і вбивства українців в Бучі продовжувати будувати ''Династії'' за вкрадені в тих же українців гроші. З передач, особливо марафону, це міг робити тільки Петя.
В наріду забирають мізки, навіщо Петя назвався Вовою?
Але тут ще одна деталь - виходить, що Єрмак, міндіч, чернишов і невідомий Вова не боялися жити під чужим для українців прапором?
Єрмак і тут заробить на ошуканному народі.
.
Але пройшов час і дійсно щось пішло не так і змилися з України самі ''сметуни''.
ща вся
українськадєрьмаковська "правоохорона" система (з посаженими дєрьмаковськими істотами на конкретні посади) покаже хто в Україні ЦАР
За все відповідатиме колись його шеф,якому він передавав усні вказівки,а ці вказівки ще треба довести,та і хто на це піде, зважаючи,що наразі всюди його люди в силовому блоці?
.