"Вітаю Єрмака з поверненням з камери. Будьте пильним, бо Ткач не спить", - Богуцька

Народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька привітала екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака з виходом із СІЗО під заставу.

Про це вона написала в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Богуцька побажала Єрмаку "бути пильним"

"Вітаю, Андрій Єрмак, з поверненням додому з камери "підвищеного комфорту". Впевнена, що ця подія в багатьох хейтерів викличе нудоту, біль і профузну істерику. Ну і хай", - написала нардепка.

Вона заявила, що підтримка ексголови ОП є високою.

"Взагалі-то я думала, що підтримка Андрія Борисовича так собі... У межах статистичної похибки. Але ні. Людей, які цінують зусилля Єрмака з приводу захисту України - дуже багато. "Українська правда" - це ще не вся Україна. І Ніколов з Шабуніним - не кістяк антикорупції. Да і Железняк з Гончаренко далеко не правдоруби. Так, дрібна пошесть. Всі вони", - написала парламентарка.

Крім того, Богуцька побажала Єрмаку "бути пильним, виваженим і зосередженим".

"Пам'ятайте, що Ткач (Михайло Ткач - журналіст "Української правди", - ред.) ніколи не спить. Сил Вам і терпіння", - додала народна депутатка.

Нагадаємо, що 18 травня екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави.

Читайте також: Міша Ткач пішов ва-банк, щоб збити напрямок руху президента, - "слуга народу" Богуцька про нові "плівки Міндіча"

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте також: Адвокати Єрмака готують апеляційну скаргу: "Ми будемо заперечувати проти обґрунтованості підозри"