"Вітаю Єрмака з поверненням з камери. Будьте пильним, бо Ткач не спить", - Богуцька
Народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька привітала екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака з виходом із СІЗО під заставу.
Про це вона написала в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Богуцька побажала Єрмаку "бути пильним"
"Вітаю, Андрій Єрмак, з поверненням додому з камери "підвищеного комфорту". Впевнена, що ця подія в багатьох хейтерів викличе нудоту, біль і профузну істерику. Ну і хай", - написала нардепка.
Вона заявила, що підтримка ексголови ОП є високою.
"Взагалі-то я думала, що підтримка Андрія Борисовича так собі... У межах статистичної похибки. Але ні. Людей, які цінують зусилля Єрмака з приводу захисту України - дуже багато. "Українська правда" - це ще не вся Україна. І Ніколов з Шабуніним - не кістяк антикорупції. Да і Железняк з Гончаренко далеко не правдоруби. Так, дрібна пошесть. Всі вони", - написала парламентарка.
Крім того, Богуцька побажала Єрмаку "бути пильним, виваженим і зосередженим".
"Пам'ятайте, що Ткач (Михайло Ткач - журналіст "Української правди", - ред.) ніколи не спить. Сил Вам і терпіння", - додала народна депутатка.
- Нагадаємо, що 18 травня екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Что ей надо, я тебе потом скажу!»
Саме цензурне, що він каже про таких, це: - Сцикуни !
Там,перед вторгненням, вже назрівали протести проти російського сн,лише повномасштабна зупинили їх,а тепер тому відтягують її закінчення.
Насправді очевидно, що їм насрати на Україну як Батьківщину, вона їх дійна корова, і ми всі для них зайві роти на здоєне молоко.
Чергова порція зеленого.щастя від «цілителів» в білих халатах😡😡😡😡😡
І все так просто але дорого, інваліді визнаєш здоровезними, здорових - інвалідами, і байдуже, що.буде з.хворлю лидиною далі, головне бабло криваве гріє криваві руки😡😡😡
😳 У Кропивницькому СБУ та ДБР викрили схему продажу фейкової інвалідності для ухилення від мобілізації
Серед фігурантів - голова ВЛК, заступник головного лікаря, завідувач відділення міської лікарні та члени медкомісій.
За даними слідства, фігуранти оформлювали фіктивні діагнози, підроблені аналізи та записи про «лікування» у стаціонарі. Вартість однієї довідки про інвалідність становила від $2 до $5 тисяч.
Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів отримання хабарів. Під час обшуків вилучили понад 7 млн грн готівки.
Шістьом фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
@Ukrainian_timess
Там і фото приголомшуючі, все по феншуЮ.
Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Баруля-Борзови, Ілащук-Ринжуки, Арахамія, Арістов, Арутюнянц, Бабак, Басов, Бахматов, Беляєв, Богдан, Богуслаєв, Богуцька, Божко, Бойко, Борисов, Борт, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Васькевичи, Ватрас, Вербицький, Верещук, Веселі, Висоцький, Вірастюк, Вітікач, Вітюк, Власенко, Власюк, Вовки, Володіна, Воронько, Гайдай, Галущенко, Гевки, Герус, Гетманцев, Гладких, Гнатенко, Гогілашвілі, Голик, Грибан, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Діденки, Дмитренко, Доценко, Дреботій, Друзь, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Завітневичи, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кауфман, Кацуба, Качний, Кириленко, Кирющенко, Ківалов, Кіпер, Кісєль, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кононенко, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Костюх, Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Крат, Кріппа, Крупи, Кузнєцови, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Лаба, Лещенко, Липка, Литвин, Лієв, Лукаш, Ляшко В., Мазурашу, Марченко, Мельник, Мецгер, Милованов, Миронюки, Міхеєв, Мішалов, Молочний-мол., Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Олійники, Опальчук, Павлюк, Палиця, Пальчевський, Пашковський, Петров В., Пивоваров, Пікалов, Піховшек, Піщанська, Подоляк, Поплавський, Приходько, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Смирнов, Смілянський, Сова, Сольський, Ступак, Субботенко, Суркіси, Тандир, Тапалова, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко О., Ткаченко Т., Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Тупальський, Умеров Р., Устименко, Устінова, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Хмельов, Христенко, Чумак, Шевченко Є., Шкарлет, Шмигаль, Шол, Штілерман, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко, Яковенко, Яковлєв, Яценко…