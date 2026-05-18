"Вітаю Єрмака з поверненням з камери. Будьте пильним, бо Ткач не спить", - Богуцька

Богуцька публічно підтримала Єрмака після його виходу з СІЗО

Народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька привітала екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака з виходом із СІЗО під заставу.

Про це вона написала в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Богуцька побажала Єрмаку "бути пильним"

"Вітаю, Андрій Єрмак, з поверненням додому з камери "підвищеного комфорту". Впевнена, що ця подія в багатьох хейтерів викличе нудоту, біль і профузну істерику. Ну і хай", - написала нардепка.

Вона заявила, що підтримка ексголови ОП є високою.

"Взагалі-то я думала, що підтримка Андрія Борисовича так собі... У межах статистичної похибки. Але ні. Людей, які цінують зусилля Єрмака з приводу захисту України - дуже багато. "Українська правда" - це ще не вся Україна. І Ніколов з Шабуніним - не кістяк антикорупції. Да і Железняк з Гончаренко далеко не правдоруби. Так, дрібна пошесть. Всі вони", - написала парламентарка.

Крім того, Богуцька побажала Єрмаку "бути пильним, виваженим і зосередженим".

"Пам'ятайте, що Ткач (Михайло Ткач - журналіст "Української правди", - ред.) ніколи не спить. Сил Вам і терпіння", - додала народна депутатка.

  • Нагадаємо, що 18 травня екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

