Защита Ермака подала сокращенную апелляцию на меру пресечения

Сторона защиты Андрея Ермака подала сокращенную апелляцию на меру пресечения в отношении экс-главы Офиса президента.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил адвокат Ермака Игорь Фомин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Адвокат объяснил суть сокращенной апелляции

По словам Фомина, подана сокращенная версия апелляции, "поскольку у нас нет мотивированного решения". Он заявил, что адвокаты не мотивировали свои требования, так как еще не было известно, чем суд обосновал свое решение.

"Я ожидаю, что получу в письменном виде уже решение, постановление суда. И тогда уже посмотрю на его аргументы, и тогда уже сделаю… приложение к апелляционной жалобе", – сказал адвокат экс-главы ОП.

На вопрос о том, какую меру пресечения Фомин видит для Ермака, он ответил, что ее вообще не должно быть.

Ранее сообщалось, что защита бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака готовит апелляционную жалобу после того, как экс-чиновник вышел из СИЗО под залог.

Читайте также: Адвокаты Ермака готовят апелляционную жалобу: "Мы будем оспаривать обоснованность подозрения"

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: Ермак рассказал о "непростом моменте": Спасибо всем, кто присоединился к сбору залога. Некоторых пока не знаю