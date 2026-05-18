Новости Подозрение Ермаку
Защита Ермака подала сокращенную апелляцию на меру пресечения

Дело Ермака: защита подала апелляцию на меру пресечения

Сторона защиты Андрея Ермака подала сокращенную апелляцию на меру пресечения в отношении экс-главы Офиса президента.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил адвокат Ермака Игорь Фомин, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат объяснил суть сокращенной апелляции

По словам Фомина, подана сокращенная версия апелляции, "поскольку у нас нет мотивированного решения". Он заявил, что адвокаты не мотивировали свои требования, так как еще не было известно, чем суд обосновал свое решение.

"Я ожидаю, что получу в письменном виде уже решение, постановление суда. И тогда уже посмотрю на его аргументы, и тогда уже сделаю… приложение к апелляционной жалобе", – сказал адвокат экс-главы ОП. 

На вопрос о том, какую меру пресечения Фомин видит для Ермака, он ответил, что ее вообще не должно быть.

  • Ранее сообщалось, что защита бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака готовит апелляционную жалобу после того, как экс-чиновник вышел из СИЗО под залог.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

апелляция СИЗО суд Ермак Андрей
полiгон.
18.05.2026 21:01 Ответить
Скоро дійде до того що буде вимагати собі моральну компенсацію
18.05.2026 21:17 Ответить
Це цілком передбачувані вихиляси Єрмака та його бабложвачного оточення.
Ще й відшкодування намагатимуться стягнути, звісно, з українців.
18.05.2026 21:22 Ответить
Як з гусака вода .
18.05.2026 21:34 Ответить
,, Кришталево чистий патрійот".
18.05.2026 21:37 Ответить
Із грязі в князі - ніг під собою не чув - запахло жареним почав чолобитні бити - кайся - урод
18.05.2026 21:37 Ответить
Скорочена апеляція:
- Нє вінаватий он!
18.05.2026 21:39 Ответить
А чому це суд зкостив суму залога Єрмаку з 180 до 140 млн грн.? Чи..може боявся, що досі буде сидіти в СІЗО? Ні, так у нас корупцію не поборять.
18.05.2026 23:00 Ответить
 
 