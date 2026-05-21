Землю для строительства "Династии" приобрели по цене в пять раз ниже

Подробности строительства "Династии": землю приобрели значительно дешевле

Вместо минимальной цены в 43,2 млн грн за участок в Козине для строительства "Династии" заплатили всего 8,7 млн грн.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко в материале Цензор.НЕТ  "Як будували "Династію": земля за пів ціни, пісок з кладовища і робота в дві зміни".

Подробности

Так, в апреле в реестре судебных решений появилось постановление о том, что в 2019 году землю для строительства "Династии" в Козине получили.

"Как известно из материалов дела, владельцем земли в Козине является компания "Блум девелопмент", бенефициаром которой до 2019 года был Алексей Чернышов, а до 2023 года — его жена Светлана.

Так вот, согласно материалам производства, землю компания Чернышова в результате сговора с председателем Козинского сельсовета получила по заниженной цене; на момент продажи земля в Козине стоила от 3,9 до 20 тысяч долларов за сотку. Но ООО "НЕСИНА И КОМПАНИЯ" для фирмы Алексея Чернышова эту землю оценила всего в 770 долларов за сотку", — рассказала Николаенко.

Так, вместо минимальной цены в 43 246 120 грн за землю заплатили всего 8 758 275,15 грн.

В то же время на электронных носителях фигурантов дела был найден файл "резюме", в котором прописывалось, как получить землю за 800 долларов.

Впоследствии полученную землю передали в управление кооперативу "Солнечный берег".

"В 2019 году Чернышов официально одолжил этому кооперативу 3,6 млн грн. В течение 2020–2025 годов на счетах кооператива накопили 52 миллиона, которые затем уже и передали "Актив технолоджи" на строительство.

Вот эти деньги отдавали безналичным способом. Остальное шло наличными", — добавила журналистка.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Топ комментарии
так тож Вові купували
показать весь комментарий
21.05.2026 11:04 Ответить
Трохи не так.Віджали за 20% ціни
показать весь комментарий
21.05.2026 11:06 Ответить
Все що потрібно було довести, що в країні зараз відбувається по дзвінку, все як при януовощі! Вован легко вчиться у своїх вчителів , антиукраїнців!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:08 Ответить
Не вчиться, а демонструє їм «майстер-клас».
показать весь комментарий
21.05.2026 11:24 Ответить
46 000 - кількість евреїв була при населення в 44 млн

при тому ЯКОСЬ вони контролювали 60% парламенту, 100% ЗМІ, армію, промисловість, фінанси і все що можна в цій країні
показать весь комментарий
21.05.2026 11:12 Ответить
Ви ходите по тонкій кризі.Хочете плем'я Вови у чомусь звинуватити?За це від 5 до 8.
Вова,мазл тов..на всяк випадок.
показать весь комментарий
21.05.2026 11:26 Ответить
Кто бы сомневался? Барыги - они и есть барыги. Вова все-равно будет молчать. Сцится оно.
показать весь комментарий
21.05.2026 11:14 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2026 11:15 Ответить
"І якийсь був би на моєму місці якийсь дурачок..." (с)
показать весь комментарий
21.05.2026 11:24 Ответить
біднякам знижка! це все порошенко винен !
показать весь комментарий
21.05.2026 11:15 Ответить
Міндіч з Цукерманом, Зе та Ермачатіною тощо, ви лохи. Вас наіпалі. Ви переплатили разів в 10.
показать весь комментарий
21.05.2026 11:18 Ответить
Янукович - мелкій шляпний крадій.
показать весь комментарий
21.05.2026 11:18 Ответить
янык с пшонкой угарают от смеха от таких коррупционеров, за 7 лет правления не построили и домика, одни визуализации!!!!🤣😂😂😅🤡
Бюджет Украины вырос со $100млрд. до $200млрд. при порохе, при яныке был $45млрд.
Так кто воровал больше янык, порох или земля?!?!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:29 Ответить
Там ше продавця потрібно за яйця взяти - купівлю продаж можна виставити одну а реальну ціну голові сільради
показать весь комментарий
21.05.2026 11:19 Ответить
Хоч десь зекономили А ви кажете ворюги!!!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:19 Ответить
Зеленський в 2021 році казав: "Мы не ворьё какое-то".

Землю "купили" вп'ятеро дешевше.
Пісок для будівництва вкрали з території цвинтаря.
За саме будівництво платили з вкрадених з бюджету грошей.

Ви не ворьё Вова, ви - мародери!!!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:19 Ответить
Шо значить в пятеро дешевле?! Хто визнає ціну землі?! Хто продавав землю?!

Скільки корупціонери вивели $9млн. на 4-х, в коболев при порохе отримав $40млн., а наумов завгар нацполу при плрохе $80млн. активов владеет!!!!!!
Шо бы долбоебы расследует?!?!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:22 Ответить
И что? Значит им меньше пришлось украсть из бюджета на свою династию,скажите им спасибо.
показать весь комментарий
21.05.2026 11:23 Ответить
Дешева династія, звучить як бідний міліардер
показать весь комментарий
21.05.2026 11:33 Ответить
 
 