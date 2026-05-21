Землю для строительства "Династии" приобрели по цене в пять раз ниже
Вместо минимальной цены в 43,2 млн грн за участок в Козине для строительства "Династии" заплатили всего 8,7 млн грн.
Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко в материале Цензор.НЕТ "Як будували "Династію": земля за пів ціни, пісок з кладовища і робота в дві зміни".
Так, в апреле в реестре судебных решений появилось постановление о том, что в 2019 году землю для строительства "Династии" в Козине получили.
"Как известно из материалов дела, владельцем земли в Козине является компания "Блум девелопмент", бенефициаром которой до 2019 года был Алексей Чернышов, а до 2023 года — его жена Светлана.
Так вот, согласно материалам производства, землю компания Чернышова в результате сговора с председателем Козинского сельсовета получила по заниженной цене; на момент продажи земля в Козине стоила от 3,9 до 20 тысяч долларов за сотку. Но ООО "НЕСИНА И КОМПАНИЯ" для фирмы Алексея Чернышова эту землю оценила всего в 770 долларов за сотку", — рассказала Николаенко.
Так, вместо минимальной цены в 43 246 120 грн за землю заплатили всего 8 758 275,15 грн.
В то же время на электронных носителях фигурантов дела был найден файл "резюме", в котором прописывалось, как получить землю за 800 долларов.
Впоследствии полученную землю передали в управление кооперативу "Солнечный берег".
"В 2019 году Чернышов официально одолжил этому кооперативу 3,6 млн грн. В течение 2020–2025 годов на счетах кооператива накопили 52 миллиона, которые затем уже и передали "Актив технолоджи" на строительство.
Вот эти деньги отдавали безналичным способом. Остальное шло наличными", — добавила журналистка.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
при тому ЯКОСЬ вони контролювали 60% парламенту, 100% ЗМІ, армію, промисловість, фінанси і все що можна в цій країні
Вова,мазл тов..на всяк випадок.
Бюджет Украины вырос со $100млрд. до $200млрд. при порохе, при яныке был $45млрд.
Так кто воровал больше янык, порох или земля?!?!
Землю "купили" вп'ятеро дешевше.
Пісок для будівництва вкрали з території цвинтаря.
За саме будівництво платили з вкрадених з бюджету грошей.
Ви не ворьё Вова, ви - мародери!!!
Скільки корупціонери вивели $9млн. на 4-х, в коболев при порохе отримав $40млн., а наумов завгар нацполу при плрохе $80млн. активов владеет!!!!!!
Шо бы долбоебы расследует?!?!