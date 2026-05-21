Землю для строительства "Династии" приобрели по цене в пять раз ниже

Вместо минимальной цены в 43,2 млн грн за участок в Козине для строительства "Династии" заплатили всего 8,7 млн грн.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко в материале Цензор.НЕТ "Як будували "Династію": земля за пів ціни, пісок з кладовища і робота в дві зміни".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, в апреле в реестре судебных решений появилось постановление о том, что в 2019 году землю для строительства "Династии" в Козине получили.

"Как известно из материалов дела, владельцем земли в Козине является компания "Блум девелопмент", бенефициаром которой до 2019 года был Алексей Чернышов, а до 2023 года — его жена Светлана.

Так вот, согласно материалам производства, землю компания Чернышова в результате сговора с председателем Козинского сельсовета получила по заниженной цене; на момент продажи земля в Козине стоила от 3,9 до 20 тысяч долларов за сотку. Но ООО "НЕСИНА И КОМПАНИЯ" для фирмы Алексея Чернышова эту землю оценила всего в 770 долларов за сотку", — рассказала Николаенко.

Так, вместо минимальной цены в 43 246 120 грн за землю заплатили всего 8 758 275,15 грн.

В то же время на электронных носителях фигурантов дела был найден файл "резюме", в котором прописывалось, как получить землю за 800 долларов.

Впоследствии полученную землю передали в управление кооперативу "Солнечный берег".

"В 2019 году Чернышов официально одолжил этому кооперативу 3,6 млн грн. В течение 2020–2025 годов на счетах кооператива накопили 52 миллиона, которые затем уже и передали "Актив технолоджи" на строительство.

Вот эти деньги отдавали безналичным способом. Остальное шло наличными", — добавила журналистка.

Подробнее о строительстве кооператива "Династия" читайте в материале по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отец Ермака летал в Россию после победы Зеленского на выборах в 2019 году, - СМИ

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: За внесение залога за Ермака предлагали обмен 1:3, - Николаенко