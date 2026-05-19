Отец Ермака летал в Россию после победы Зеленского на выборах в 2019 году, - СМИ

Отец бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака летал в Россию транзитом через Беларусь в конце 2019 года.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ.

Полеты в РФ

Журналисты отмечают, что это произошло после победы президента Зеленского на выборах.

Известно, что имя Бориса Ермака упоминалось во время заседания ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку.

Борис Ермак, по данным следствия, был его уполномоченным лицом и контролировал строительство одного из домов в кооперативе "Династия" в поселке Козин. В свою очередь, Андрей Ермак отрицает причастность к элитному строительству. Официальных подозрений Борису Ермаку, в отличие от его сына, не выдвигали.

СМИ установили как минимум один случай, когда Борис Ермак летал в Россию транзитом через Беларусь осенью 2019 года. В мае 2019 года Андрей Ермак стал помощником президента Зеленского.

"2 ноября 2019 года Борис Ермак на борту самолета компании Belavia направился из Беларуси в Санкт-Петербург, из Минска прибыл в аэропорт "Пулково", а уже 6 ноября вылетел в обратном направлении", - говорится в расследовании.

"Схемы" отмечают, что вместе с ним в этой поездке находилась и его жена, мать Андрея Ермака, она является уроженкой Санкт-Петербурга.

"В общей сложности женщина как минимум трижды посещала РФ по этому же маршруту: один раз – в 2018 году и дважды в 2019 году (в июне и ноябре). Поскольку прямое авиасообщение между Украиной и Россией на тот момент уже было приостановлено, она добиралась до Санкт-Петербурга из Киева транзитом через Минск", - пишет издание.

"Схемы" обратились за комментарием к Борису Ермаку.

А также спросили у Андрея Ермака через его адвоката Игоря Фомина о цели полетов его родителей в РФ, когда он уже стал помощником новоизбранного президента Украины, а также о комментарии относительно озвученных официальным следствием данных о контроле его отцом за строительством в Козине.

Адвокат Фомин отметил, что "эти вопросы не касаются уголовного производства", поэтому адвокат "не будет содействовать в этом".

Что предшествовало?

В 2019 году журналисты "Схем" рассказали, что Андрей Ермак и его отец Борис имели деловые связи с российской политической элитой.

Согласно YouControl, Борис Ермак с 1999 по 2021 годы руководил компанией "Интерпромфинанс Украина", где его сын Андрей был совладельцем вместе с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым. Также Андрей Ермак и Эмануилов были партнерами в компании "М.Е.П." и ранее владели "Медиа-группой европейского партнерства". Сам Рахамим Эмануилов в России был совладельцем компании "Интерпромторг", которая основала "Интерпромбанк", где крупным акционером является член Совета Федерации РФ Валерий Пономарев.

Сторона Андрея Ермака тогда объясняла, что совместная компания была зарегистрирована еще в 1999 году и годами не вела никакой активной деятельности, а сам Эмануилов является ученым и религиоведом.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

