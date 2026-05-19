Батько Єрмака літав до Росії після перемоги Зеленського на виборах у 2019 році, - ЗМІ

Батько екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака літав до Росії транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

Польоти до РФ

Журналісти зазначають, що це відбулося після перемоги президента Зеленського на виборах.

Відомо, що ім'я Бориса Єрмака згадували під час засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку.

Борис Єрмак, за даними слідства, був його уповноваженою особою та контролював зведення одного з будинків у кооперативі "Династія" у селищі Козин. Натомість Андрій Єрмак заперечує причетність до елітного будівництва. Офіційних підозр Борису Єрмаку, на відміну від його сина, не висували.

ЗМІ встановили щонайменше один раз, коли Борис Єрмак літав до Росії транзитом через Білорусь восени 2019 року. У травні 2019 року Андрій Єрмак став помічником президента Зеленського.

"2 листопада 2019 року Борис Єрмак на борту літака компанії Belavia попрямував з Білорусі до Санкт-Петербурга, з Мінська прибув до аеропорту "Пулково", а вже 6 листопада вилетів у зворотному напрямку", - йдеться в розслідуванні.

"Схеми" зазначають, що разом із ним у цій подорожі перебувала і його дружина, мати Андрія Єрмака, вона є уродженкою Санкт-Петербурга.

"Загалом жінка щонайменше тричі відвідувала РФ цим же маршрутом: один раз – у 2018 та двічі у 2019 році (у червні та листопаді). Оскільки пряме авіасполучення між Україною та Росією на той час уже було зупинене, вона діставалася Санкт-Петербурга з Києва транзитом через Мінськ", - пише видання.

"Схеми" звернулись за коментарем до Бориса Єрмака.

А також запитали у Андрія Єрмака через його адвоката Ігоря Фоміна щодо мети польотів його батьків до РФ, коли він вже став помічником новообраного президента України, а також коментар стосовно озвучених офіційним слідством даних щодо контролю його батьком будівництва в Козині.

Адвокат Фомін зазначив, що "ці питання не стосуються кримінального провадження", тож адвокат "не буде сприяти в цьому".

Що передувало?

У 2019 році журналісти "Схем" розповіли, що Андрій Єрмак та його батько Борис мали бізнес-зв’язки з російською політичною елітою.

Відповідно до YouControl, Борис Єрмак з 1999 по 2021 роки керував компанією "Інтерпромфінанс Україна", де його син Андрій був співвласником разом із громадянином РФ Рахамімом Емануїловим. Також Андрій Єрмак та Емануїлов були партнерами у компанії "М.Є.П." і раніше володіли "Медійною групою європейського партнерства". Сам Рахамім Емануїлов у Росії був співвласником компанії "Інтерпромторг", яка заснувала "Інтерпромбанк", де великим акціонером є член Ради Федерації РФ Валерій Пономарьов.

Сторона Андрія Єрмака тоді пояснювала, що спільна компанія була зареєстрована ще у 1999 році і роками не вела жодної активної діяльності, а сам Емануїлов є науковцем та релігієзнавцем.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

