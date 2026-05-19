Захист Єрмака подав апеляцію на запобіжний захід: скаргу розглянуть 21 травня
Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу захисту екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака на запобіжний захід 21 травня.
Про це повідомила пресслужба АП ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Засідання розпочнеться о 13:10. Раніше адвокат Єрмака повідомвляв, що оскаржив рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 140 млн грн.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Українці не злопамятні…. Але пам'ятають своїх убивць і їх помагаїв!
ВОРОЖБИТ, а, ч., заст. 1. Той, хто вгадує майбутнє чи минуле, за якимись прикметами або ворожачи на картах
Самий основний організатор схем пограбування і здачі України залишився поза увагою і продовжує брехати та обіцяти, поки всі шельмують єлдака. Я чомусь мало вірю, що злочин, який інкримінують єрмаку буде доведений в суді.
Єдине, що відкрило людям очі - на використання чорної магії середньовіччя і відьом в кадровій політиці держави, в прийнятті самих важливих рішень. Це все робилося не від того, що відьма щось точно допоможе, а від того, що тупі, як сибірські валянки. Захопили владу, а що робити не до кінця знають і вимушені звертатися до гадалок, відьом, шаманів. Це найглибше дно за всі части існування України.