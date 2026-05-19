Експертці у справі Єрмака погрожували через експертизу будівництва. Інформацію про неї збирала СБУ, - "слуга народу" Радіна

Люди єрмака тиснули на експертку

Експертці, яку НАБУ та САП залучили до роботи над експертизою щодо скандального будівництва "Династії" у справі Андрія Єрмака погрожували.

Про це пише у фейсбуку нардепка "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Контакти Єрмака з ворожкою

Вона зазначила, що чує від колег запитання на кшталт: 

  • Навіщо НАБУ оприлюднили листування Єрмака із ворожкою?
  • Хайпують чи особиста помста?
  • Чи правда, що це не мало значення для доказування злочинних дій Єрмака?

Тут Радіна акцентує увагу, що - переписки - це частина доказування наявності ризику перешкоджання розслідуванню з боку підозрюваного. За законом, для обґрунтування необхідності тримання під вартою прокурори мають показати наявність такого ризику, а також пояснити, чому цьому ризику не можна запобігти більш мʼякими засобами.

"Докази САП були не лише про те, що Єрмак обговорював призначення у силовому блоці із третіми особами. Це не новина у політичних колах. У водія Єрмака знайшли роздруківки щодо варіантів посадових призначень в СБУ - "програма мінімум" і "максимум". Цим також мало кого здивуєш", - нагадує вона.

Тиск на експертку у справі Єрмака

Проте, як додає депутатка, прокурори показали і ймовірні "плоди" цього впливу у вигляді реального тиску на експертку, яку НАБУта САП залучила до справи.

"І ця частина історії заслуговує на значно більшу увагу, ніж "фен-шуй". У суді прокурорка САП зазначила, що експертці відверто погрожували. Зокрема, до неї "підходили" з вимогою припинити роботу над експертизою цього будівництва - про це дала свідчення сама експертка. Слідство також встановило, що інформацію про експертку у тому числі у закритих базах збирала СБУ, а згодом інформація "виринала" в анонімних телеграм-каналах, які пов’язують із СБУ.

А це вже значно більше, ніж просто переписки, які можна позиціонувати як розмови "ні про що" чи домисли про вплив. Обовʼязково вивчимо це детальніше у парламенті", - резюмує Радіна.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

СБЄ. Служба безпеки єрмака.
19.05.2026 11:26 Відповісти
банда зільона...
19.05.2026 11:17 Відповісти
+4
"Експертці у справі Єрмака погрожували через експертизу будівництва. Інформацію про неї збирала СБУ".
Так,ось де небезпека заховалась-у експерті по експертизі будівництва...
Зовсім не в агенткозирі.
19.05.2026 11:22 Відповісти
банда зільона...
19.05.2026 11:17 Відповісти
Ну, на осіб на посадах з сбу, які шантажували та залякували експертів у справі корупції та будівництва за корупційні гроші хат в Козині, має бути невідкладно відкрита кримінальна справа!! Їх же знають …поіменно!!
19.05.2026 12:45 Відповісти
СБУ треба розганяти в шию і набирати нових. Що Вася Двамагазини, що Хмара- одного поля ягоди. Вася Двамагазини хоч щось робив, а про цього в.о. Хмару - ні слуху , ні духу. В.о. Хмара, де твої диверсанти? Скільки замахів на скаженого Пуйла ти здійснив? Горбатого могила виправить. Крім, звичайно, технарів і спецпідрозділи , які воюють на фронті.
19.05.2026 15:02 Відповісти
класика!
у андрєя, переляк пройшов.
задіяно, класичні схеми захисту.
забовтування!
ну, і звісно: я казала, ти казала, та мені кума сказала.....
радіна скидувалась на звільнення андрєя?
чи, радіна не робоча сосна?
не має талантів соснити?
чи радіна, то ригівська сосна?
19.05.2026 11:20 Відповісти
19.05.2026 14:22 Відповісти
19.05.2026 11:22 Відповісти
СБЄ. Служба безпеки єрмака.
19.05.2026 11:26 Відповісти
Скорее служба обслуги властьимущих
19.05.2026 12:22 Відповісти
Можна подумати, що наше СБУ біле і пухнасте. Це така ж мафіозно-кримінальна контора, як вся влада за роки незалежності держави.
19.05.2026 12:52 Відповісти
Пора і їх потрусити.
19.05.2026 12:54 Відповісти
Цікава епоха приходить. Це коли НАБУ та САП почали труїти гельмінтів (глистів), якими поголовно заражена наша влада. І як результат, хворих нудить і пішли блювання.
19.05.2026 13:03 Відповісти
Якийсь цирк. Якщо в них ті будинки з цвинтарного піску будувались так само, як решта їхніх справ робиться, то жити там небезпечно, все завалиться в якийсь випадковий момент.
19.05.2026 13:10 Відповісти
Поклад Олександр Валентинович
Заступник Голови Служби безпеки України
---

Мати: Поклад Зоя Миколаївна. З лютого 2011 року є співвласницею ТОВ Олтекс (21061840) разом з Шаповаловою Лідією Федорівною. Вони внесли по 50% до статутного фонду, що складає 6 633 400,00 грн. Примітно, що Лідія Шаповалова є матір'ю народного депутата 7-9 скликань Юрія Шаповалова. На компанію записали 2 обʼєкти нерухомості та 2 земельні ділянки первісною балансовою вартістю понад 7 млн грн.

Юрій Шаповалов до лютого 2014 року був народним депутатом від Партії регіонів, а в липні 2025 року голосував за законопроект 12414, що знищував незалежність НАБУ.

Мати є власницею Toyota RAV-4 Hybrid 2021 року випуску, двох квартир та одного гаража в Києві, житлового будинку в Шишаках Полтавської області, щонайменше 9 земельних ділянок у Полтавській області, будинку з господарськими будівлями та квартири в Кременчуку.
19.05.2026 16:19 Відповісти
 
 