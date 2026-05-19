Експертці у справі Єрмака погрожували через експертизу будівництва. Інформацію про неї збирала СБУ, - "слуга народу" Радіна
Експертці, яку НАБУ та САП залучили до роботи над експертизою щодо скандального будівництва "Династії" у справі Андрія Єрмака погрожували.
Про це пише у фейсбуку нардепка "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.
Контакти Єрмака з ворожкою
Вона зазначила, що чує від колег запитання на кшталт:
- Навіщо НАБУ оприлюднили листування Єрмака із ворожкою?
- Хайпують чи особиста помста?
- Чи правда, що це не мало значення для доказування злочинних дій Єрмака?
Тут Радіна акцентує увагу, що - переписки - це частина доказування наявності ризику перешкоджання розслідуванню з боку підозрюваного. За законом, для обґрунтування необхідності тримання під вартою прокурори мають показати наявність такого ризику, а також пояснити, чому цьому ризику не можна запобігти більш мʼякими засобами.
"Докази САП були не лише про те, що Єрмак обговорював призначення у силовому блоці із третіми особами. Це не новина у політичних колах. У водія Єрмака знайшли роздруківки щодо варіантів посадових призначень в СБУ - "програма мінімум" і "максимум". Цим також мало кого здивуєш", - нагадує вона.
Тиск на експертку у справі Єрмака
Проте, як додає депутатка, прокурори показали і ймовірні "плоди" цього впливу у вигляді реального тиску на експертку, яку НАБУта САП залучила до справи.
"І ця частина історії заслуговує на значно більшу увагу, ніж "фен-шуй". У суді прокурорка САП зазначила, що експертці відверто погрожували. Зокрема, до неї "підходили" з вимогою припинити роботу над експертизою цього будівництва - про це дала свідчення сама експертка. Слідство також встановило, що інформацію про експертку у тому числі у закритих базах збирала СБУ, а згодом інформація "виринала" в анонімних телеграм-каналах, які пов’язують із СБУ.
А це вже значно більше, ніж просто переписки, які можна позиціонувати як розмови "ні про що" чи домисли про вплив. Обовʼязково вивчимо це детальніше у парламенті", - резюмує Радіна.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Так,ось де небезпека заховалась-у експерті по експертизі будівництва...
Зовсім не в агенткозирі.
Заступник Голови Служби безпеки України
Мати: Поклад Зоя Миколаївна. З лютого 2011 року є співвласницею ТОВ Олтекс (21061840) разом з Шаповаловою Лідією Федорівною. Вони внесли по 50% до статутного фонду, що складає 6 633 400,00 грн. Примітно, що Лідія Шаповалова є матір'ю народного депутата 7-9 скликань Юрія Шаповалова. На компанію записали 2 обʼєкти нерухомості та 2 земельні ділянки первісною балансовою вартістю понад 7 млн грн.
Юрій Шаповалов до лютого 2014 року був народним депутатом від Партії регіонів, а в липні 2025 року голосував за законопроект 12414, що знищував незалежність НАБУ.
Мати є власницею Toyota RAV-4 Hybrid 2021 року випуску, двох квартир та одного гаража в Києві, житлового будинку в Шишаках Полтавської області, щонайменше 9 земельних ділянок у Полтавській області, будинку з господарськими будівлями та квартири в Кременчуку.