Експертці у справі Єрмака погрожували через експертизу будівництва. Інформацію про неї збирала СБУ, - "слуга народу" Радіна

Експертці, яку НАБУ та САП залучили до роботи над експертизою щодо скандального будівництва "Династії" у справі Андрія Єрмака погрожували.

Про це пише у фейсбуку нардепка "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контакти Єрмака з ворожкою

Вона зазначила, що чує від колег запитання на кшталт:

Навіщо НАБУ оприлюднили листування Єрмака із ворожкою?

Хайпують чи особиста помста?

Чи правда, що це не мало значення для доказування злочинних дій Єрмака?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Єрмака подав скорочену апеляцію на запобіжний захід

Тут Радіна акцентує увагу, що - переписки - це частина доказування наявності ризику перешкоджання розслідуванню з боку підозрюваного. За законом, для обґрунтування необхідності тримання під вартою прокурори мають показати наявність такого ризику, а також пояснити, чому цьому ризику не можна запобігти більш мʼякими засобами.

"Докази САП були не лише про те, що Єрмак обговорював призначення у силовому блоці із третіми особами. Це не новина у політичних колах. У водія Єрмака знайшли роздруківки щодо варіантів посадових призначень в СБУ - "програма мінімум" і "максимум". Цим також мало кого здивуєш", - нагадує вона.

Тиск на експертку у справі Єрмака

Проте, як додає депутатка, прокурори показали і ймовірні "плоди" цього впливу у вигляді реального тиску на експертку, яку НАБУта САП залучила до справи.

Читайте також: "Вітаю Єрмака з поверненням з камери. Будьте пильним, бо Ткач не спить", - Богуцька

"І ця частина історії заслуговує на значно більшу увагу, ніж "фен-шуй". У суді прокурорка САП зазначила, що експертці відверто погрожували. Зокрема, до неї "підходили" з вимогою припинити роботу над експертизою цього будівництва - про це дала свідчення сама експертка. Слідство також встановило, що інформацію про експертку у тому числі у закритих базах збирала СБУ, а згодом інформація "виринала" в анонімних телеграм-каналах, які пов’язують із СБУ.

А це вже значно більше, ніж просто переписки, які можна позиціонувати як розмови "ні про що" чи домисли про вплив. Обовʼязково вивчимо це детальніше у парламенті", - резюмує Радіна.

Читайте також: Адвокати Єрмака готують апеляційну скаргу: "Ми будемо заперечувати проти обґрунтованості підозри"

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте також: Єрмак розказав про "непростий момент": Дякую, всім хто долучився до збору застави. Деяких поки не знаю