Эксперту по делу Ермака угрожали из-за экспертизы строительства. Информацию о ней собирала СБУ, - "слуга народа" Радина

Эксперту, привлеченному НАБУ и САП к работе над экспертизой по скандальному строительству "Династии" в деле Андрея Ермака, угрожали.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, сообщает Цензор.НЕТ.

Контакты Ермака с гадалкой

Она отметила, что слышит от коллег вопросы типа:

Зачем НАБУ обнародовало переписку Ермака с гадалкой?

Хайп или личная месть?

Правда ли, что это не имело значения для доказательства преступных действий Ермака?

Здесь Радина акцентирует внимание на том, что переписка - это часть доказательства наличия риска препятствования расследованию со стороны подозреваемого. По закону, для обоснования необходимости содержания под стражей прокуроры должны показать наличие такого риска, а также объяснить, почему этот риск нельзя предотвратить более мягкими средствами.

"Доказательства САП касались не только того, что Ермак обсуждал назначения в силовом блоке с третьими лицами. Это не новость в политических кругах. У водителя Ермака нашли распечатки о вариантах должностных назначений в СБУ - "программа минимум" и "максимум". Этим тоже мало кого удивишь", - напоминает она.

Давление на эксперта по делу Ермака

Однако, как добавляет депутат, прокуроры показали и вероятные "плоды" этого влияния в виде реального давления на эксперта, которую НАБУ и САП привлекли к делу.

"И эта часть истории заслуживает гораздо большего внимания, чем "фэн-шуй". В суде прокурор САП отметила, что эксперту откровенно угрожали. В частности, к ней "подходили" с требованием прекратить работу над экспертизой этого строительства - об этом дала показания сама эксперт. Следствие также установило, что информацию об эксперте, в том числе в закрытых базах, собирала СБУ, а впоследствии информация "всплывала" в анонимных телеграм-каналах, которые связывают с СБУ.

А это уже значительно больше, чем просто переписка, которую можно позиционировать как разговоры "ни о чем" или домыслы о влиянии. Обязательно изучим это подробнее в парламенте", - резюмирует Радина.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

