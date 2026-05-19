Защита Ермака подала апелляцию на меру пресечения: жалобу рассмотрят 21 мая

Защита Ермака обжаловала меру пресечения: когда заседание?

Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу защиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака на меру пресечения 21 мая.

Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Заседание начнется в 13:10. Ранее адвокат Ермака сообщил, что обжаловал решение ВАКС о мере пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 140 млн грн.

Читайте: За внесение залога за Ермака предлагали обмен 1:3, - Николаенко

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: Эксперту по делу Ермака угрожали из-за экспертизы строительства. Информацию о ней собирала СБУ, - "слуга народа" Радина

апелляция (620) Антикоррупционный суд (1420) Ермак Андрей (1642)
Це упавшого у вигрібну яму єрмака, так вимушені облизувати його падєльніки корупціонери з Урядового кварталу???
Українці не злопамятні…. Але пам'ятають своїх убивць і їх помагаїв!
19.05.2026 15:41 Ответить
А Єрмак чаклун ілі відьмак?
19.05.2026 15:46 Ответить
Що означає слово ворожбит?

ВОРОЖБИТ, а, ч., заст. 1. Той, хто вгадує майбутнє чи минуле, за якимись прикметами або ворожачи на картах
19.05.2026 15:54 Ответить
Єрмак більше на Весеміра схожий. Хто ж тоді Ґєральт
19.05.2026 15:56 Ответить
У деяких старовинних говорах слово «єрмак» означало малий жорнов для ручного млина. Відтак, першим носієм прізвища міг бути бідний селянин, який мав лише ручні жорна, або майстер, який їх виготовляв.
19.05.2026 16:11 Ответить
Верніть його назад в СІЗО !
19.05.2026 16:13 Ответить
 
 