2,5 млн и 2 млн грн: ВАКС избрал меры пресечения судьям Верховного Суда по делу о коррупции

Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения в отношении двух судей Верховного Суда Украины, подозреваемых в причастности к коррупционному делу.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Залог в отношении судей ВС

"21 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меры пресечения в виде залога к двум судьям, подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде", — говорится в сообщении.

Согласно решениям суда, к подозреваемым применен залог в размере соответственно 2,5 млн грн и 2 млн грн.

Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений.

Что предшествовало?

