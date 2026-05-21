РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8330 посетителей онлайн
Новости Дело судьи ВС Князева Коррупция в Верховном Суде
450 6

2,5 млн и 2 млн грн: ВАКС избрал меры пресечения судьям Верховного Суда по делу о коррупции

ВАКС отпустил под залог двух судей Верховного Суда по делу о коррупции

Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения в отношении двух судей Верховного Суда Украины, подозреваемых в причастности к коррупционному делу.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Залог в отношении судей ВС

"21 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меры пресечения в виде залога к двум судьям, подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде", — говорится в сообщении.

Согласно решениям суда, к подозреваемым применен залог в размере соответственно 2,5 млн грн и 2 млн грн.

Читайте также: Меру пресечения Ермаку оставлено без изменений

Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений.

Что предшествовало?

Читайте: Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят следственные действия, в частности у Князева. ФОТОрепортаж

Автор: 

Верховный Суд (1088) залог (593) судья (2639) Антикоррупционный суд (1421)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі суми вони звикли за один вечір прогулювати
показать весь комментарий
21.05.2026 18:26 Ответить
гарний жарт дня ))
показать весь комментарий
21.05.2026 18:32 Ответить
Для суддів Верховного суду 2,5млн.грн застави це що для пересічного українця 2,5 грн.Це знущання якесь над народом. Ліквідувати ці застави для всіх корупціонерів.Прийняти Закон в якому прописувались санкції для фігурантів владних структур,починаючи з Президента і закінчуючи депутатами сільських рад,всі хто причетний до всіляких закупок за кошти бюджету,а також судді, Нацполіція,прокурори, всілякі бюро,призначенці Кабміном,міністри,мери,заступники,керівники департаментів що здійснення злочинів під час перебування на цих посадах є обтяжуючими обставинами,які тягнуть за собою відповідні санкції і строки.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:33 Ответить
Що це робиться? Агов, в Страсбурзі колеги з ЄСПЛ рятуйте! Самих чесних на світі суддів позбавляють півгодинних кишенькових витрат.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:34 Ответить
У них такі суми в сміттєвих пакетах валяються.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:34 Ответить
Допоки не почнуть цим падлюкам, дієво проводити люстрацію з вірьовкою або дроном, так і будуть РОКАМИ, оці нікчемні гойдалки суддівських з адвокатськими при підтримці прокурорських, штучно зробленими, як це було з беркутньою, насраловим, симоненком, шуфричем, єфремовим….
Це мабуть, і є, ота ІПСО від ФСБшників про яку так попереджали Українців, посадовці з СЗР і опу???? Дискредитувати зеленського ….
показать весь комментарий
21.05.2026 18:38 Ответить
 
 