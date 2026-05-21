2,5 млн и 2 млн грн: ВАКС избрал меры пресечения судьям Верховного Суда по делу о коррупции
Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения в отношении двух судей Верховного Суда Украины, подозреваемых в причастности к коррупционному делу.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
Залог в отношении судей ВС
"21 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меры пресечения в виде залога к двум судьям, подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде", — говорится в сообщении.
Согласно решениям суда, к подозреваемым применен залог в размере соответственно 2,5 млн грн и 2 млн грн.
Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений.
Что предшествовало?
- Утром 19 мая сообщалось, что антикоррупционные органы проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.
- САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях в адрес трех действующих судей Верховного Суда и судьи в отставке по делу о взятке за решение в пользу владельца группы "Финансы и кредит".
Це мабуть, і є, ота ІПСО від ФСБшників про яку так попереджали Українців, посадовці з СЗР і опу???? Дискредитувати зеленського ….