"Слуга народа" и "Батькивщина" хотят протащить поправки, которые спасут коррупционеров, - ЦПК

Во время голосования во втором чтении в законопроект №15056 планируется внести поправки, ослабляющие антикоррупционное законодательство.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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В чем суть?

Президент Владимир Зеленский подал законопроект, цель которого - унифицировать украинское законодательство в рамках присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Во время голосования во втором чтении в законопроект попытаются добавить коррупционные нормы, которые ранее отклонил профильный правоохранительный комитет.

Это поправки народных депутатов Бужанского, Тимошенко, Скорохода, Мамки и других народных депутатов.

Они никак не касаются предмета законопроекта. Зато существенно изменяют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство: добавляют возможность прослушивания и слежки за журналистами, освобождают от наказания компании за подкуп избирателей, давление на правоохранителей, вмешательство в деятельность судей и т. д.", - рассказали в ЦПК.

Поправки Бужанского

Ряд поправок существенно ужесточает ответственность за несанкционированное разглашение информации из государственных реестров. Как следствие - возможность применения негласных следственных (розыскных) действий, в частности прослушивания и слежки, в отношении журналистов-расследователей и их источников.

Еще одним блоком поправок якобы предлагается отменить "поправки Лозового", хотя на самом деле ничего не меняется. Более того, в переходных положениях указано, что новый порядок не распространяется на старые дела, то есть позволит пытаться искусственно закрывать все действующие уголовные производства.

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Поправки Тимошенко

Предлагается не конфисковывать имущество, которое только предназначалось для финансирования преступления, но его не успели использовать. Другие поправки также затрудняют конфискацию активов, которые были переоформлены, скрыты или преобразованы в другое имущество. Как следствие, вернуть незаконные активы государству становится значительно сложнее.

Также есть поправки, касающиеся смягчения наказания для компаний

Освободить юридических лиц от ответственности за подкуп избирателей , преступления, связанные с давлением на правоохранителей , вмешательством в деятельность судов , а также препятствованием свидетелям . То есть если компанию использовали как инструмент для совершения таких преступлений, то наказать ее сложно или невозможно.

, преступления, связанные с , , а также . То есть если компанию использовали как инструмент для совершения таких преступлений, то наказать ее сложно или невозможно. Ряд поправок предлагает не учитывать взятку, которую компании лишь пообещали, или которую пообещала она сама. Иными словами, если правоохранительные органы успели пресечь преступление на ранней стадии - предложение неправомерной выгоды - то наказание для компании может быть значительно мягче.

Снижение штрафов для компаний в 10 раз в случаях, когда взятку фактически не получили или её размер невозможно определить. Это существенно ослабляет финансовую ответственность компаний за наиболее серьёзные правонарушения.

Устраняет возможность ликвидации компании решением суда за подкуп избирателей или отмывание преступных доходов. Также сокращаются запреты, которые суд может наложить на компании за коррупционные преступления: покупать ОВГЗ, производить и распространять рекламу о собственной деятельности, исключить из резидентов "Дія.Сіті".

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Поправки к УПК

Запрещает следователю или прокурору ограничивать время на прибытие адвоката. То есть подозреваемый сможет привлечь защитника из другого региона или дождаться его возвращения из зарубежной командировки, а обыск, допрос или любое другое следственное действие придется отложить на несколько дней.

Признает недопустимыми показания свидетеля, если в другом деле, расследуемом тем же органом, он станет подозреваемым. То есть важные показания смогут исключить только из-за изменения процессуального статуса свидетеля в другом деле. Например, показания народного депутата о подкупе другим коллегой смогут исключить, если он стал подозреваемым по делу о недекларировании.

Поправки Скорохода

Предлагает декриминализировать обещание или принятие предложения взятки. Преступлениями останутся только вымогательство и получение взятки. Также Скороход предлагает криминализировать фактически любую провокацию со стороны правоохранителей, разоблачителей или информаторов без четкого определения ее границ.

Поправки Григория Мамки

Предлагает сузить круг лиц, которые могут выступать в качестве разоблачителей коррупции, исключив из него подозреваемых, обвиняемых и иностранцев.

Поправки Марьяны Безуглой

Поправки, изменяющие правила заключения соглашений о признании вины в коррупционных делах, вводящие дополнительные условия и сужающие возможности их применения. Это существенно повлияет на эффективность данного инструмента в расследовании коррупции.

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Поправки Михаила Соколова

Поправки существенно расширяют возможности для обжалования подозрения. Предлагаемые изменения значительно затянут рассмотрение уголовного производства в суде.

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