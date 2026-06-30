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Новости Борьба с коррупцией
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"Слуга народа" и "Батькивщина" хотят протащить поправки, которые спасут коррупционеров, - ЦПК

Антикоррупционное законодательство хотят ослабить: заявление ЦПК

Во время голосования во втором чтении в законопроект №15056 планируется внести поправки, ослабляющие антикоррупционное законодательство.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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В чем суть?

Президент Владимир Зеленский подал законопроект, цель которого - унифицировать украинское законодательство в рамках присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Во время голосования во втором чтении в законопроект попытаются добавить коррупционные нормы, которые ранее отклонил профильный правоохранительный комитет.

Это поправки народных депутатов Бужанского, Тимошенко, Скорохода, Мамки и других народных депутатов.

Они никак не касаются предмета законопроекта. Зато существенно изменяют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство: добавляют возможность прослушивания и слежки за журналистами, освобождают от наказания компании за подкуп избирателей, давление на правоохранителей, вмешательство в деятельность судей и т. д.", - рассказали в ЦПК.

Поправки Бужанского

  • Ряд поправок существенно ужесточает ответственность за несанкционированное разглашение информации из государственных реестров. Как следствие - возможность применения негласных следственных (розыскных) действий, в частности прослушивания и слежки, в отношении журналистов-расследователей и их источников.
  • Еще одним блоком поправок якобы предлагается отменить "поправки Лозового", хотя на самом деле ничего не меняется. Более того, в переходных положениях указано, что новый порядок не распространяется на старые дела, то есть позволит пытаться искусственно закрывать все действующие уголовные производства.

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Поправки Тимошенко

  • Предлагается не конфисковывать имущество, которое только предназначалось для финансирования преступления, но его не успели использовать. Другие поправки также затрудняют конфискацию активов, которые были переоформлены, скрыты или преобразованы в другое имущество. Как следствие, вернуть незаконные активы государству становится значительно сложнее.

Также есть поправки, касающиеся смягчения наказания для компаний

  • Освободить юридических лиц от ответственности за подкуп избирателей, преступления, связанные с давлением на правоохранителей, вмешательством в деятельность судов, а также препятствованием свидетелям. То есть если компанию использовали как инструмент для совершения таких преступлений, то наказать ее сложно или невозможно.
  • Ряд поправок предлагает не учитывать взятку, которую компании лишь пообещали, или которую пообещала она сама. Иными словами, если правоохранительные органы успели пресечь преступление на ранней стадии - предложение неправомерной выгоды - то наказание для компании может быть значительно мягче.
  • Снижение штрафов для компаний в 10 раз в случаях, когда взятку фактически не получили или её размер невозможно определить. Это существенно ослабляет финансовую ответственность компаний за наиболее серьёзные правонарушения.
  • Устраняет возможность ликвидации компании решением суда за подкуп избирателей или отмывание преступных доходов. Также сокращаются запреты, которые суд может наложить на компании за коррупционные преступления: покупать ОВГЗ, производить и распространять рекламу о собственной деятельности, исключить из резидентов "Дія.Сіті".

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Поправки к УПК

  • Запрещает следователю или прокурору ограничивать время на прибытие адвоката. То есть подозреваемый сможет привлечь защитника из другого региона или дождаться его возвращения из зарубежной командировки, а обыск, допрос или любое другое следственное действие придется отложить на несколько дней.
  • Признает недопустимыми показания свидетеля, если в другом деле, расследуемом тем же органом, он станет подозреваемым. То есть важные показания смогут исключить только из-за изменения процессуального статуса свидетеля в другом деле. Например, показания народного депутата о подкупе другим коллегой смогут исключить, если он стал подозреваемым по делу о недекларировании.

Поправки Скорохода

  • Предлагает декриминализировать обещание или принятие предложения взятки. Преступлениями останутся только вымогательство и получение взятки. Также Скороход предлагает криминализировать фактически любую провокацию со стороны правоохранителей, разоблачителей или информаторов без четкого определения ее границ.

Поправки Григория Мамки

  • Предлагает сузить круг лиц, которые могут выступать в качестве разоблачителей коррупции, исключив из него подозреваемых, обвиняемых и иностранцев.

Поправки Марьяны Безуглой

  • Поправки, изменяющие правила заключения соглашений о признании вины в коррупционных делах, вводящие дополнительные условия и сужающие возможности их применения. Это существенно повлияет на эффективность данного инструмента в расследовании коррупции.

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Поправки Михаила Соколова

  • Поправки существенно расширяют возможности для обжалования подозрения. Предлагаемые изменения значительно затянут рассмотрение уголовного производства в суде.

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Автор: 

ВР (28814) коррупция (8795) Центр противодействия коррупции (330)
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Топ комментарии
+13
як ці ***** набридли...
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30.06.2026 16:49 Ответить
+9
Косату на швабру...
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30.06.2026 16:48 Ответить
+5
Потвори !!!
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30.06.2026 16:46 Ответить

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