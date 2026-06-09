Шуфрич принял участие в заседании Комитета ВР и даже может претендовать на зарплату

Народный депутат Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, по закону имел право дистанционно участвовать в заседании комитета ВРУ по вопросам свободы слова, членом которого он является.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил председатель комитета, нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Согласно украинскому законодательству, депутат, даже находясь под подозрением, имея приговор суда первой инстанции, который обжалуется в апелляции, обладает всеми полномочиями народного депутата, может посещать заседания комитета, подавать законопроекты и голосовать. Основания для лишения мандата прописаны в Конституции, поэтому изменить это достаточно сложно. В то же время, никто не запрещает представителям большинства, понимая, что пророссийские политические силы - это угроза для национальной безопасности страны, отстранить их от работы в комитетах. Такие законопроекты в парламенте есть. Но учитывая синхронность голосования бывших членов ОПЗЖ с большинством, шансы на их принятие минимальны", - отметил он.

Политик напомнил, что Шуфричу была изменена мера пресечения, поэтому сейчас он находится под домашним арестом.

Читайте также: Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, зарегистрировал законопроект о защите нацменьшинств

"Поэтому, согласно регламенту, он обязан участвовать во всех заседаниях комитета дистанционно. А комитет, соответственно, обязан обеспечить ему возможность такого участия. Сегодня он поддержал все вынесенные законопроекты и проект постановления об установлении Дня памяти "Расстрелянного возрождения". То есть выполнил свои функции. В заключительном слове упомянул нашего коллегу Сергея Швеца, который умер от болезни чуть больше года назад.

Почему господин Шуфрич появился на комитете только сейчас, учитывая, что уже довольно давно находится под домашним арестом, я объяснять не берусь. Но вопрос в том, насколько этично то, что люди, представляющие пророссийские политические силы, подозреваемые в государственной измене, имеют возможность влиять на создание законов. С моей точки зрения, мы должны на это как-то реагировать. К сожалению, подавляющее большинство парламентариев, даже имея механизмы отстранения таких депутатов от работы в комитетах, не готовы поддержать такую инициативу", - подчеркнул Юрчишин.

Нардеп также отметил, что Шуфрич не может участвовать в заседаниях Верховной Рады, ведь там нужно присутствовать лично, но может дистанционно присоединяться к заседаниям комитета, подавать законопроекты, а также претендовать на получение зарплаты, так как она привязана к работе в комитете.

Смотрите: "Юра был прав - перед ним был враг": Савик Шустер публично признал ошибку в отношении драки Бутусова с Шуфричем. ВИДЕО

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.

Читайте: С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО