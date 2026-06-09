Шуфрич принял участие в заседании Комитета ВР и даже может претендовать на зарплату
Народный депутат Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, по закону имел право дистанционно участвовать в заседании комитета ВРУ по вопросам свободы слова, членом которого он является.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил председатель комитета, нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.
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"Согласно украинскому законодательству, депутат, даже находясь под подозрением, имея приговор суда первой инстанции, который обжалуется в апелляции, обладает всеми полномочиями народного депутата, может посещать заседания комитета, подавать законопроекты и голосовать. Основания для лишения мандата прописаны в Конституции, поэтому изменить это достаточно сложно. В то же время, никто не запрещает представителям большинства, понимая, что пророссийские политические силы - это угроза для национальной безопасности страны, отстранить их от работы в комитетах. Такие законопроекты в парламенте есть. Но учитывая синхронность голосования бывших членов ОПЗЖ с большинством, шансы на их принятие минимальны", - отметил он.
Политик напомнил, что Шуфричу была изменена мера пресечения, поэтому сейчас он находится под домашним арестом.
"Поэтому, согласно регламенту, он обязан участвовать во всех заседаниях комитета дистанционно. А комитет, соответственно, обязан обеспечить ему возможность такого участия. Сегодня он поддержал все вынесенные законопроекты и проект постановления об установлении Дня памяти "Расстрелянного возрождения". То есть выполнил свои функции. В заключительном слове упомянул нашего коллегу Сергея Швеца, который умер от болезни чуть больше года назад.
Почему господин Шуфрич появился на комитете только сейчас, учитывая, что уже довольно давно находится под домашним арестом, я объяснять не берусь. Но вопрос в том, насколько этично то, что люди, представляющие пророссийские политические силы, подозреваемые в государственной измене, имеют возможность влиять на создание законов. С моей точки зрения, мы должны на это как-то реагировать. К сожалению, подавляющее большинство парламентариев, даже имея механизмы отстранения таких депутатов от работы в комитетах, не готовы поддержать такую инициативу", - подчеркнул Юрчишин.
Нардеп также отметил, что Шуфрич не может участвовать в заседаниях Верховной Рады, ведь там нужно присутствовать лично, но может дистанционно присоединяться к заседаниям комитета, подавать законопроекты, а также претендовать на получение зарплаты, так как она привязана к работе в комитете.
Дело Шуфрича
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.
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А як себе почувать ті, хто голосував за ЗаЖОП у Верховну Раду?
Воно тоді перелякане і губами трясло з переляку, пускаючи слину…
Українці пам'ятають цю наволоч, як і отого з Вінницького Майдану, як його Вінничани підсрачниками погнали!! Прізвище - Гройсман!
Він ще ошивався на посадах в Урядовому кварталі з Вінницькими падєльніками….
- навіть після 12 років війни ...
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-shufrych-mayetok-krym/31708694.html По сусідству з Медведчуком. «Схеми» знайшли у Шуфрича майно в Криму, зареєстроване за законами РФ
державний зрадник приймає участь в засіданні вищого законодавчого органу......
нє? не в курсах?
«УП»: При обшуку в Нестора Шуфрича знайшли символіку, ордени та кітелі армії Росії (ФОТО)
В Одессе нашли элитные квартиры нардепа Шуфрича на 100 млн гривень
Сообщается, что деньги вложили в элитный комплекс «Маристелла» на пляже на 10-й станции Большого Фонтана. Первоначально недвижимость купил отец Шуфрича во время Майдана в январе 2014 года. Возможно, там боялись потерять накопление после революции, поэтому решили быстро их вложить. Тогда купили апартаменты площадью 500 кв. метров и 2 паркоместа.
https://culturemeter.od.ua/v-odesse-nashli-elitnyye-kvartiry-nardepa-shufricha-na-100-mln-griven-185710/
Так це ж і не дивно, але хто ж той наказ виконав?!
Шуфрича звільнили з під арешту 🤦♂️
Для всіх очевидна криза у Верховній Раді. Голосів у коаліції - немає. Але замість того, щоб зробити нормальну проукраїнську коаліцію і далі йде загравання з прокремлівським недобиитками з ОПЗЖ.
Звільнення Шуфрича з під варти - як частина «збору голосів» під коаліцііні голосування СН+ОПЗЖ! 🤦♂️
ЗА ПІДОЗРОЮ У ДЕРЖЗРАДІ !!!
та ФІНАНСУВАННІ РОСГВАРДІЇ В ОКУПОВАННОМУ КРИМУ !!!
Питання - чому це не було зроблено одразу після 2014 року ?!
Коли вже стане соромно тим, хто голосував за всю цю нечисть , починаючи із самого верху влади