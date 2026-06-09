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Новости Дело Шуфрича
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Шуфрич принял участие в заседании Комитета ВР и даже может претендовать на зарплату

Шуфрич был на заседании Комитета ВР: что известно?

Народный депутат Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, по закону имел право дистанционно участвовать в заседании комитета ВРУ по вопросам свободы слова, членом которого он является.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил председатель комитета, нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Подробности

"Согласно украинскому законодательству, депутат, даже находясь под подозрением, имея приговор суда первой инстанции, который обжалуется в апелляции, обладает всеми полномочиями народного депутата, может посещать заседания комитета, подавать законопроекты и голосовать. Основания для лишения мандата прописаны в Конституции, поэтому изменить это достаточно сложно. В то же время, никто не запрещает представителям большинства, понимая, что пророссийские политические силы - это угроза для национальной безопасности страны, отстранить их от работы в комитетах. Такие законопроекты в парламенте есть. Но учитывая синхронность голосования бывших членов ОПЗЖ с большинством, шансы на их принятие минимальны", - отметил он.

Политик напомнил, что Шуфричу была изменена мера пресечения, поэтому сейчас он находится под домашним арестом.

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"Поэтому, согласно регламенту, он обязан участвовать во всех заседаниях комитета дистанционно. А комитет, соответственно, обязан обеспечить ему возможность такого участия. Сегодня он поддержал все вынесенные законопроекты и проект постановления об установлении Дня памяти "Расстрелянного возрождения". То есть выполнил свои функции. В заключительном слове упомянул нашего коллегу Сергея Швеца, который умер от болезни чуть больше года назад.

Почему господин Шуфрич появился на комитете только сейчас, учитывая, что уже довольно давно находится под домашним арестом, я объяснять не берусь. Но вопрос в том, насколько этично то, что люди, представляющие пророссийские политические силы, подозреваемые в государственной измене, имеют возможность влиять на создание законов. С моей точки зрения, мы должны на это как-то реагировать. К сожалению, подавляющее большинство парламентариев, даже имея механизмы отстранения таких депутатов от работы в комитетах, не готовы поддержать такую инициативу", - подчеркнул Юрчишин.

Нардеп также отметил, что Шуфрич не может участвовать в заседаниях Верховной Рады, ведь там нужно присутствовать лично, но может дистанционно присоединяться к заседаниям комитета, подавать законопроекты, а также претендовать на получение зарплаты, так как она привязана к работе в комитете.

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Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.

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Автор: 

ВР (28796) Шуфрич Нестор (945) Юрчишин Ярослав (187)
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Топ комментарии
+15
Де той суддя що випустив це брехливе опудало.
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09.06.2026 17:27 Ответить
+14
Вже вечір, а в Шуфрича ще морда не набита. Непорядок.
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09.06.2026 17:26 Ответить
+13
Давайте відразу його на засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
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09.06.2026 17:28 Ответить
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Вже вечір, а в Шуфрича ще морда не набита. Непорядок.
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09.06.2026 17:26 Ответить
Доречі син Шуфріча ВОЮЄ на відміну від інших!Хоча я його дуже не долюблюю але факт є факт!
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09.06.2026 18:14 Ответить
воює чи десь в ЗСУ??? І Козловський воював.. Якщо Шухра зрадник як і Тигіпко чи Бужанський то їх сини-військові це не їх , татусів реабілітація
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09.06.2026 18:27 Ответить
Служить у Збройних Силах України.Обіймає посаду начальника РЕБ (радіоелектронної боротьби) 5-го батальйону 117-ї окремої бригади територіальної оборони, має позивний «Шуфа».За повідомленнями спортивних ЗМІ та військових підрозділів, його група виконує бойові завдання на південно-східному напрямку. [https://www.ukr.net/ru/news/details/society/114848581.html 1, https://m.antikor.ua/ru/articles/807172-syn_nestora_ufricha_aleksandr_poluchil_komandirskuju_dolhnostj_v_vsu 2, https://sport.novyny.live/stalo-vidomo-de-ta-na-iakii-posadi-sluzhit-sin-shufricha-v-zsu-298121.html 3]
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09.06.2026 18:34 Ответить
Де той суддя що випустив це брехливе опудало.
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09.06.2026 17:27 Ответить
Кому наказали, або заплатили, той і випустив
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09.06.2026 17:48 Ответить
Суддя в порядку - кушає хліб з маслом та ікрою.
А як себе почувать ті, хто голосував за ЗаЖОП у Верховну Раду?
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09.06.2026 18:27 Ответить
Давайте відразу його на засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
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09.06.2026 17:28 Ответить
А кого ця новина дивує? У ВР зрадників -- більша половина!
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09.06.2026 17:29 Ответить
Дієво люструвати вірьовкою цього московського лайдака, і гірше для України не стане!! Це стерво московське, уберіг у 2014 році, Кличко, виводячи його по вул. Грушевського, від Гніву Українців після Майдану!!!
Воно тоді перелякане і губами трясло з переляку, пускаючи слину…
Українці пам'ятають цю наволоч, як і отого з Вінницького Майдану, як його Вінничани підсрачниками погнали!! Прізвище - Гройсман!
Він ще ошивався на посадах в Урядовому кварталі з Вінницькими падєльніками….
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09.06.2026 18:42 Ответить
З моєї точки зору, ми повинні на це якось реагувати. На жаль, переважна більшість парламентарів, навіть маючи механізми відсторонення таких депутатів від роботи в комітетах, не готові підтримати таку ініціативу Джерело: https://censor.net/ua/n4007546
- навіть після 12 років війни ...
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09.06.2026 17:29 Ответить
Хочу щоб Карась з ним відео записав, чи з бужанським
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09.06.2026 17:29 Ответить
Ну і шо? Подумаєш, державна зрада! Може через це ще й ОПу закрити?
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09.06.2026 17:31 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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09.06.2026 17:31 Ответить
Абрамович від ******, за ним приїздив до аброхамія і зеленського???
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09.06.2026 18:43 Ответить


https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-shufrych-mayetok-krym/31708694.html По сусідству з Медведчуком. «Схеми» знайшли у Шуфрича майно в Криму, зареєстроване за законами РФ
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09.06.2026 17:32 Ответить
отакі реалії зеленого юдо правління!
державний зрадник приймає участь в засіданні вищого законодавчого органу......
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09.06.2026 17:33 Ответить
Тобто - до 2019 Шуфрич депутатом не був ?
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09.06.2026 17:51 Ответить
карної справи не було!
нє? не в курсах?
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09.06.2026 17:59 Ответить
А потужний зе найвеличніший лідор до 2019 виступав на мацкві і зі сцени у Горловці "ржав" разом із терористами в той час, коли різали Рибака! І його Лєнка ділилася постами про переміщенняЗСУ! А нарід взяв і обрав їх якогось уя...Ось тобі і тобто про натяк "хто винен"!
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09.06.2026 18:25 Ответить
Очікуваний підсумок при зелемразотному правлінні.
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09.06.2026 17:33 Ответить
https://detector.media/type/1/

«УП»: При обшуку в Нестора Шуфрича знайшли символіку, ордени та кітелі армії Росії (ФОТО)

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09.06.2026 17:36 Ответить
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09.06.2026 17:38 Ответить


В Одессе нашли элитные квартиры нардепа Шуфрича на 100 млн гривень
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09.06.2026 17:43 Ответить
Не забудьте ввести його до депутатських груп що пов'язані з державною таємницею. Він все ж таки зрадник. Має працювати по профілю.
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09.06.2026 17:44 Ответить
Казали, що Оруел це десь на Московії. А що тоді у нас?
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09.06.2026 17:45 Ответить
Навіщо в якісь групи? Там вже все зайнято. Хай одразу в РНБО направляють. )
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09.06.2026 18:33 Ответить
Журналисты-расследователи обнаружили активы нардепа Нестора Шуфрича в Одессе. Это самые дорогие вложения денег вне Киева - приблизительная стоимость одесской недвижимости более 100 млн гривен.

Сообщается, что деньги вложили в элитный комплекс «Маристелла» на пляже на 10-й станции Большого Фонтана. Первоначально недвижимость купил отец Шуфрича во время Майдана в январе 2014 года. Возможно, там боялись потерять накопление после революции, поэтому решили быстро их вложить. Тогда купили апартаменты площадью 500 кв. метров и 2 паркоместа.

https://culturemeter.od.ua/v-odesse-nashli-elitnyye-kvartiry-nardepa-shufricha-na-100-mln-griven-185710/
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09.06.2026 17:44 Ответить
Ну що зробиш, коли з ху...лостану наказ надійшов
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09.06.2026 17:45 Ответить
з ху...лостану наказ надійшов
Так це ж і не дивно, але хто ж той наказ виконав?!
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09.06.2026 17:48 Ответить
🔥ОПЗЖ - НАДІЙНИЙ ДРУГ І ПАРТНЕР.

Шуфрича звільнили з під арешту 🤦‍♂️

Для всіх очевидна криза у Верховній Раді. Голосів у коаліції - немає. Але замість того, щоб зробити нормальну проукраїнську коаліцію і далі йде загравання з прокремлівським недобиитками з ОПЗЖ.

Звільнення Шуфрича з під варти - як частина «збору голосів» під коаліцііні голосування СН+ОПЗЖ! 🤦‍♂️
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09.06.2026 17:47 Ответить
Значить Парубія в могилу в цей кусок лайна назад в ВРУ?? Оце тут проявляється дійсне обличчя найпотужнішого zeоманського zрадника...
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09.06.2026 17:49 Ответить
Шуфрич перебував під вартою з вересня 2023 року

ЗА ПІДОЗРОЮ У ДЕРЖЗРАДІ !!!

та ФІНАНСУВАННІ РОСГВАРДІЇ В ОКУПОВАННОМУ КРИМУ !!!
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09.06.2026 17:57 Ответить
СБУ затримала Шуфрича за державну зраду. ФОТО15.09.23
Питання - чому це не було зроблено одразу після 2014 року ?!
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09.06.2026 17:57 Ответить
******, навіть не пробачаюсь, бо інших слів не маю.
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09.06.2026 17:59 Ответить
Це ж вам не Червінського мордувати...

Коли вже стане соромно тим, хто голосував за всю цю нечисть , починаючи із самого верху влади
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09.06.2026 18:01 Ответить
А він точно звинувачений у державній зраді? То може вибачитися всією Україною.
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09.06.2026 18:41 Ответить
Та дайте йому ще доступ до держтаємниці, що все демократично та гуманно було.
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09.06.2026 18:48 Ответить
А так можна було?
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09.06.2026 19:00 Ответить
 
 