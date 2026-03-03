РУС
"Юра был прав - перед ним был враг": Савик Шустер публично признал ошибку в отношении драки Бутусова с Шуфричем. ВИДЕО

Известный телеведущий Савик Шустер через четыре года после резонансного эфира пересмотрел свое отношение к поступку главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. В своем интервью изданию "Гордон" Шустер признался, что тогдашняя эмоциональная реакция журналиста была не просто дракой, а предчувствием большой войны и распознаванием врага.

Речь идет о событиях 18 февраля 2022 года - за шесть дней до полномасштабного вторжения РФ, когда в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Бутусов избил тогдашнего нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича после его антиукраинских заявлений.

Почему Шустер изменил мнение

Савик Шустер отметил, что тогда, в феврале 2022-го, он упрекнул Бутусова за нарушение этики прямого эфира. Однако сегодня, анализируя события с дистанции четырех лет войны, он признает: профессиональные стандарты мирного времени оказались бессильны перед угрозой экзистенциального уничтожения.

"Я должен признать, что Юра был прав, потому что он был прав. Тот день уже не был мирным днем по-настоящему. Юра чувствовал - не наверняка, а точно - что перед ним враг. Враг, против которого он должен будет выстоять и его победить", - заявил Шустер.

Бутусов как "приятное удивление"

Ведущий подчеркнул, что среди многих людей, с которыми он работал в Украине, именно Юрий Бутусов стал одним из тех, кто приятно удивил своей стойкостью и принципиальностью. Шустер подчеркнул, что за годы войны журналист прошел через "слезы, пот и кровь", доказав свою правоту не только словом.

Контекст события

В той программе, кроме Бутусова и Шуфрича, участвовали Петр Порошенко, Андрей Билецкий и другие топ-политики. Драка началась после того, как Шуфрич отказался назвать Путина убийцей и оправдывал агрессивные действия РФ. Впоследствии, в 2023 году, Нестору Шуфричу было официально объявлено подозрение в государственной измене.

