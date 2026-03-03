"Юра был прав - перед ним был враг": Савик Шустер публично признал ошибку в отношении драки Бутусова с Шуфричем. ВИДЕО
Известный телеведущий Савик Шустер через четыре года после резонансного эфира пересмотрел свое отношение к поступку главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. В своем интервью изданию "Гордон" Шустер признался, что тогдашняя эмоциональная реакция журналиста была не просто дракой, а предчувствием большой войны и распознаванием врага.
Речь идет о событиях 18 февраля 2022 года - за шесть дней до полномасштабного вторжения РФ, когда в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Бутусов избил тогдашнего нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича после его антиукраинских заявлений.
Почему Шустер изменил мнение
Савик Шустер отметил, что тогда, в феврале 2022-го, он упрекнул Бутусова за нарушение этики прямого эфира. Однако сегодня, анализируя события с дистанции четырех лет войны, он признает: профессиональные стандарты мирного времени оказались бессильны перед угрозой экзистенциального уничтожения.
"Я должен признать, что Юра был прав, потому что он был прав. Тот день уже не был мирным днем по-настоящему. Юра чувствовал - не наверняка, а точно - что перед ним враг. Враг, против которого он должен будет выстоять и его победить", - заявил Шустер.
Бутусов как "приятное удивление"
Ведущий подчеркнул, что среди многих людей, с которыми он работал в Украине, именно Юрий Бутусов стал одним из тех, кто приятно удивил своей стойкостью и принципиальностью. Шустер подчеркнул, что за годы войны журналист прошел через "слезы, пот и кровь", доказав свою правоту не только словом.
Контекст события
В той программе, кроме Бутусова и Шуфрича, участвовали Петр Порошенко, Андрей Билецкий и другие топ-политики. Драка началась после того, как Шуфрич отказался назвать Путина убийцей и оправдывал агрессивные действия РФ. Впоследствии, в 2023 году, Нестору Шуфричу было официально объявлено подозрение в государственной измене.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і й гнида ж,цей шустер!
Вішати таке треба, як це зробили в Сирії, і гірше не стало!!
https://detector.media/infospace/article/188857/2021-06-06-zelenskyy-vlashtuvav-piknik-do-dnya-zhurnalista/ А були: генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, телеведучий та продюсер ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Савік Шустер, засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон, головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман, головна редакторка Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова, голова правління Суспільного Микола Чернотицький, головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва, телеведуча каналу «Україна 24» Наталя Влащенко, телеведучий каналу «Україна 24» Василь Голованов, головний редактор сайту «РБК-Україна» Сергій Щербина, шеф-редактор ТСН «1+1» Сергій Попов, шеф-редакторка, телеведуча програми «Факти ICTV» Олена Фроляк, головний редактор LB.ua Олег Базар, шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар, Крістіна Бердінських, інтернет-видання nv.ua, Олександр Богуцький, президент медіахолдингу StarLightMedia; і це не весь перелік, судячи з загального фото.
Гнида московська, має ЗДОХНУТИ!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
всім було все зрозуміло крім Шустера!?
без Нього нас би не було
Після Юрій на камеру сказав, що набив би пику тому... Прийшов би той час швидше!
Шуфрич і не таке може …
Ніби він не знав хто такий шуфрич, хто такий зе і вся інша сволота. Він один з них