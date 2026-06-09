Шуфрич взяв участь у засіданні Комітету ВР та навіть може претендувати на зарплату

Народний депутат Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, за законом мав право дистанційно брати участь у засіданні комітету ВРУ з питань свободи слова, членом якого він є.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова комітету, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Згідно з українським законодавством, депутат, навіть перебуваючи під підозрою, маючи вирок суду першої інстанції, який оскаржується в апеляції, має всі повноваження народного депутата, може відвідувати засідання комітету, подавати законопроєкти та голосувати. Підстави позбавлення мандата прописані в Конституції, тому змінити це достатньо складно. У той же час, ніхто не забороняє представникам більшості, розуміючи, що проросійські політичні сили - це загроза для національної безпеки країни, відсторонити їх від роботи в комітетах. Такі законопроєкти в парламенті є. Але зважаючи на синхронність голосування колишніх частин ОПЗЖ з більшістю, шанси на їх ухвалення мінімальні", - зазначив він.

Політик нагадав, що Шуфричу було змінено запобіжний захід, тож зараз він перебуває на домашньому арешті.

Також читайте: Шуфрич, який підозрюється у держзраді, зареєстрував законопроєкт про захист нацменшин

"Тому, згідно регламенту, має обов'язок долучатися до всіх засідань комітету дистанційно. А комітет, відповідно, має обов'язок забезпечити йому можливість такого долучення. Сьогодні він підтримав всі винесені законопроєкти і проєкт постанови про встановлення Дня пам’яті "Розстріляного відродження". Тобто виконав свої функції. У завершальному слові згадав нашого колегу Сергія Швеця, який помер від хвороби трохи більше року тому.

Чому пан Шуфрич з’явився на комітеті лише зараз, враховуючи, що досить давно на домашньому арешті, я пояснювати не беруся. Але питання в тому, наскільки етично те, що люди, які представляють проросійські політичні сили, підозрюються в державній зраді, мають можливість впливати на створення законів. З моєї точки зору, ми повинні на це якось реагувати. На жаль, переважна більшість парламентарів, навіть маючи механізми відсторонення таких депутатів від роботи в комітетах, не готові підтримати таку ініціативу ", - наголосив Юрчишин.

Нардеп також зауважив, що Шуфрич не може брати участь у засіданнях Верховної Ради, адже там треба бути присутнім особисто, але може дистанційно долучатися до засідань комітету, подавати законопроєкти, а також претендувати на отримання зарплати, так як вона прив’язана до робити в комітеті.

Дивіться: "Юра був правий - перед ним був ворог": Савік Шустер публічно визнав помилку щодо бійки Бутусова з Шуфричем. ВIДЕО

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

Читайте: З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО