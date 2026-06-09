Шуфрич взяв участь у засіданні Комітету ВР та навіть може претендувати на зарплату
Народний депутат Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, за законом мав право дистанційно брати участь у засіданні комітету ВРУ з питань свободи слова, членом якого він є.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова комітету, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.
Подробиці
"Згідно з українським законодавством, депутат, навіть перебуваючи під підозрою, маючи вирок суду першої інстанції, який оскаржується в апеляції, має всі повноваження народного депутата, може відвідувати засідання комітету, подавати законопроєкти та голосувати. Підстави позбавлення мандата прописані в Конституції, тому змінити це достатньо складно. У той же час, ніхто не забороняє представникам більшості, розуміючи, що проросійські політичні сили - це загроза для національної безпеки країни, відсторонити їх від роботи в комітетах. Такі законопроєкти в парламенті є. Але зважаючи на синхронність голосування колишніх частин ОПЗЖ з більшістю, шанси на їх ухвалення мінімальні", - зазначив він.
Політик нагадав, що Шуфричу було змінено запобіжний захід, тож зараз він перебуває на домашньому арешті.
"Тому, згідно регламенту, має обов'язок долучатися до всіх засідань комітету дистанційно. А комітет, відповідно, має обов'язок забезпечити йому можливість такого долучення. Сьогодні він підтримав всі винесені законопроєкти і проєкт постанови про встановлення Дня пам’яті "Розстріляного відродження". Тобто виконав свої функції. У завершальному слові згадав нашого колегу Сергія Швеця, який помер від хвороби трохи більше року тому.
Чому пан Шуфрич з’явився на комітеті лише зараз, враховуючи, що досить давно на домашньому арешті, я пояснювати не беруся. Але питання в тому, наскільки етично те, що люди, які представляють проросійські політичні сили, підозрюються в державній зраді, мають можливість впливати на створення законів. З моєї точки зору, ми повинні на це якось реагувати. На жаль, переважна більшість парламентарів, навіть маючи механізми відсторонення таких депутатів від роботи в комітетах, не готові підтримати таку ініціативу ", - наголосив Юрчишин.
Нардеп також зауважив, що Шуфрич не може брати участь у засіданнях Верховної Ради, адже там треба бути присутнім особисто, але може дистанційно долучатися до засідань комітету, подавати законопроєкти, а також претендувати на отримання зарплати, так як вона прив’язана до робити в комітеті.
Справа Шуфрича
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.
За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.
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А як себе почувать ті, хто голосував за ЗаЖОП у Верховну Раду?
Воно тоді перелякане і губами трясло з переляку, пускаючи слину…
Українці пам'ятають цю наволоч, як і отого з Вінницького Майдану, як його Вінничани підсрачниками погнали!! Прізвище - Гройсман!
Він ще ошивався на посадах в Урядовому кварталі з Вінницькими падєльніками….
- навіть після 12 років війни ...
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-shufrych-mayetok-krym/31708694.html По сусідству з Медведчуком. «Схеми» знайшли у Шуфрича майно в Криму, зареєстроване за законами РФ
державний зрадник приймає участь в засіданні вищого законодавчого органу......
нє? не в курсах?
«УП»: При обшуку в Нестора Шуфрича знайшли символіку, ордени та кітелі армії Росії (ФОТО)
В Одессе нашли элитные квартиры нардепа Шуфрича на 100 млн гривень
Сообщается, что деньги вложили в элитный комплекс «Маристелла» на пляже на 10-й станции Большого Фонтана. Первоначально недвижимость купил отец Шуфрича во время Майдана в январе 2014 года. Возможно, там боялись потерять накопление после революции, поэтому решили быстро их вложить. Тогда купили апартаменты площадью 500 кв. метров и 2 паркоместа.
https://culturemeter.od.ua/v-odesse-nashli-elitnyye-kvartiry-nardepa-shufricha-na-100-mln-griven-185710/
Так це ж і не дивно, але хто ж той наказ виконав?!
Шуфрича звільнили з під арешту 🤦♂️
Для всіх очевидна криза у Верховній Раді. Голосів у коаліції - немає. Але замість того, щоб зробити нормальну проукраїнську коаліцію і далі йде загравання з прокремлівським недобиитками з ОПЗЖ.
Звільнення Шуфрича з під варти - як частина «збору голосів» під коаліцііні голосування СН+ОПЗЖ! 🤦♂️
ЗА ПІДОЗРОЮ У ДЕРЖЗРАДІ !!!
та ФІНАНСУВАННІ РОСГВАРДІЇ В ОКУПОВАННОМУ КРИМУ !!!
Питання - чому це не було зроблено одразу після 2014 року ?!
Коли вже стане соромно тим, хто голосував за всю цю нечисть , починаючи із самого верху влади