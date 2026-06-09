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Новини Справа Шуфрича
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Шуфрич взяв участь у засіданні Комітету ВР та навіть може претендувати на зарплату

Шуфрич був на засіданні Комітету ВР: що відомо?

Народний депутат Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, за законом мав право дистанційно брати участь у засіданні комітету ВРУ з питань свободи слова, членом якого він є.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова комітету, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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Подробиці

"Згідно з українським законодавством, депутат, навіть перебуваючи під підозрою, маючи вирок суду першої інстанції, який оскаржується в апеляції, має всі повноваження народного депутата, може відвідувати засідання комітету, подавати законопроєкти та голосувати. Підстави позбавлення мандата прописані в Конституції, тому змінити це достатньо складно. У той же час, ніхто не забороняє представникам більшості, розуміючи, що проросійські політичні сили - це загроза для національної безпеки країни, відсторонити їх від роботи в комітетах. Такі законопроєкти в парламенті є. Але зважаючи на синхронність голосування колишніх частин ОПЗЖ з більшістю, шанси на їх ухвалення мінімальні", - зазначив він.

Політик нагадав, що Шуфричу було змінено запобіжний захід, тож зараз він перебуває на домашньому арешті.

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"Тому, згідно регламенту, має обов'язок долучатися до всіх засідань комітету дистанційно. А комітет, відповідно, має обов'язок забезпечити йому можливість такого долучення. Сьогодні він підтримав всі винесені законопроєкти і проєкт постанови про встановлення Дня пам’яті "Розстріляного відродження". Тобто виконав свої функції. У завершальному слові згадав нашого колегу Сергія Швеця, який помер від хвороби трохи більше року тому.

Чому пан Шуфрич з’явився на комітеті лише зараз, враховуючи, що досить давно на домашньому арешті, я пояснювати не беруся. Але питання в тому, наскільки етично те, що люди, які представляють проросійські політичні сили, підозрюються в державній зраді, мають можливість впливати на створення законів. З моєї точки зору, ми повинні на це якось реагувати. На жаль, переважна більшість парламентарів, навіть маючи механізми відсторонення таких депутатів від роботи в комітетах, не готові підтримати таку ініціативу ", - наголосив Юрчишин.

Нардеп також зауважив, що Шуфрич не може брати участь у засіданнях Верховної Ради, адже там треба бути присутнім особисто, але може дистанційно долучатися до засідань комітету, подавати законопроєкти, а також претендувати на отримання зарплати, так як вона прив’язана до робити в комітеті.

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Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

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Автор: 

ВР (15168) Шуфрич Нестор (403) Юрчишин Ярослав (182)
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Топ коментарі
+15
Де той суддя що випустив це брехливе опудало.
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09.06.2026 17:27 Відповісти
+14
Вже вечір, а в Шуфрича ще морда не набита. Непорядок.
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09.06.2026 17:26 Відповісти
+13
Давайте відразу його на засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
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09.06.2026 17:28 Відповісти
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Вже вечір, а в Шуфрича ще морда не набита. Непорядок.
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09.06.2026 17:26 Відповісти
Доречі син Шуфріча ВОЮЄ на відміну від інших!Хоча я його дуже не долюблюю але факт є факт!
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09.06.2026 18:14 Відповісти
воює чи десь в ЗСУ??? І Козловський воював.. Якщо Шухра зрадник як і Тигіпко чи Бужанський то їх сини-військові це не їх , татусів реабілітація
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09.06.2026 18:27 Відповісти
Служить у Збройних Силах України.Обіймає посаду начальника РЕБ (радіоелектронної боротьби) 5-го батальйону 117-ї окремої бригади територіальної оборони, має позивний «Шуфа».За повідомленнями спортивних ЗМІ та військових підрозділів, його група виконує бойові завдання на південно-східному напрямку. [https://www.ukr.net/ru/news/details/society/114848581.html 1, https://m.antikor.ua/ru/articles/807172-syn_nestora_ufricha_aleksandr_poluchil_komandirskuju_dolhnostj_v_vsu 2, https://sport.novyny.live/stalo-vidomo-de-ta-na-iakii-posadi-sluzhit-sin-shufricha-v-zsu-298121.html 3]
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09.06.2026 18:34 Відповісти
Де той суддя що випустив це брехливе опудало.
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09.06.2026 17:27 Відповісти
Кому наказали, або заплатили, той і випустив
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09.06.2026 17:48 Відповісти
Суддя в порядку - кушає хліб з маслом та ікрою.
А як себе почувать ті, хто голосував за ЗаЖОП у Верховну Раду?
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09.06.2026 18:27 Відповісти
Давайте відразу його на засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
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09.06.2026 17:28 Відповісти
А кого ця новина дивує? У ВР зрадників -- більша половина!
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09.06.2026 17:29 Відповісти
Дієво люструвати вірьовкою цього московського лайдака, і гірше для України не стане!! Це стерво московське, уберіг у 2014 році, Кличко, виводячи його по вул. Грушевського, від Гніву Українців після Майдану!!!
Воно тоді перелякане і губами трясло з переляку, пускаючи слину…
Українці пам'ятають цю наволоч, як і отого з Вінницького Майдану, як його Вінничани підсрачниками погнали!! Прізвище - Гройсман!
Він ще ошивався на посадах в Урядовому кварталі з Вінницькими падєльніками….
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09.06.2026 18:42 Відповісти
З моєї точки зору, ми повинні на це якось реагувати. На жаль, переважна більшість парламентарів, навіть маючи механізми відсторонення таких депутатів від роботи в комітетах, не готові підтримати таку ініціативу Джерело: https://censor.net/ua/n4007546
- навіть після 12 років війни ...
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09.06.2026 17:29 Відповісти
Хочу щоб Карась з ним відео записав, чи з бужанським
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09.06.2026 17:29 Відповісти
Ну і шо? Подумаєш, державна зрада! Може через це ще й ОПу закрити?
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09.06.2026 17:31 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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09.06.2026 17:31 Відповісти
Абрамович від ******, за ним приїздив до аброхамія і зеленського???
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09.06.2026 18:43 Відповісти


https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-shufrych-mayetok-krym/31708694.html По сусідству з Медведчуком. «Схеми» знайшли у Шуфрича майно в Криму, зареєстроване за законами РФ
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09.06.2026 17:32 Відповісти
отакі реалії зеленого юдо правління!
державний зрадник приймає участь в засіданні вищого законодавчого органу......
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09.06.2026 17:33 Відповісти
Тобто - до 2019 Шуфрич депутатом не був ?
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09.06.2026 17:51 Відповісти
карної справи не було!
нє? не в курсах?
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09.06.2026 17:59 Відповісти
А потужний зе найвеличніший лідор до 2019 виступав на мацкві і зі сцени у Горловці "ржав" разом із терористами в той час, коли різали Рибака! І його Лєнка ділилася постами про переміщенняЗСУ! А нарід взяв і обрав їх якогось уя...Ось тобі і тобто про натяк "хто винен"!
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09.06.2026 18:25 Відповісти
Очікуваний підсумок при зелемразотному правлінні.
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09.06.2026 17:33 Відповісти
https://detector.media/type/1/

«УП»: При обшуку в Нестора Шуфрича знайшли символіку, ордени та кітелі армії Росії (ФОТО)

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09.06.2026 17:36 Відповісти
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09.06.2026 17:38 Відповісти


В Одессе нашли элитные квартиры нардепа Шуфрича на 100 млн гривень
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09.06.2026 17:43 Відповісти
Не забудьте ввести його до депутатських груп що пов'язані з державною таємницею. Він все ж таки зрадник. Має працювати по профілю.
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09.06.2026 17:44 Відповісти
Казали, що Оруел це десь на Московії. А що тоді у нас?
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09.06.2026 17:45 Відповісти
Навіщо в якісь групи? Там вже все зайнято. Хай одразу в РНБО направляють. )
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09.06.2026 18:33 Відповісти
Журналисты-расследователи обнаружили активы нардепа Нестора Шуфрича в Одессе. Это самые дорогие вложения денег вне Киева - приблизительная стоимость одесской недвижимости более 100 млн гривен.

Сообщается, что деньги вложили в элитный комплекс «Маристелла» на пляже на 10-й станции Большого Фонтана. Первоначально недвижимость купил отец Шуфрича во время Майдана в январе 2014 года. Возможно, там боялись потерять накопление после революции, поэтому решили быстро их вложить. Тогда купили апартаменты площадью 500 кв. метров и 2 паркоместа.

https://culturemeter.od.ua/v-odesse-nashli-elitnyye-kvartiry-nardepa-shufricha-na-100-mln-griven-185710/
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09.06.2026 17:44 Відповісти
Ну що зробиш, коли з ху...лостану наказ надійшов
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09.06.2026 17:45 Відповісти
з ху...лостану наказ надійшов
Так це ж і не дивно, але хто ж той наказ виконав?!
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09.06.2026 17:48 Відповісти
🔥ОПЗЖ - НАДІЙНИЙ ДРУГ І ПАРТНЕР.

Шуфрича звільнили з під арешту 🤦‍♂️

Для всіх очевидна криза у Верховній Раді. Голосів у коаліції - немає. Але замість того, щоб зробити нормальну проукраїнську коаліцію і далі йде загравання з прокремлівським недобиитками з ОПЗЖ.

Звільнення Шуфрича з під варти - як частина «збору голосів» під коаліцііні голосування СН+ОПЗЖ! 🤦‍♂️
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09.06.2026 17:47 Відповісти
Значить Парубія в могилу в цей кусок лайна назад в ВРУ?? Оце тут проявляється дійсне обличчя найпотужнішого zeоманського zрадника...
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09.06.2026 17:49 Відповісти
Шуфрич перебував під вартою з вересня 2023 року

ЗА ПІДОЗРОЮ У ДЕРЖЗРАДІ !!!

та ФІНАНСУВАННІ РОСГВАРДІЇ В ОКУПОВАННОМУ КРИМУ !!!
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09.06.2026 17:57 Відповісти
СБУ затримала Шуфрича за державну зраду. ФОТО15.09.23
Питання - чому це не було зроблено одразу після 2014 року ?!
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09.06.2026 17:57 Відповісти
******, навіть не пробачаюсь, бо інших слів не маю.
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09.06.2026 17:59 Відповісти
Це ж вам не Червінського мордувати...

Коли вже стане соромно тим, хто голосував за всю цю нечисть , починаючи із самого верху влади
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09.06.2026 18:01 Відповісти
А він точно звинувачений у державній зраді? То може вибачитися всією Україною.
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09.06.2026 18:41 Відповісти
Та дайте йому ще доступ до держтаємниці, що все демократично та гуманно було.
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09.06.2026 18:48 Відповісти
А так можна було?
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09.06.2026 19:00 Відповісти
 
 