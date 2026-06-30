"Слуга народу" та "Батьківщина" хочуть протягнути правки, що врятують корупціонерів, - ЦПК

Під час голосування у другому читанні до законопроєкту №15056 хочуть додати правки, послаблюють антикорупційне законодавство.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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В чому суть?

Президент Володимир Зеленський подав законопроєкт, що має на меті уніфікувати українське законодавство в рамках приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Під час голосування у другому читанні до проєкту закону спробують додати корупційні норми, які раніше відхилив профільний правоохоронний комітет.

Це правки нардепів Бужанського, Тимошенко, Скороход, Мамки та інших нардепів.

Вони ніяк не стосуються предмета законопроєкту. Натомість неабияк змінюють кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство: додають можливість прослуховування і стеження за журналістами, звільняють від покарання компанії за підкуп виборців, тиск на правоохоронців, втручання у діяльність суддів тощо", - пояснили у ЦПК.

Правки Бужанського

Низка правок суттєво посилює відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації з державних реєстрів. Як наслідок – можливість застосування негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема прослуховування та стеження, щодо журналістів-розслідувачів та їхніх джерел.

Ще одним блоком правок нібито пропонує скасувати "правки Лозового", хоча насправді нічого не змінює. Понад те, у перехідних положеннях вказано, що новий порядок не поширюється на старі справи, тобто дозволятиме пробувати штучно закривати усі діючі кримінальні провадження.

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Правки Тимошенко

Пропонує не конфісковувати майно, яке тільки призначалось для фінансування злочину, але його не встигли використати. Інші правки також ускладнюють конфіскацію активів, які були переоформлені, приховані або перетворені в інше майно. У результаті, повернути незаконні активи державі стає значно складніше.

Також є правки для щодо зменшення покарання для компаній

Звільнити юридичних осіб від відповідальності за підкуп виборців , злочини, пов’язані з тиском на правоохоронців , втручанням у діяльність судів , а також перешкоджання свідкам . Тобто якщо компанію використали як інструмент для скоєння таких злочинів, то покарати її складно або неможливо.

, злочини, пов’язані з , , а також . Тобто якщо компанію використали як інструмент для скоєння таких злочинів, то покарати її складно або неможливо. Низка правок пропонують не враховувати хабар, який компанії лише пообіцяли, або який пообіцяла вона. Іншими словами, якщо правоохоронці встигли зупинити злочин на ранній стадії – пропозиції неправомірної вигоди – то покарання для компанії може бути значно м’якшим.

Зменшення штрафів для компаній у 10 разів у випадках, коли хабар фактично не отримали або його розмір неможливо визначити. Це істотно послаблює фінансову відповідальність компаній за найбільш серйозні правопорушення.

Прибирає можливість ліквідації компанії рішенням суду за підкуп виборців або відмивання злочинних доходів. Також скорочують заборони, які суд може накласти на компанії за корупційні злочини: купувати ОВДП, виробляти й поширювати рекламу про власну діяльність, виключити з резидентів Дія.Сіті.

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Правки до КПК

Забороняє слідчому чи прокурору обмежувати час для прибуття адвоката. Тобто підозрюваний зможе залучити захисника з іншого регіону або чекати його із закордонного відрядження, а обшук, допит чи будь-яку іншу слідчу дію доведеться відкласти на декілька днів.

Визнає недопустимим показання свідка, якщо в іншій справі, яку розслідує той самий орган, він стане підозрюваним. Тобто важливі свідчення зможуть виключити лише через зміну процесуального статусу свідка в іншій справі. Наприклад, свідчення нардепа про підкуп іншим колегою зможуть виключити, якщо він став підозрюваним у справі про недекларування.

Правки Скороход

Пропонує декриміналізувати обіцянку або прийняття пропозиції хабаря. Злочинами залишаться тільки вимагання і отримання хабаря. Також Скороход пропонує криміналізувати фактично будь-яку провокацію з боку правоохоронців, викривачів чи інформаторів без чіткого визначення її меж.

Правки Григорія Мамки

Пропонує звузити коло осіб, які можуть бути викривачами корупції, виключивши з нього підозрюваних, обвинувачених та іноземців.

Правки Мар’яни Безуглої

Правки, що змінюють правила укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах, запроваджуючи додаткові умови та звужуючи можливості їх застосування. Це суттєво вплине на ефективність цього інструменту у розслідуванні корупції.

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Правки Михайла Соколова

Правки суттєво розширюють можливості для оскарження підозри. Пропоновані зміни значно затягнуть розгляд кримінального провадження в суді.

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