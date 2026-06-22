У Раді зареєстрували законопроєкт про конкурс на посаду генерального прокурора

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15343, який запроваджує конкурс на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

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Що відомо?

"Історичний законопроєкт. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15343, який запроваджує конкурс на посаду генерального прокурора. Впровадження відбору генпрокурора на основі конкурентної процедури - це одна із основних вимог для євроінтеграції України.

Кравченко, Пшонка, Венедіктова, Піскун, Шокін, Луценко та інші генпрокурори – усі вони виконували волю чинного на той момент президента, а не захищали закон і верховенство права. Зараз є шанс це змінити", - наголошують у ЦПК.

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Яким буде результат?

У ЦПК переконані: якщо ухвалять законопроєкт, авторкою якого стала народна депутатка Анастасія Радіна, то Україна нарешті отримає незалежного генпрокурора та правоохоронну систему, яка працює на громадян, а не на владу.

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