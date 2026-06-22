В Раде зарегистрировали законопроект о конкурсе на должность генерального прокурора

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15343, который вводит конкурс на должность генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наЦентр противодействия коррупции.

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Что известно?

"Исторический законопроект. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15343, который вводит конкурс на должность генерального прокурора. Введение отбора генпрокурора на основе конкурентной процедуры - это одно из основных требований для евроинтеграции Украины.

Кравченко, Пшонка, Венедиктова, Пискун, Шокин, Луценко и другие генеральные прокуроры - все они исполняли волю действующего на тот момент президента, а не защищали закон и верховенство права. Сейчас есть шанс это изменить", - отмечают в ЦПК.

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Каким будет результат?

В ЦПК убеждены: если примут законопроект, автором которого стала народный депутат Анастасия Радина, то Украина наконец-то получит независимого генерального прокурора и правоохранительную систему, которая работает на граждан, а не на власть.

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