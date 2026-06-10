ВР підвищила соцгарантії для рятувальників і поліцейських: мінімальний оклад - 10 прожиткових мінімумів і оновлена система надбавок, - Клименко

Сьогодні Верховна Рада 269 голосами підтримала законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Навантаження на рятувальників та правоохоронців

За його словами, ДСНС та Нацполіція щодня працюють в безперервному режимі в умовах війни: ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють людей, гасять пожежі, документують воєнні злочини, забезпечують правопорядок і рятують життя.

Що передбачається?

Держава має забезпечити їм гідний рівень грошового забезпечення. Передбачається встановлення мінімального посадового окладу на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та оновлену структуру виплат", - йдеться у повідомленні.

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Клименко висловив вдячністть народним депутатам, першочергово з Комітету з питань правоохоронної діяльності, за підтримку!

"Це важливе рішення про повагу до служби. До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни часи", - резюмує він.

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