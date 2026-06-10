ВР підвищила соцгарантії для рятувальників і поліцейських: мінімальний оклад - 10 прожиткових мінімумів і оновлена система надбавок, - Клименко
Сьогодні Верховна Рада 269 голосами підтримала законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Навантаження на рятувальників та правоохоронців
За його словами, ДСНС та Нацполіція щодня працюють в безперервному режимі в умовах війни: ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють людей, гасять пожежі, документують воєнні злочини, забезпечують правопорядок і рятують життя.
Що передбачається?
Держава має забезпечити їм гідний рівень грошового забезпечення.
Передбачається встановлення мінімального посадового окладу на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та оновлену структуру виплат", - йдеться у повідомленні.
Клименко висловив вдячністть народним депутатам, першочергово з Комітету з питань правоохоронної діяльності, за підтримку!
"Це важливе рішення про повагу до служби. До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни часи", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
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... та пообіцяв і надалі слухняно служити новоствореному режиму мародерів.
Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить від 20 130 грн на місяць.
треба йти вчитися на ненавченого!!!
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
Тобто тепер депутати вирішили, що суддя вперше призначений на посаду судді місцевого суду має отримувати МЕНШЕ НА 10000 ніж рядовий поліцейський, а сержант поліції має отримувати більше ніж прокурор з 15 роками стажу на ті самі 10000 грн.
Тобто.во все рило будується поліцейська держава де прав на законність більше не існуватиме.
Судову владу(суд+прокуратура) можна закривати на амбарний замок, тепер все вирішить рядовий поліціянт. Мені це нагадує фільм Суддя Дред, де поліцейський виносит вирок особисто.
Але, що я хочу додати, що Кліменко молодець, дожав і добився для своїх підлеглих те, що їм обіцяв і не один раз, плюс послідовно і завжди відстоював всіх підлеглих, і не довпв їх товкти, чи звільняти навіть стовідсоткових корупціонерів і зочинців в погонах.
Натомість Кравченко(генпрок) радо товче підлеглих на догоду всім хто рот відкриває і ніх...не робить аби ганебний прожитковий мінімум, окремий та особистий, як тавро меншовартості на лобу в нього так само, був піднятий відповідно як і для всіх інших. Як може прокуратура забезпечити виконання законів всіма, якщо вона НЕ ЗДАТНА усунути беззаконня і приниження щодо себе, це одному Кравченко відомо.
Доречі в поліції, як і в УСІХ структурах державного управління, силовиків, правоохоронців.є ще доплата за звання ранги і хоч якесь кар'єрне зростання, є доплата за науковий ступень. І ЄДИНИЙ державний орган де всього цього НЕМА це Прокуратура. Мабуть там не має бути розумних людей.
Може і правильно активісти вимагають генпркурора обирати на конкурсі і з міжнародними представниками, аби прийшов той хто дасть проводити політику сегрегації і приниження прокурорів окремими винятковими «прожитковими мінімумами» і забороною тих доплат які є всім іншим.
У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень випла.
Яка діра , виходить так дірочка. А як там :" ссикуни ухилянти, але то не про поліцію, що тримає фронт від Ужгорода до Вінниці.,
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Чудово, ***....
А ненавченому поліцаю, котрий за обидві щоки проїдає той нещасний бюджет, слід підвищити зряплату... Країна мрій вже тут.
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
Вірно.
Мусорську.