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Новини Підвищення мінімальної зарплати
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ВР підвищила соцгарантії для рятувальників і поліцейських: мінімальний оклад - 10 прожиткових мінімумів і оновлена система надбавок, - Клименко

поліцейські зароблятимуть більше

Сьогодні Верховна Рада 269 голосами підтримала законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Навантаження на рятувальників та правоохоронців

За його словами, ДСНС та Нацполіція щодня працюють в безперервному режимі в умовах війни: ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють людей, гасять пожежі, документують воєнні злочини, забезпечують правопорядок і рятують життя.

Що передбачається?

Держава має забезпечити їм гідний рівень грошового забезпечення.

Передбачається встановлення мінімального посадового окладу на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та оновлену структуру виплат", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров достеменно не відповів, де збирається брати гроші для збільшення зарплат військовим, - нардеп Рахманін

Клименко висловив вдячністть народним депутатам, першочергово з Комітету з питань правоохоронної діяльності, за підтримку!

"Це важливе рішення про повагу до служби. До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни часи", - резюмує він.

Також читайте: Індексація для військових: з червня підвищать грошове забезпечення на 132 гривні, - Гончаренко

Автор: 

ВР (15170) виплати (1307) законопроєкт (3735) Нацполіція (15752) ДСНС (5353) зарплата (2327) Клименко Ігор (595)
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Топ коментарі
+24
знали 40 млрд. з армії на користь ненавчаних воювати? шикарно.
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10.06.2026 13:26 Відповісти
+16
Зарплата поліціянта в Україні стартує від 18 600 грн/міс під час навчання. Після випуску патрульні заробляють у середньому 25 000-35 000 грн.

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить від 20 130 грн на місяць.

треба йти вчитися на ненавченого!!!
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10.06.2026 13:30 Відповісти
+12
Чудово бути броньованим мусором. Або попом. Або ціркачом. Або стендапером.
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10.06.2026 13:31 Відповісти
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знали 40 млрд. з армії на користь ненавчаних воювати? шикарно.
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10.06.2026 13:26 Відповісти
томущо збираються бусифікацію перекласти на міліцію, тому і підкинули їм грошенят
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10.06.2026 13:31 Відповісти
Клименко висловив вдячністть народним депутатам...
... та пообіцяв і надалі слухняно служити новоствореному режиму мародерів.
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10.06.2026 14:19 Відповісти
А для підвищення зарплат в ЗСУ грошей немає. Влада не хоче перемоги на фронті!
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10.06.2026 13:32 Відповісти
Як добре керувати країною, де є стадо баранів 73%. Сьогодні влада, знявши 40 мільярдів з Армії, на свої ***** та інші заманухи гарно натравила нарід на поліцейських. Ви дивилися "положення про поліцію..?" Подивіться, чим вони мають займатися. Хоча багато поліцейських, чистих поліцейських підрозділів на фронті. Якщо поліцейськи йде в ЗСУ, то він звільняється з поліції і переходить служити в ЗСУ або нацгвардію.
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10.06.2026 14:06 Відповісти
я бачу чим вони в Києві займаються. більше бачити не треба.
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10.06.2026 14:20 Відповісти
Я уверен, что после этой новости, все недовольные полицией в чате, преисполненные осознания своего гражданского долга перед родиной-пойдут служить в полицию. Где покажут пример храбрости, честности и мужества.
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10.06.2026 14:56 Відповісти
Зарплата поліціянта в Україні стартує від 18 600 грн/міс під час навчання. Після випуску патрульні заробляють у середньому 25 000-35 000 грн.

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить від 20 130 грн на місяць.

треба йти вчитися на ненавченого!!!
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10.06.2026 13:30 Відповісти
Або просто частина піде в тінь щоб не платити податки, щоб утримувати цих заброньованих ненавчених воювати?? Я в білу працював платив щомісяця 6500 грн чистих податків, тепер нафіг.
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10.06.2026 13:37 Відповісти
там саме цікаве в "надбавках" і їх кількості
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10.06.2026 13:53 Відповісти
Чудово бути броньованим мусором. Або попом. Або ціркачом. Або стендапером.
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10.06.2026 13:31 Відповісти
А мусорам за що? Бігати за ресурсом це важкі та шкідливі умови праці?
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10.06.2026 13:32 Відповісти
Не за ресурсом, а за сцикливими ухилянтами. Треба речі називати своїми іменами. Коли одні в окопах голови кладуть, каліками стають, інші ховаються від мобілізації. Сцикуни чортові. Треба щоб ганялися побільше!
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10.06.2026 14:20 Відповісти
ги...ги...тож зараз минимально їм буде від 35 000....Так це більше ніж війсковим...
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10.06.2026 13:32 Відповісти
Це тільки мінімальний оклад початківця без висоуги років.
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
Тобто тепер депутати вирішили, що суддя вперше призначений на посаду судді місцевого суду має отримувати МЕНШЕ НА 10000 ніж рядовий поліцейський, а сержант поліції має отримувати більше ніж прокурор з 15 роками стажу на ті самі 10000 грн.

Тобто.во все рило будується поліцейська держава де прав на законність більше не існуватиме.
Судову владу(суд+прокуратура) можна закривати на амбарний замок, тепер все вирішить рядовий поліціянт. Мені це нагадує фільм Суддя Дред, де поліцейський виносит вирок особисто.

Але, що я хочу додати, що Кліменко молодець, дожав і добився для своїх підлеглих те, що їм обіцяв і не один раз, плюс послідовно і завжди відстоював всіх підлеглих, і не довпв їх товкти, чи звільняти навіть стовідсоткових корупціонерів і зочинців в погонах.
Натомість Кравченко(генпрок) радо товче підлеглих на догоду всім хто рот відкриває і ніх...не робить аби ганебний прожитковий мінімум, окремий та особистий, як тавро меншовартості на лобу в нього так само, був піднятий відповідно як і для всіх інших. Як може прокуратура забезпечити виконання законів всіма, якщо вона НЕ ЗДАТНА усунути беззаконня і приниження щодо себе, це одному Кравченко відомо.
Доречі в поліції, як і в УСІХ структурах державного управління, силовиків, правоохоронців.є ще доплата за звання ранги і хоч якесь кар'єрне зростання, є доплата за науковий ступень. І ЄДИНИЙ державний орган де всього цього НЕМА це Прокуратура. Мабуть там не має бути розумних людей.

Може і правильно активісти вимагають генпркурора обирати на конкурсі і з міжнародними представниками, аби прийшов той хто дасть проводити політику сегрегації і приниження прокурорів окремими винятковими «прожитковими мінімумами» і забороною тих доплат які є всім іншим.
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10.06.2026 14:26 Відповісти
Мєнтовський пахан до купи з рятувальниками які дійсно варті підвищення соцгарантій, приплів свою нічому не навчену шоблу. Чорт хитрозроблений.
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10.06.2026 13:35 Відповісти
Ненавченим воювати піднімають, а військовим нате 137 грн і ні в чому собі не відмовляйте 🤦🤦🤦 це знущання натуральне, після цього хвиля сзч ще піде.
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10.06.2026 13:35 Відповісти
07.06.26 15:37 14 694 99

У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень випла.

Яка діра , виходить так дірочка. А як там :" ссикуни ухилянти, але то не про поліцію, що тримає фронт від Ужгорода до Вінниці.,
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10.06.2026 13:37 Відповісти
А залізничникі роблять за 10-15тис.гр. хоть іх загінуло на багато більше за рятувальників. А пользи від іх не меньш.
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10.06.2026 13:39 Відповісти
Ви маєте на увазі механнікив чи кого?провідниці кажуть, що в них до 35000.
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10.06.2026 14:28 Відповісти
Зелена шобла буде будь якою ціною тримати своїх ланцюгових шавок
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10.06.2026 13:39 Відповісти
До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни часи", - резюмує він. Джерело: https://censor.net/ua/n4007684

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10.06.2026 13:39 Відповісти
Це за те, що бігають від злочинців та відмовляються захищати громадян?
Чудово, ***....
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10.06.2026 13:40 Відповісти
за - 269 голосів.... ну-ну....
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10.06.2026 13:41 Відповісти
Кому не зрозуміло то пояснюю: скоріш за все по новому закону про мобілізацію, бусифікацією буде займатись поліція. Тому під шумок, щоб не було кіпіша, разом з пожежниками їм і підняли оклади.
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10.06.2026 13:44 Відповісти
Про ряувальників мови немає. Вони варті цього. Але, ****, мєнти з мінімалкою 33 280 в той час як у солдата -стрільця 21 500 - це перебор. Готуються до розгону демонстрацій коли блазень почне здавати Україну? Чи коли повністю забронзовіє? Починають підгодовувати псів на ланцюгу.
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10.06.2026 13:49 Відповісти
Рятувальникам так. А в поліцейських і так гарна зарплата і ніколи вони першими на допомогу не приходять. То це їм підвищать оклад до 10 прожиткових мінімумів, це 33 280, надбавку за вислугу років, було 20% від окладу і ще оновлять доплати, згідно окладу і вислуги. Десь приблизно 60 тис., якщо не більше. А соціальні гарантії в них і так хороші, не такі, як пишуть деякі розумники, в " пересічного українця ". От цікаво, стільки кровопивців сидить на шиї в простого слюсара і тракториста, де ж стільки коштів набрати, та ще й всіх потрібно захищати. Може замість того щоб поліції піднімали оклади відправляти їх в командировку на фронт, для ротації, пишуть що на 0 виплачують 100 тис. От депутати стараються угодити поліції, а що вже голова комітету Іонушас, якому так вдячний Клименко, то спереду всієї планети. А військовим не підняли, ні ?
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10.06.2026 13:52 Відповісти
Простого слюсара і тракториста, котрі платили податки, давно мобілізували.
А ненавченому поліцаю, котрий за обидві щоки проїдає той нещасний бюджет, слід підвищити зряплату... Країна мрій вже тут.
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10.06.2026 14:25 Відповісти
Це тільки мінімальний оклад початківця без висоуги років.
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
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10.06.2026 14:33 Відповісти
Антинародна ЗЕпліснява гуляє бал Сатани!
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10.06.2026 13:53 Відповісти
Все мусорам! а потім питають чого народ неохоче в ЗСУ йде, в поліції платять - більше, ризику - менше, на пенсію в 45, свої медзаклади, службове авто та паливо, повії - безкоштовно, та ще й премія ц вигляді хабарів - за 5 років гриньовий мільйонер якнайменше
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10.06.2026 13:55 Відповісти
Цим злидням і дармоїдам не до хера? Нероби. Сміття і є сміття
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10.06.2026 14:00 Відповісти
На ЗСУ краще б спрямували! ДСНС - згодна, поліцаям - ні! Ганьба такому рішенню.
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10.06.2026 14:05 Відповісти
на 137 грн могли б поднять и хватит, ЗСУ хватило, просроченные антиукраинцы-каратели граждан
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10.06.2026 14:16 Відповісти
Створили цікавий прецидент. Заброньований мусор отримує більше від військовослужбовця. Це яку державу будує ця влада?
Вірно.
Мусорську.
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10.06.2026 14:26 Відповісти
Вчора верховна рада підняла грошове забезпечення військовим на 132 грн.
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10.06.2026 14:39 Відповісти
А звідки кошти адже понад 60 % бюджету це міжнародна допомога ,замість того що б в першу чергу допомагати ЗСУ ,так звана ВР підвищує зарплати тим хто не воює ,а охороняє владу.
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10.06.2026 14:41 Відповісти
Збільшують всім підряд за ні за що без розбору, крім солдата. Брєд. Атци камандіри мовчать. Все всіх і надалі влаштовує. Яка може бути контрактна армія з такими розкладами? Ніяка. Тобто ЗСУ як завжди під плінтус. Напевно вже всіх перемогли в черговий раз. Ха ха ха.
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10.06.2026 14:43 Відповісти
 
 