Верховная Рада повысила соцгарантии для спасателей и полицейских: минимальный оклад - 10 прожиточных минимумов и обновленная система надбавок, - Клименко
Сегодня Верховная Рада 269 голосами поддержала законопроект, укрепляющий социальные гарантии спасателей и полицейских.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Нагрузка на спасателей и правоохранителей
По его словам, ГСЧС и Нацполиция ежедневно работают в непрерывном режиме в условиях войны: ликвидируют последствия российских обстрелов, эвакуируют людей, тушат пожары, документируют военные преступления, обеспечивают правопорядок и спасают жизни.
Что предполагается?
Государство должно обеспечить им достойный уровень денежного обеспечения.
Предусматривается установление минимального должностного оклада на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, обновленную систему надбавок за выслугу лет и обновленную структуру выплат", - говорится в сообщении.
Клименко выразил благодарность народным депутатам, в первую очередь из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, за поддержку!
"Это важное решение об уважении к службе. К людям, которые ежедневно первыми приходят на помощь и остаются на страже безопасности в самые тяжелые для страны времена", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... та пообіцяв і надалі слухняно служити новоствореному режиму мародерів.
Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить від 20 130 грн на місяць.
треба йти вчитися на ненавченого!!!
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
Тобто тепер депутати вирішили, що суддя вперше призначений на посаду судді місцевого суду має отримувати МЕНШЕ НА 10000 ніж рядовий поліцейський, а сержант поліції має отримувати більше ніж прокурор з 15 роками стажу на ті самі 10000 грн.
Тобто.во все рило будується поліцейська держава де прав на законність більше не існуватиме.
Судову владу(суд+прокуратура) можна закривати на амбарний замок, тепер все вирішить рядовий поліціянт. Мені це нагадує фільм Суддя Дред, де поліцейський виносит вирок особисто.
Але, що я хочу додати, що Кліменко молодець, дожав і добився для своїх підлеглих те, що їм обіцяв і не один раз, плюс послідовно і завжди відстоював всіх підлеглих, і не довпв їх товкти, чи звільняти навіть стовідсоткових корупціонерів і зочинців в погонах.
Натомість Кравченко(генпрок) радо товче підлеглих на догоду всім хто рот відкриває і ніх...не робить аби ганебний прожитковий мінімум, окремий та особистий, як тавро меншовартості на лобу в нього так само, був піднятий відповідно як і для всіх інших. Як може прокуратура забезпечити виконання законів всіма, якщо вона НЕ ЗДАТНА усунути беззаконня і приниження щодо себе, це одному Кравченко відомо.
Доречі в поліції, як і в УСІХ структурах державного управління, силовиків, правоохоронців.є ще доплата за звання ранги і хоч якесь кар'єрне зростання, є доплата за науковий ступень. І ЄДИНИЙ державний орган де всього цього НЕМА це Прокуратура. Мабуть там не має бути розумних людей.
Може і правильно активісти вимагають генпркурора обирати на конкурсі і з міжнародними представниками, аби прийшов той хто дасть проводити політику сегрегації і приниження прокурорів окремими винятковими «прожитковими мінімумами» і забороною тих доплат які є всім іншим.
У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень випла.
Яка діра , виходить так дірочка. А як там :" ссикуни ухилянти, але то не про поліцію, що тримає фронт від Ужгорода до Вінниці.,
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Чудово, ***....
А ненавченому поліцаю, котрий за обидві щоки проїдає той нещасний бюджет, слід підвищити зряплату... Країна мрій вже тут.
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
Вірно.
Мусорську.