Верховная Рада повысила соцгарантии для спасателей и полицейских: минимальный оклад - 10 прожиточных минимумов и обновленная система надбавок, - Клименко

Сегодня Верховная Рада 269 голосами поддержала законопроект, укрепляющий социальные гарантии спасателей и полицейских.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Нагрузка на спасателей и правоохранителей

По его словам, ГСЧС и Нацполиция ежедневно работают в непрерывном режиме в условиях войны: ликвидируют последствия российских обстрелов, эвакуируют людей, тушат пожары, документируют военные преступления, обеспечивают правопорядок и спасают жизни.

Что предполагается?

Государство должно обеспечить им достойный уровень денежного обеспечения. Предусматривается установление минимального должностного оклада на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, обновленную систему надбавок за выслугу лет и обновленную структуру выплат", - говорится в сообщении.

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Клименко выразил благодарность народным депутатам, в первую очередь из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, за поддержку!

"Это важное решение об уважении к службе. К людям, которые ежедневно первыми приходят на помощь и остаются на страже безопасности в самые тяжелые для страны времена", - резюмирует он.

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