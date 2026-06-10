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Новости Повышение минимальной зарплаты
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Верховная Рада повысила соцгарантии для спасателей и полицейских: минимальный оклад - 10 прожиточных минимумов и обновленная система надбавок, - Клименко

полицейские будут зарабатывать больше

Сегодня Верховная Рада 269 голосами поддержала законопроект, укрепляющий социальные гарантии спасателей и полицейских.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Нагрузка на спасателей и правоохранителей

По его словам, ГСЧС и Нацполиция ежедневно работают в непрерывном режиме в условиях войны: ликвидируют последствия российских обстрелов, эвакуируют людей, тушат пожары, документируют военные преступления, обеспечивают правопорядок и спасают жизни.

Что предполагается?

Государство должно обеспечить им достойный уровень денежного обеспечения.

Предусматривается установление минимального должностного оклада на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, обновленную систему надбавок за выслугу лет и обновленную структуру выплат", - говорится в сообщении.

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Клименко выразил благодарность народным депутатам, в первую очередь из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, за поддержку!

"Это важное решение об уважении к службе. К людям, которые ежедневно первыми приходят на помощь и остаются на страже безопасности в самые тяжелые для страны времена", - резюмирует он.

Читайте также: Индексация для военных: с июня повысят денежное обеспечение на 132 гривны, - Гончаренко

Автор: 

ВР (28799) выплаты (761) законопроект (3228) Нацполиция (16974) ГСЧС (5205) заработная плата (2334) Клименко Игорь (505)
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Топ комментарии
+27
знали 40 млрд. з армії на користь ненавчаних воювати? шикарно.
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10.06.2026 13:26 Ответить
+18
Зарплата поліціянта в Україні стартує від 18 600 грн/міс під час навчання. Після випуску патрульні заробляють у середньому 25 000-35 000 грн.

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить від 20 130 грн на місяць.

треба йти вчитися на ненавченого!!!
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10.06.2026 13:30 Ответить
+15
Чудово бути броньованим мусором. Або попом. Або ціркачом. Або стендапером.
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10.06.2026 13:31 Ответить
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знали 40 млрд. з армії на користь ненавчаних воювати? шикарно.
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10.06.2026 13:26 Ответить
томущо збираються бусифікацію перекласти на міліцію, тому і підкинули їм грошенят
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10.06.2026 13:31 Ответить
Клименко висловив вдячністть народним депутатам...
... та пообіцяв і надалі слухняно служити новоствореному режиму мародерів.
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10.06.2026 14:19 Ответить
А для підвищення зарплат в ЗСУ грошей немає. Влада не хоче перемоги на фронті!
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10.06.2026 13:32 Ответить
Як добре керувати країною, де є стадо баранів 73%. Сьогодні влада, знявши 40 мільярдів з Армії, на свої ***** та інші заманухи гарно натравила нарід на поліцейських. Ви дивилися "положення про поліцію..?" Подивіться, чим вони мають займатися. Хоча багато поліцейських, чистих поліцейських підрозділів на фронті. Якщо поліцейськи йде в ЗСУ, то він звільняється з поліції і переходить служити в ЗСУ або нацгвардію.
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10.06.2026 14:06 Ответить
я бачу чим вони в Києві займаються. більше бачити не треба.
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10.06.2026 14:20 Ответить
А Ви приїдьте подивіться чим вони займаються в Херсоні, в Нікополі, в Покровському, Межевій Дніпропетровської області, чи в Харківській області. Для того і розділили повноваження відомств, міністерств. ЗСУ мають танки, артилерію, літаки, ракети, бронетранспортери і їх навчають цим користуватися і робити свою справу. Вам відомо, що в поліції цього немає і для виконання функцій ЗСУ вони мають перейти в підрозділ ЗСУ?
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10.06.2026 15:35 Ответить
Я уверен, что после этой новости, все недовольные полицией в чате, преисполненные осознания своего гражданского долга перед родиной-пойдут служить в полицию. Где покажут пример храбрости, честности и мужества.
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10.06.2026 14:56 Ответить
Зарплата поліціянта в Україні стартує від 18 600 грн/міс під час навчання. Після випуску патрульні заробляють у середньому 25 000-35 000 грн.

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить від 20 130 грн на місяць.

треба йти вчитися на ненавченого!!!
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10.06.2026 13:30 Ответить
Або просто частина піде в тінь щоб не платити податки, щоб утримувати цих заброньованих ненавчених воювати?? Я в білу працював платив щомісяця 6500 грн чистих податків, тепер нафіг.
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10.06.2026 13:37 Ответить
там саме цікаве в "надбавках" і їх кількості
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10.06.2026 13:53 Ответить
Чудово бути броньованим мусором. Або попом. Або ціркачом. Або стендапером.
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10.06.2026 13:31 Ответить
А мусорам за що? Бігати за ресурсом це важкі та шкідливі умови праці?
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10.06.2026 13:32 Ответить
Не за ресурсом, а за сцикливими ухилянтами. Треба речі називати своїми іменами. Коли одні в окопах голови кладуть, каліками стають, інші ховаються від мобілізації. Сцикуни чортові. Треба щоб ганялися побільше!
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10.06.2026 14:20 Ответить
як каже притулений супутник - "юніти".
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10.06.2026 15:13 Ответить
ги...ги...тож зараз минимально їм буде від 35 000....Так це більше ніж війсковим...
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10.06.2026 13:32 Ответить
Це тільки мінімальний оклад початківця без висоуги років.
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
Тобто тепер депутати вирішили, що суддя вперше призначений на посаду судді місцевого суду має отримувати МЕНШЕ НА 10000 ніж рядовий поліцейський, а сержант поліції має отримувати більше ніж прокурор з 15 роками стажу на ті самі 10000 грн.

Тобто.во все рило будується поліцейська держава де прав на законність більше не існуватиме.
Судову владу(суд+прокуратура) можна закривати на амбарний замок, тепер все вирішить рядовий поліціянт. Мені це нагадує фільм Суддя Дред, де поліцейський виносит вирок особисто.

Але, що я хочу додати, що Кліменко молодець, дожав і добився для своїх підлеглих те, що їм обіцяв і не один раз, плюс послідовно і завжди відстоював всіх підлеглих, і не довпв їх товкти, чи звільняти навіть стовідсоткових корупціонерів і зочинців в погонах.
Натомість Кравченко(генпрок) радо товче підлеглих на догоду всім хто рот відкриває і ніх...не робить аби ганебний прожитковий мінімум, окремий та особистий, як тавро меншовартості на лобу в нього так само, був піднятий відповідно як і для всіх інших. Як може прокуратура забезпечити виконання законів всіма, якщо вона НЕ ЗДАТНА усунути беззаконня і приниження щодо себе, це одному Кравченко відомо.
Доречі в поліції, як і в УСІХ структурах державного управління, силовиків, правоохоронців.є ще доплата за звання ранги і хоч якесь кар'єрне зростання, є доплата за науковий ступень. І ЄДИНИЙ державний орган де всього цього НЕМА це Прокуратура. Мабуть там не має бути розумних людей.

Може і правильно активісти вимагають генпркурора обирати на конкурсі і з міжнародними представниками, аби прийшов той хто дасть проводити політику сегрегації і приниження прокурорів окремими винятковими «прожитковими мінімумами» і забороною тих доплат які є всім іншим.
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10.06.2026 14:26 Ответить
Мєнтовський пахан до купи з рятувальниками які дійсно варті підвищення соцгарантій, приплів свою нічому не навчену шоблу. Чорт хитрозроблений.
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10.06.2026 13:35 Ответить
Ненавченим воювати піднімають, а військовим нате 137 грн і ні в чому собі не відмовляйте 🤦🤦🤦 це знущання натуральне, після цього хвиля сзч ще піде.
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10.06.2026 13:35 Ответить
07.06.26 15:37 14 694 99

У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень випла.

Яка діра , виходить так дірочка. А як там :" ссикуни ухилянти, але то не про поліцію, що тримає фронт від Ужгорода до Вінниці.,
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10.06.2026 13:37 Ответить
А залізничникі роблять за 10-15тис.гр. хоть іх загінуло на багато більше за рятувальників. А пользи від іх не меньш.
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10.06.2026 13:39 Ответить
Ви маєте на увазі механнікив чи кого?провідниці кажуть, що в них до 35000.
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10.06.2026 14:28 Ответить
Зелена шобла буде будь якою ціною тримати своїх ланцюгових шавок
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10.06.2026 13:39 Ответить
До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни часи", - резюмує він. Джерело: https://censor.net/ua/n4007684

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10.06.2026 13:39 Ответить
Це за те, що бігають від злочинців та відмовляються захищати громадян?
Чудово, ***....
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10.06.2026 13:40 Ответить
Вони як сир в маслі катаються, кожен день додому до жінки, коханки, а хлопці за 50тисяч 137 грн в окопах по пів року..🤦 немає слів, "війна бідних"
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10.06.2026 15:22 Ответить
за - 269 голосів.... ну-ну....
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10.06.2026 13:41 Ответить
Кому не зрозуміло то пояснюю: скоріш за все по новому закону про мобілізацію, бусифікацією буде займатись поліція. Тому під шумок, щоб не було кіпіша, разом з пожежниками їм і підняли оклади.
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10.06.2026 13:44 Ответить
Про ряувальників мови немає. Вони варті цього. Але, ****, мєнти з мінімалкою 33 280 в той час як у солдата -стрільця 21 500 - це перебор. Готуються до розгону демонстрацій коли блазень почне здавати Україну? Чи коли повністю забронзовіє? Починають підгодовувати псів на ланцюгу.
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10.06.2026 13:49 Ответить
Рятувальникам так. А в поліцейських і так гарна зарплата і ніколи вони першими на допомогу не приходять. То це їм підвищать оклад до 10 прожиткових мінімумів, це 33 280, надбавку за вислугу років, було 20% від окладу і ще оновлять доплати, згідно окладу і вислуги. Десь приблизно 60 тис., якщо не більше. А соціальні гарантії в них і так хороші, не такі, як пишуть деякі розумники, в " пересічного українця ". От цікаво, стільки кровопивців сидить на шиї в простого слюсара і тракториста, де ж стільки коштів набрати, та ще й всіх потрібно захищати. Може замість того щоб поліції піднімали оклади відправляти їх в командировку на фронт, для ротації, пишуть що на 0 виплачують 100 тис. От депутати стараються угодити поліції, а що вже голова комітету Іонушас, якому так вдячний Клименко, то спереду всієї планети. А військовим не підняли, ні ?
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10.06.2026 13:52 Ответить
Простого слюсара і тракториста, котрі платили податки, давно мобілізували.
А ненавченому поліцаю, котрий за обидві щоки проїдає той нещасний бюджет, слід підвищити зряплату... Країна мрій вже тут.
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10.06.2026 14:25 Ответить
Це тільки мінімальний оклад початківця без висоуги років.
Тобто грошове утримання рядового поліцейського без стажу складатиме : 33280 + 1600(за звання)+50%(доплата за особливі умови служби, вона не обмежена відсотками) + 30% премії. Всього рядовий поліцейський.отримуватиме чистими 68000 грн мінімум. Бо тут не враховано ще купа доплат.
Сержан з 5 роками служби отримуватиме 75000-8000 грн чистими, бо податок за них платить держава.
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10.06.2026 14:33 Ответить
Антинародна ЗЕпліснява гуляє бал Сатани!
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10.06.2026 13:53 Ответить
Все мусорам! а потім питають чого народ неохоче в ЗСУ йде, в поліції платять - більше, ризику - менше, на пенсію в 45, свої медзаклади, службове авто та паливо, повії - безкоштовно, та ще й премія ц вигляді хабарів - за 5 років гриньовий мільйонер якнайменше
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10.06.2026 13:55 Ответить
Цим злидням і дармоїдам не до хера? Нероби. Сміття і є сміття
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10.06.2026 14:00 Ответить
На ЗСУ краще б спрямували! ДСНС - згодна, поліцаям - ні! Ганьба такому рішенню.
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10.06.2026 14:05 Ответить
на 137 грн могли б поднять и хватит, ЗСУ хватило, просроченные антиукраинцы-каратели граждан
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10.06.2026 14:16 Ответить
Створили цікавий прецидент. Заброньований мусор отримує більше від військовослужбовця. Це яку державу будує ця влада?
Вірно.
Мусорську.
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10.06.2026 14:26 Ответить
Вчора верховна рада підняла грошове забезпечення військовим на 132 грн.
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10.06.2026 14:39 Ответить
А звідки кошти адже понад 60 % бюджету це міжнародна допомога ,замість того що б в першу чергу допомагати ЗСУ ,так звана ВР підвищує зарплати тим хто не воює ,а охороняє владу.
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10.06.2026 14:41 Ответить
Збільшують всім підряд за ні за що без розбору, крім солдата. Брєд. Атци камандіри мовчать. Все всіх і надалі влаштовує. Яка може бути контрактна армія з такими розкладами? Ніяка. Тобто ЗСУ як завжди під плінтус. Напевно вже всіх перемогли в черговий раз. Ха ха ха.
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10.06.2026 14:43 Ответить
тринькають зелені суки європейські гроші, слуги-чмирі за європейське бабло хочуть купити рейтинг...
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10.06.2026 15:14 Ответить
А мусорилам то за що?
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10.06.2026 15:39 Ответить
 
 