ГБР опровергло свою причастность к иску, по которому запретили публиковать расследование об имуществе брата Сухачева
В Государственном бюро расследований опровергли какую-либо причастность к иску, по которому Печерский районный суд Киева запретил Центру противодействия коррупции (ЦПК) и агентству "Следствие.Инфо" публиковать материалы расследования об имуществе брата директора Бюро Александра Сухачева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос "Радио Свобода".
Ответ ГБР
"Ни ГБР, ни директор ГБР, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к подаче заявления об обеспечении иска или к самому иску в целом (если такой иск вообще заявлялся)", –– заявили в Бюро.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что "Следство.Инфо" совместно с Центром противодействия коррупции готовило к публикации расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.
- Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Сухачева.
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Как заявили в ЦПК, решение является мерой обеспечения иска и вынесено еще до подачи самого иска.
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В ЦПК заявили, что это решение "является существенным посягательством на свободу слова, которое противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины", и заявили о намерении его обжаловать.
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