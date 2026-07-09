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Новости обыски у производителя дронов Вирій
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Обыски у производителя дронов "Вирій" выглядят как абсолютно необоснованный рэкетирский наезд, - Бутусов

Бутусов прокомментировал обыски в компании "Вирий"

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусовназвал обыски ГБР у производителя дронов "Вирій" необоснованным давлением на компанию.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Компания "Вирій" производит качественные дроны в своем классе по одним из самых низких цен на рынке, и об этом знают в каждой воинской части. Поэтому возбуждение уголовного дела ГБР по обвинению в якобы завышении цен компанией "Вирій" выглядит как абсолютно необоснованный рэкетирский наезд", - сказал он.

Также Бутусов обратил внимание, что в тот же день Печерский райсуд Киева запретил журналистам освещать факт наличия у брата директора ГБР Сухачева 143 квартир, домов, земельных участков и помещений.

"Уголовные дела, как оказывается, значительно прибыльнее любых дронов. Надеюсь, правоохранители смогут установить, нет ли завышения цен за возбуждение дел в ГБР?" - подытожил командир роты БПЛА.

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Что известно?

  • Утром 7 июля следователи ГБР пришли с обысками к производителю дронов "Вирій" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников. На предприятии заявили о сотрудничестве со следствием и продолжении работы в штатном режиме.
  • Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) выразила обеспокоенность в связи с обысками в компании Vyriy, одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны.
  • В ГБР прокомментировали обыски, заявив, что более 150 индивидуальных предпринимателей могли быть задействованы в схеме по закупке дронов на 7 млрд грн.
  • Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.
  • В суде впоследствии пояснили, что запрет на публикацию расследования об имуществе брата директора ГБР Александра Сухачева являетсявременным.

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Автор: 

обыск (1955) Бутусов Юрий (4418) ГБР (3489)
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Топ комментарии
+6
не спрощуйте...це свідомий саботаж та підрив обороноздатності зеленою плиснявою
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09.07.2026 10:44 Ответить
+1
Влада втратила береги, пора відправляти всю цю команду Зеленського на тюрму!
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09.07.2026 10:50 Ответить
+1
Що замовленням знову займаються ДБР? Виробники "Вирію" відмовилися платити команді "потужних" відсотки, чи там щось інше? Я так розумію, нічого не має бути, ніякиї "виріїв" "Лучів"... кірм Fire Point, куди мають йти всі мільярди, що дають європейці, бо там налагоджені схеми для своїх? Тоді зрозуміло.
Я не буду далеко залазити в ліс брехні, а чому б ДБР не розслідувати щось сходе на мініпуляції, якщо у 2025 році ця компанія зробила 3000 ракет, а в цьому році хай 400-500 штук, а чіткі підтвердження є влученя по ворогу 23-25 ракет, то де решта? Я так розумію що гроші освоїли?
А що там трапилося у Вишневому? Списання мільярдів через ту подію? Хто буде про це запитувати буде ссилка на тайну, війну і вічна блокіровка, тих, хто цікавиться?
У виробників "Вирію" ДБР розслідує можливе завищення цін, але вже блокували їх роботу. Щось нагадує вилучення клістронів до повномасшабного вторгнення.
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09.07.2026 10:52 Ответить

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