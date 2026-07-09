Обыски у производителя дронов "Вирій" выглядят как абсолютно необоснованный рэкетирский наезд, - Бутусов

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусовназвал обыски ГБР у производителя дронов "Вирій" необоснованным давлением на компанию.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Компания "Вирій" производит качественные дроны в своем классе по одним из самых низких цен на рынке, и об этом знают в каждой воинской части. Поэтому возбуждение уголовного дела ГБР по обвинению в якобы завышении цен компанией "Вирій" выглядит как абсолютно необоснованный рэкетирский наезд", - сказал он.

Также Бутусов обратил внимание, что в тот же день Печерский райсуд Киева запретил журналистам освещать факт наличия у брата директора ГБР Сухачева 143 квартир, домов, земельных участков и помещений.

"Уголовные дела, как оказывается, значительно прибыльнее любых дронов. Надеюсь, правоохранители смогут установить, нет ли завышения цен за возбуждение дел в ГБР?" - подытожил командир роты БПЛА.

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Что известно?

Утром 7 июля следователи ГБР пришли с обысками к производителю дронов "Вирій" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников. На предприятии заявили о сотрудничестве со следствием и продолжении работы в штатном режиме.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) выразила обеспокоенность в связи с обысками в компании Vyriy , одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны.

, одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны. В ГБР прокомментировали обыски, заявив, что более 150 индивидуальных предпринимателей могли быть задействованы в схеме по закупке дронов на 7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

В суде впоследствии пояснили, что запрет на публикацию расследования об имуществе брата директора ГБР Александра Сухачева являетсявременным.

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