Обыски у производителя дронов "Вирій" выглядят как абсолютно необоснованный рэкетирский наезд, - Бутусов
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусовназвал обыски ГБР у производителя дронов "Вирій" необоснованным давлением на компанию.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Компания "Вирій" производит качественные дроны в своем классе по одним из самых низких цен на рынке, и об этом знают в каждой воинской части. Поэтому возбуждение уголовного дела ГБР по обвинению в якобы завышении цен компанией "Вирій" выглядит как абсолютно необоснованный рэкетирский наезд", - сказал он.
Также Бутусов обратил внимание, что в тот же день Печерский райсуд Киева запретил журналистам освещать факт наличия у брата директора ГБР Сухачева 143 квартир, домов, земельных участков и помещений.
"Уголовные дела, как оказывается, значительно прибыльнее любых дронов. Надеюсь, правоохранители смогут установить, нет ли завышения цен за возбуждение дел в ГБР?" - подытожил командир роты БПЛА.
Что известно?
- Утром 7 июля следователи ГБР пришли с обысками к производителю дронов "Вирій" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников. На предприятии заявили о сотрудничестве со следствием и продолжении работы в штатном режиме.
- Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) выразила обеспокоенность в связи с обысками в компании Vyriy, одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны.
- В ГБР прокомментировали обыски, заявив, что более 150 индивидуальных предпринимателей могли быть задействованы в схеме по закупке дронов на 7 млрд грн.
- Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.
- В суде впоследствии пояснили, что запрет на публикацию расследования об имуществе брата директора ГБР Александра Сухачева являетсявременным.
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Я не буду далеко залазити в ліс брехні, а чому б ДБР не розслідувати щось сходе на мініпуляції, якщо у 2025 році ця компанія зробила 3000 ракет, а в цьому році хай 400-500 штук, а чіткі підтвердження є влученя по ворогу 23-25 ракет, то де решта? Я так розумію що гроші освоїли?
А що там трапилося у Вишневому? Списання мільярдів через ту подію? Хто буде про це запитувати буде ссилка на тайну, війну і вічна блокіровка, тих, хто цікавиться?
У виробників "Вирію" ДБР розслідує можливе завищення цін, але вже блокували їх роботу. Щось нагадує вилучення клістронів до повномасшабного вторгнення.