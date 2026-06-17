Бойцы "Хартии" обустраивают новые позиции для операторов дронов. ВИДЕО
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов показал, как бойцы обустраивают новые позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, стажеры готовят позиции для операторов дронов. Среди бойцов есть и колумбийцы.
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