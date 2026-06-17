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Бойцы "Хартии" обустраивают новые позиции для операторов дронов. ВИДЕО

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов показал, как бойцы обустраивают новые позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стажеры готовят позиции для операторов дронов. Среди бойцов есть и колумбийцы.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4417) корпус НГУ Хартия (72)
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