Глубокоэшелонированную линию обороны строят на Харьковщине, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВИДЕО

2-й корпус Национальной гвардии "Хартия" совместно с другими подразделениями Сил обороны создает глубокоэшелонированную линию обороны на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, планируется создать разветвленные системы траншей и окопов, обустроить противотанковые рвы и сети невзрывных заграждений, построить блиндажи и другие элементы фортификаций, сообщили в корпусе.

Речь идет, в частности, о внешнем кольце, противотанковых рвах длиной в десятки километров, круге тетраэдров, десятках километров колючей проволоки и тысячах метров малозаметных препятствий. Следующий этап строительства – внутреннее кольцо.

Напомним, в 2024-2025 годах защитники "Хартии" освободили лесные массивы к северу от Харькова, а с 2025-го проводят Купянскую контрнаступательную операцию.

