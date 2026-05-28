2 451 12

Глубокоэшелонированную линию обороны строят на Харьковщине, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВИДЕО

2-й корпус Национальной гвардии "Хартия" совместно с другими подразделениями Сил обороны создает глубокоэшелонированную линию обороны на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, планируется создать разветвленные системы траншей и окопов, обустроить противотанковые рвы и сети невзрывных заграждений, построить блиндажи и другие элементы фортификаций, сообщили в корпусе.

Речь идет, в частности, о внешнем кольце, противотанковых рвах длиной в десятки километров, круге тетраэдров, десятках километров колючей проволоки и тысячах метров малозаметных препятствий. Следующий этап строительства – внутреннее кольцо.

Читайте: Украинская граница с Беларусью на Полесье превращена в укрепленную оборонительную линию, – ОК "Запад". ФОТОрепортаж

Далее планируется строительство внутреннего кольца.

Напомним, в 2024-2025 годах защитники "Хартии" освободили лесные массивы к северу от Харькова, а с 2025-го проводят Купянскую контрнаступательную операцию.

Читайте: Сырский работал в 2-м корпусе НГУ "Хартия": обсудили выполнение поставленных задач

фортификации (172) Харьковская область (2730) Бригада НГУ Хартия (71)
Зуби дракона вже з кучі розгребли?
28.05.2026 13:43 Ответить
Ще жодна лінія оборони не допомогла втримати фронт.
28.05.2026 13:49 Ответить
Не согласен. Летнее наступление ВСУ в 2023 о такую разбилось.
28.05.2026 13:52 Ответить
Літній наступ 2023 розбився об низьку кваліфікацію командуючих та командирів які його планували та реслізовували! Там проблема була не в лінії оборони а в помилкових ідеях механізованого наступу, який був знищений дронами.
28.05.2026 14:15 Ответить
Дроны не панацея. 47-я ОМБр сначала влезла в минные поля, где и была очень плотно накрыта артиллерией.
28.05.2026 14:20 Ответить
так так особливо якщо гроші на неї вкрадені...
28.05.2026 13:53 Ответить
Це якщо лінія оборони існуе на папері. Та сама Лінія Суровікіна доказує протилежне.
28.05.2026 14:11 Ответить
Ці лінії нам сильно заважають проводити ротації позицій і логістиці. Щоб попасти на дальні точки - квест ще той. Так, як в ровах дуже мало проїздів, купа підрозділів нашої Хартії змушені їздити по кількох дорогах. Щоб ви зрозуміли, навіть зараз, влітку, коли сонце смалить, є ділянки настільки роздоабані, що місцями і зараз застряємо. Що було взимку і весною, можете лише уявити.
Адже усі наші позиції ЗА протитанковими ровами, тобто ми стоїмо перед цією лінією оборони. Якщо під*ри тут десь нас потіснять, їх якраз через ці рови не уявляю, як вибивати...
28.05.2026 13:57 Ответить
Чого такого глибокоешелонованого нічого не будували в 2021 році? А зараз наче півень в дупу клюнув, на п'ятому році війни 🤦
28.05.2026 14:05 Ответить
На Сумщині нарили смугу 35 км від кордону але 25 сіл уже захоплено.
28.05.2026 14:24 Ответить
🤣🤣🤣🤣
28.05.2026 15:40 Ответить
Мины и дроны лучшая защита!
28.05.2026 15:53 Ответить
 
 