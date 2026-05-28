Глубокоэшелонированную линию обороны строят на Харьковщине, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВИДЕО
2-й корпус Национальной гвардии "Хартия" совместно с другими подразделениями Сил обороны создает глубокоэшелонированную линию обороны на Харьковском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, планируется создать разветвленные системы траншей и окопов, обустроить противотанковые рвы и сети невзрывных заграждений, построить блиндажи и другие элементы фортификаций, сообщили в корпусе.
Речь идет, в частности, о внешнем кольце, противотанковых рвах длиной в десятки километров, круге тетраэдров, десятках километров колючей проволоки и тысячах метров малозаметных препятствий. Следующий этап строительства – внутреннее кольцо.
Далее планируется строительство внутреннего кольца.
Напомним, в 2024-2025 годах защитники "Хартии" освободили лесные массивы к северу от Харькова, а с 2025-го проводят Купянскую контрнаступательную операцию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адже усі наші позиції ЗА протитанковими ровами, тобто ми стоїмо перед цією лінією оборони. Якщо під*ри тут десь нас потіснять, їх якраз через ці рови не уявляю, як вибивати...