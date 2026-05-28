2 451 12

Глибокоешелоновану лінію оборони будують на Харківщині, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВIДЕО

2-й корпус Нацгвардії "Хартія" спільно з іншими підрозділами Сил оборони будує глибокоешелоновану лінію оборони на Харківському напрямку.

Подробиці

Так, планують створити розгалужені системи траншей і окопів, облаштувати протитанкові рови та мережі невибухових загороджень, побудувати бліндажі та інші елементи фортифікацій, повідомили у корпусі.

Йдеться, зокрема, про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною у десятки кілометрів, коло тетраедрів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва - внутрішнє кільце. 

Нагадаємо, у 2024-2025 рока оборонці "Хартії" визволили лісові масиви на північ від Харкова, а з 2025-го проводять Купʼянську контрнаступальну операцію.

фортифікації Харківська область бригада НГУ Хартія
Зуби дракона вже з кучі розгребли?
28.05.2026 13:43 Відповісти
Ще жодна лінія оборони не допомогла втримати фронт.
28.05.2026 13:49 Відповісти
Не согласен. Летнее наступление ВСУ в 2023 о такую разбилось.
28.05.2026 13:52 Відповісти
Літній наступ 2023 розбився об низьку кваліфікацію командуючих та командирів які його планували та реслізовували! Там проблема була не в лінії оборони а в помилкових ідеях механізованого наступу, який був знищений дронами.
28.05.2026 14:15 Відповісти
Дроны не панацея. 47-я ОМБр сначала влезла в минные поля, где и была очень плотно накрыта артиллерией.
28.05.2026 14:20 Відповісти
так так особливо якщо гроші на неї вкрадені...
28.05.2026 13:53 Відповісти
Це якщо лінія оборони існуе на папері. Та сама Лінія Суровікіна доказує протилежне.
28.05.2026 14:11 Відповісти
Ці лінії нам сильно заважають проводити ротації позицій і логістиці. Щоб попасти на дальні точки - квест ще той. Так, як в ровах дуже мало проїздів, купа підрозділів нашої Хартії змушені їздити по кількох дорогах. Щоб ви зрозуміли, навіть зараз, влітку, коли сонце смалить, є ділянки настільки роздоабані, що місцями і зараз застряємо. Що було взимку і весною, можете лише уявити.
Адже усі наші позиції ЗА протитанковими ровами, тобто ми стоїмо перед цією лінією оборони. Якщо під*ри тут десь нас потіснять, їх якраз через ці рови не уявляю, як вибивати...
28.05.2026 13:57 Відповісти
Чого такого глибокоешелонованого нічого не будували в 2021 році? А зараз наче півень в дупу клюнув, на п'ятому році війни 🤦
28.05.2026 14:05 Відповісти
На Сумщині нарили смугу 35 км від кордону але 25 сіл уже захоплено.
28.05.2026 14:24 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
28.05.2026 15:40 Відповісти
Мины и дроны лучшая защита!
28.05.2026 15:53 Відповісти
 
 