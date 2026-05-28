Глибокоешелоновану лінію оборони будують на Харківщині, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВIДЕО
2-й корпус Нацгвардії "Хартія" спільно з іншими підрозділами Сил оборони будує глибокоешелоновану лінію оборони на Харківському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, планують створити розгалужені системи траншей і окопів, облаштувати протитанкові рови та мережі невибухових загороджень, побудувати бліндажі та інші елементи фортифікацій, повідомили у корпусі.
Йдеться, зокрема, про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною у десятки кілометрів, коло тетраедрів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва - внутрішнє кільце.
Нагадаємо, у 2024-2025 рока оборонці "Хартії" визволили лісові масиви на північ від Харкова, а з 2025-го проводять Купʼянську контрнаступальну операцію.
Адже усі наші позиції ЗА протитанковими ровами, тобто ми стоїмо перед цією лінією оборони. Якщо під*ри тут десь нас потіснять, їх якраз через ці рови не уявляю, як вибивати...