Глибокоешелоновану лінію оборони будують на Харківщині, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВIДЕО

2-й корпус Нацгвардії "Хартія" спільно з іншими підрозділами Сил оборони будує глибокоешелоновану лінію оборони на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, планують створити розгалужені системи траншей і окопів, облаштувати протитанкові рови та мережі невибухових загороджень, побудувати бліндажі та інші елементи фортифікацій, повідомили у корпусі.

Йдеться, зокрема, про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною у десятки кілометрів, коло тетраедрів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва - внутрішнє кільце.

Нагадаємо, у 2024-2025 рока оборонці "Хартії" визволили лісові масиви на північ від Харкова, а з 2025-го проводять Купʼянську контрнаступальну операцію.

