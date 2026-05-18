Сирський працював у 2 корпусі НГУ "Хартія": обговорили виконання визначених завдань

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Хартія" веде активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку.

"За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Наші воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат.



У ході робочої поїздки обговорили з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання визначених завдань, їхні пропозиції з питань покращення оборонних спроможностей, знищення більшої кількості окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сирський ухвалив низку рішень щодо поліпшення забезпечення наших воїнів відповідно до їхніх запитів.

"Наші пріоритети незмінні – подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу, збереження життів українських захисників", - підсумував головком.

