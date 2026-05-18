Сирський працював у 2 корпусі НГУ "Хартія": обговорили виконання визначених завдань
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія".
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Хартія" веде активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку.
"За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Наші воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат.
У ході робочої поїздки обговорили з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання визначених завдань, їхні пропозиції з питань покращення оборонних спроможностей, знищення більшої кількості окупантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Сирський ухвалив низку рішень щодо поліпшення забезпечення наших воїнів відповідно до їхніх запитів.
"Наші пріоритети незмінні – подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу, збереження життів українських захисників", - підсумував головком.
