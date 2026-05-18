Анонімний українець з-за кордону оплатив трансфер 25 бійців з Колумбії у бригаду "Хартія", - Бутусов
Українець оплатив трансфер 25 бійців з Колумбії, які згодом прибудуть до України та воюватимуть у бригаді "Хартія".
Про це у Фейсбуці заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Стосовно завезення іноземних бійців у 23-й штурмовий полк РУГ 2-го корпусу "Хартія". Після минулої публікації тиждень тому мені написав незнайомий українець з-за кордону - скільки це коштує. І перерахував гроші на трансфер одразу 25 бійців, які очікували своєї черги на відправку з Колумбії.
Квитки придбані, скоро бійці будуть в Україні, запишемо відео. Сподіваюсь, колись зможу подякувати цій небайдужій людині, яка це зробила навіть не залишивши свого справжнього імені", - зазначив командир.
За словами Бутусова, від початку року завезення 500 бійців з Латинської Америки до 23-го полку було повністю здійснено за кошти волонтерів та благодійників завдяки зв'язкам та авторитету корпусу "Хартія" та полку РУГ.
"Бійці вже беруть активну участь у штурмових діях Але можливості волонтерів допомагати обмежені. Тому сподіваємось, що у травні почнуться закупівлі трансферів бійців до складу 23-го штурмового полку НГУ за рахунок державного бюджету", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше повідомляося, що у квітні-травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту.
Цікаво. Виходить в Колумбії є черга бажаючих відправитись до Неньки воювати проти мацковитів ... справа тільки в грошах!
А чомусь ЗЕшмурдяк находить гроші для застави за Верховного Резидента Єрмака , а не для колумбіців, які хочуть воювати за Україну.
А я ще згадав, що навесні цього року Поважний Ринат купив в Монако 5-поверховий пентхаус за 550 млн долярів замість найняти пару-трійку тисяч колумбійців, які будуть воювати в Україні за збереження заводів та ГОКів Поважного Рината .
Життя в Країні Мрій ЗЕленського стає все цікавіше!
Тепер треба організувати бій Єрмак проти Усика, обов'язкові усі 12 раундів, а гроші із білетів можна або на ЗСУ або на трансфер витратити.
Думаю за невелику плату онлайн глядачів буде мільйони.
А також, всі хмельницькі прокурвори перерахували свої пенсії по інвалідності.
Нехай тільки з 1 млн. українських чоловіків за кордоном вдасться залучити в середньому навіть не по 50, нехай - по 20 тис. дол. - це інвестиційний фонд в 20 млрд. дол. За ці кошти сотні тисяч найманців можна залучити на рік для оборони країни.
так як ви,
ваші діти,
та і внуки..
напевно
але користі для оборони від рашистів,
він зробив достатньо..
тепер черга за вами..
чи може тільки "заграниця" має вас боронити від орди-москви?