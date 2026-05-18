Іноземні добровольці в ЗСУ
8 671 36

Анонімний українець з-за кордону оплатив трансфер 25 бійців з Колумбії у бригаду "Хартія", - Бутусов

Іноземні добровольці в Хартії: очікується прибуття 25 бійців

Українець оплатив трансфер 25 бійців з Колумбії, які згодом прибудуть до України та воюватимуть у бригаді "Хартія".

Про це у Фейсбуці заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Стосовно завезення іноземних бійців у 23-й штурмовий полк РУГ 2-го корпусу "Хартія". Після минулої публікації тиждень тому мені написав незнайомий українець з-за кордону - скільки це коштує. І перерахував гроші на трансфер одразу 25 бійців, які очікували своєї черги на відправку з Колумбії.

Квитки придбані, скоро бійці будуть в Україні, запишемо відео. Сподіваюсь, колись зможу подякувати цій небайдужій людині, яка це зробила навіть не залишивши свого справжнього імені", - зазначив командир.

За словами Бутусова, від початку року завезення 500 бійців з Латинської Америки до 23-го полку було повністю здійснено за кошти волонтерів та благодійників завдяки зв'язкам та авторитету корпусу "Хартія" та полку РУГ.

"Бійці вже беруть активну участь у штурмових діях Але можливості волонтерів допомагати обмежені. Тому сподіваємось, що у травні почнуться закупівлі трансферів бійців до складу 23-го штурмового полку НГУ за рахунок державного бюджету", - підсумував він.

Що передувало?

  • Раніше повідомляося, що у квітні-травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту.

Бутусов Юрій (3658) добровольці (985) бригада НГУ Хартія (69)
Топ коментарі
+35
Анонімному українцю - велика дяка !
18.05.2026 12:39 Відповісти
+30
140 лямів на трансфер із СІЗО на волю якогось шматка лайна. Це ж скільки можна було бійців завезти за ці гроші.
18.05.2026 12:39 Відповісти
+27
"І перерахував гроші на трансфер одразу 25 бійців, які очікували своєї черги на відправку з Колумбії."

Цікаво. Виходить в Колумбії є черга бажаючих відправитись до Неньки воювати проти мацковитів ... справа тільки в грошах!

А чомусь ЗЕшмурдяк находить гроші для застави за Верховного Резидента Єрмака , а не для колумбіців, які хочуть воювати за Україну.

А я ще згадав, що навесні цього року Поважний Ринат купив в Монако 5-поверховий пентхаус за 550 млн долярів замість найняти пару-трійку тисяч колумбійців, які будуть воювати в Україні за збереження заводів та ГОКів Поважного Рината .

Життя в Країні Мрій ЗЕленського стає все цікавіше!
18.05.2026 13:39 Відповісти
18.05.2026 13:39 Відповісти
Єрмака випустили із СІЗО...
Тепер треба організувати бій Єрмак проти Усика, обов'язкові усі 12 раундів, а гроші із білетів можна або на ЗСУ або на трансфер витратити.
Думаю за невелику плату онлайн глядачів буде мільйони.
18.05.2026 15:26 Відповісти
Невже це все отой зеленський або бананов, з вертухаями з СБУ що супроводжують єрмака!?!?!??
18.05.2026 15:28 Відповісти
Міндіч чи Цукерман?
18.05.2026 12:29 Відповісти
Борисов з Крупою...
А також, всі хмельницькі прокурвори перерахували свої пенсії по інвалідності.
18.05.2026 13:08 Відповісти
Міндіч?
18.05.2026 12:30 Відповісти
це скільки?? 25 тис евро?? Он за дерьмака 140 лямів за три дні зібрали....Треба звернутися до реброва та ін
18.05.2026 12:30 Відповісти
Якщо у зелені конфіскувати всі гроші, ми пів Колумбії винайняти зможемо..
18.05.2026 16:29 Відповісти
Назу вітання!
18.05.2026 12:30 Відповісти
18.05.2026 12:39 Відповісти
18.05.2026 12:39 Відповісти
Да не шматок лайна.Ворог України,який приніс державі багато зла.
18.05.2026 14:51 Відповісти
тіньовий хазяїн України і смотрящий від синагоги
18.05.2026 17:01 Відповісти
А це міг зробити Ребров, але він оплатив корупцію в ворожого агента.
18.05.2026 12:43 Відповісти
Так він нічого не оплатив, а просто тимчасово перевів кошти з одного рахунку на інший. Заставу потім повернуть платнику.
18.05.2026 14:38 Відповісти
а друзі зеленського організували релулярні двушечкі на москву, і це ще невідомо чим єрмакозел займається
18.05.2026 12:44 Відповісти
А міндічі завозять бангладеш в тилові міста
18.05.2026 13:05 Відповісти
Оця країна не здатна оплатити переліт бажаючих воювати!? Правильно. Гроші краще вкрасти і наловити на вулицях безкоштовних микол з тарасами.
18.05.2026 13:09 Відповісти
Чому не можна долучити всіх зарубіжних громадян України чоловічої статі у віковому діапазоні 25-60 до аналогічної ініціативи: переважна більшість із них полишила, наприклад, своє майно (будинки, автомобілі, земельні діялянки і т.п.), або своїх батьків, або своїх дітей та дружин, або решту своїх родичів, друзів та знайомих в Україні, щоб це все захищали інші українці (військові на фронті, цивілісти - своєю працею в тиловій роботі під щоденними бомбардуваннями). Наприклад, кожен із зарубіжних ВЗ як цивілст міг би проінвестувати хоча б 50-60 тис. дол., а як фахівець із ВОСом або досвідом роботи в силових структурах - і 100-120 тис. дол. для залучення замість себе легіонера-найманця для фронту (українського або зарубіжного). Сума 50-120 тис. дол. звичайно ж немала, але за декілька років роботи за кордоном її можна спокійно відкласти. Можна в принципі залучати в такий проект і майно зарубіжних українських чоловіків, яке вони полишили в Україні. Релевантна категорія таких українських чоловіків - це міліони осіб.

Нехай тільки з 1 млн. українських чоловіків за кордоном вдасться залучити в середньому навіть не по 50, нехай - по 20 тис. дол. - це інвестиційний фонд в 20 млрд. дол. За ці кошти сотні тисяч найманців можна залучити на рік для оборони країни.
18.05.2026 14:31 Відповісти
Ті з українських чоловіків,хто не хоче воювати-могли б мати можливість оплатити 2х найманців.Замість себе.Замість того,щоб платити гроші за втік за кордон.Була б користь усім.А чоловіки хай працюють,платять податки,заводять сім'ї.діток.І не треба буде потім замість них завозити індійців та Бангладеш.
18.05.2026 15:03 Відповісти
Але не забудьте про розстріл мародерів в тилу: бо якщо прості люди платять - то треба спочатку націоналізувати украдене олігархами майно, а це, не побоюся назвати число - за 35 років декілька триліонів доларів. За ці гроші можна було за роки незалежності збудувати армію, не менш потужну ніж армія США.
18.05.2026 16:06 Відповісти
Грошей на іноземних добровольців в бюджеті нема, зато дєрьмаку за пару днів назбирали. Сюрреалізм...
18.05.2026 15:55 Відповісти
а цей "анонім" не має бажання самому "взяти до рук автомата"?
18.05.2026 15:58 Відповісти
Може йому років 75.
18.05.2026 16:36 Відповісти
аааа ну да... і діти його в ЗСУ і мабуть внуки...
18.05.2026 16:41 Відповісти
Може холостяк.
18.05.2026 16:50 Відповісти
так зараз можна і після 75 по власному бажання вікових обмежень нема, ну то таке
18.05.2026 16:55 Відповісти
А вам ,наверное,уже за 80. Или инвалид?
18.05.2026 20:43 Відповісти
після ваших розмов , допомагати якось не хочеться ! це ж діло добровільне ...?
18.05.2026 17:04 Відповісти
відправляти когось замість себе це "сильна" поміч....
18.05.2026 17:07 Відповісти
не всі можуть в ЗСУ,
так як ви,
ваші діти,
та і внуки..
напевно

але користі для оборони від рашистів,
він зробив достатньо..
тепер черга за вами..

чи може тільки "заграниця" має вас боронити від орди-москви?
18.05.2026 16:56 Відповісти
 
 