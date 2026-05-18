Анонімний українець з-за кордону оплатив трансфер 25 бійців з Колумбії у бригаду "Хартія", - Бутусов

Українець оплатив трансфер 25 бійців з Колумбії, які згодом прибудуть до України та воюватимуть у бригаді "Хартія".

Про це у Фейсбуці заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно завезення іноземних бійців у 23-й штурмовий полк РУГ 2-го корпусу "Хартія". Після минулої публікації тиждень тому мені написав незнайомий українець з-за кордону - скільки це коштує. І перерахував гроші на трансфер одразу 25 бійців, які очікували своєї черги на відправку з Колумбії.

Квитки придбані, скоро бійці будуть в Україні, запишемо відео. Сподіваюсь, колись зможу подякувати цій небайдужій людині, яка це зробила навіть не залишивши свого справжнього імені", - зазначив командир.

За словами Бутусова, від початку року завезення 500 бійців з Латинської Америки до 23-го полку було повністю здійснено за кошти волонтерів та благодійників завдяки зв'язкам та авторитету корпусу "Хартія" та полку РУГ.

"Бійці вже беруть активну участь у штурмових діях Але можливості волонтерів допомагати обмежені. Тому сподіваємось, що у травні почнуться закупівлі трансферів бійців до складу 23-го штурмового полку НГУ за рахунок державного бюджету", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше повідомляося, що у квітні-травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту.

