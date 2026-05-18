1 918 12

Анонимный украинец из-за рубежа оплатил трансфер 25 бойцов из Колумбии в бригаду "Хартия", - Бутусов

Иностранные добровольцы в "Хартии": ожидается прибытие 25 бойцов

Украинец оплатил перелет 25 бойцов из Колумбии, которые впоследствии прибудут в Украину и будут воевать в бригаде "Хартия".

Об этом в Facebook заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"О доставке иностранных бойцов в 23-й штурмовой полк РУГ 2-го корпуса "Хартия". После прошлой публикации неделю назад мне написал незнакомый украинец из-за границы - сколько это стоит. И перечислил деньги на трансфер сразу 25 бойцов, которые ожидали своей очереди на отправку из Колумбии.

Билеты куплены, скоро бойцы будут в Украине, запишем видео. Надеюсь, когда-нибудь смогу поблагодарить этого неравнодушного человека, который сделал это, даже не оставив своего настоящего имени", - отметил командир.

По словам Бутусова, с начала года доставка 500 бойцов из Латинской Америки в 23-й полк была полностью осуществлена за счет средств волонтеров и благотворителей благодаря связям и авторитету корпуса "Хартия" и полка РУГ.

"Бойцы уже принимают активное участие в штурмовых действиях. Но возможности волонтеров помогать ограничены. Поэтому надеемся, что в мае начнутся закупки трансферов бойцов в состав 23-го штурмового полка НГУ за счет государственного бюджета", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку переднего края обороны противника вглубь до ротного опорного пункта.

Бутусов Юрий (4406) добровольцы (1217) Бригада НГУ Хартия (68)
Топ комментарии
+5
Анонімному українцю - велика дяка !
18.05.2026 12:39 Ответить
+3
це скільки?? 25 тис евро?? Он за дерьмака 140 лямів за три дні зібрали....Треба звернутися до реброва та ін
18.05.2026 12:30 Ответить
+3
140 лямів на трансфер із СІЗО на волю якогось шматка лайна. Це ж скільки можна було бійців завезти за ці гроші.
18.05.2026 12:39 Ответить
👍 100% ...
18.05.2026 12:28 Ответить
Міндіч чи Цукерман?
18.05.2026 12:29 Ответить
Борисов з Крупою...
А також, всі хмельницькі прокурвори перерахували свої пенсії по інвалідності.
18.05.2026 13:08 Ответить
Міндіч?
18.05.2026 12:30 Ответить
Назу вітання!
18.05.2026 12:30 Ответить
А це міг зробити Ребров, але він оплатив корупцію в ворожого агента.
18.05.2026 12:43 Ответить
а друзі зеленського організували релулярні двушечкі на москву, і це ще невідомо чим єрмакозел займається
18.05.2026 12:44 Ответить
якщо...
18.05.2026 12:55 Ответить
А міндічі завозять бангладеш в тилові міста
18.05.2026 13:05 Ответить
 
 