Анонимный украинец из-за рубежа оплатил трансфер 25 бойцов из Колумбии в бригаду "Хартия", - Бутусов

Украинец оплатил перелет 25 бойцов из Колумбии, которые впоследствии прибудут в Украину и будут воевать в бригаде "Хартия".

Об этом в Facebook заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"О доставке иностранных бойцов в 23-й штурмовой полк РУГ 2-го корпуса "Хартия". После прошлой публикации неделю назад мне написал незнакомый украинец из-за границы - сколько это стоит. И перечислил деньги на трансфер сразу 25 бойцов, которые ожидали своей очереди на отправку из Колумбии.

Билеты куплены, скоро бойцы будут в Украине, запишем видео. Надеюсь, когда-нибудь смогу поблагодарить этого неравнодушного человека, который сделал это, даже не оставив своего настоящего имени", - отметил командир.

Читайте также: Я не считаю сейчас наступление из Беларуси реалистичным, - Бутусов

По словам Бутусова, с начала года доставка 500 бойцов из Латинской Америки в 23-й полк была полностью осуществлена за счет средств волонтеров и благотворителей благодаря связям и авторитету корпуса "Хартия" и полка РУГ.

"Бойцы уже принимают активное участие в штурмовых действиях. Но возможности волонтеров помогать ограничены. Поэтому надеемся, что в мае начнутся закупки трансферов бойцов в состав 23-го штурмового полка НГУ за счет государственного бюджета", - подытожил он.

Читайте: 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провел успешную штурмовую операцию на Волчанском направлении. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку переднего края обороны противника вглубь до ротного опорного пункта.

Читайте: Сырский обсудил с командованием "Хартии" ситуацию на Южно-Слобожанском направлении. ФОТОрепортаж