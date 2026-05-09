23-й штурмовой полк "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провел успешную штурмовую операцию на Волчанском направлении. ВИДЕО

В апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку переднего края обороны противника вглубь до ротного опорного пункта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полка.

В выполнении боевой задачи принимали участие украинские военнослужащие и иностранные добровольцы из стран Латинской Америки, которые совместно проводили штурмовые действия.

Во время операции штурмовые группы полка продвинулись через лесные массивы левого и правого флангов, вышли к обозначенным ориентирам и провели зачистку позиций противника.

Результаты боевой задачи

"В ходе операции штурмовыми группами полка была уничтожена система полевых укреплений противника, зачищены блиндажи и ликвидирован личный состав врага, находившийся на позициях и в укрытиях", — сообщают в командовании 23-го штурмового полка "Р.У.Г".

Противник неоднократно пытался восстановить утраченные позиции и проводил ответные штурмовые действия, однако все контратаки были отбиты силами полка.

Для дезориентации противника и растяжения его сил во время операции был проведен отвлекающий маневр, что позволило окончательно зачистить район выполнения боевой задачи.

23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта, демонстрируя эффективность штурмовых действий, слаженную работу подразделений и стойкость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину.

Справка

23-й штурмовой полк "Р.У.Г" входит в состав 2-го корпуса НГУ "Хартия" и выполняет боевые задачи на Харьковском направлении. Подразделение специализируется на штурмовых операциях, аэроразведке, применении FPV-дронов и комплексном поражении противника. Полк сформирован на базе батальона "Р.У.Г", который был преобразован в штурмовой полк в составе корпуса "Хартия".

