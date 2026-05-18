Новости Бои на Южно-Слобожанском направлении
Сырский работал в 2-м корпусе НГУ "Хартия": обсудили выполнение поставленных задач

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский служил в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

"Хартия" ведет активную оборону на Южно-Слобожанском направлении.

"За первую половину мая противник совершил на этом направлении более 150 атак. Наши воины эффективно сдерживают натиск российских захватчиков и наносят им ощутимые потери.

В ходе рабочей поездки обсудили с командным составом корпуса и боевых бригад ход выполнения поставленных задач, их предложения по вопросам улучшения оборонных возможностей, уничтожения большего количества оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сырский принял ряд решений по улучшению обеспечения наших воинов в соответствии с их запросами.

"Наши приоритеты неизменны – дальнейшее перехват инициативы на поле боя, нанесение максимальных потерь врагу, сохранение жизней украинских защитников", – подытожил главнокомандующий.

Александр Сырский (904) Бригада НГУ Хартия (68)
18.05.2026 13:12 Ответить
взагалі про що може йти мова коли головком сирок - це руснявий творожок з батьками на паРаші
18.05.2026 13:14 Ответить
Який взагалі може бути ******** розвиток ******** армії коли оцей совковий керує?! Його ще два роки тому потрібно було зняти з посади
18.05.2026 13:49 Ответить
 
 