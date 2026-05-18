Сырский работал в 2-м корпусе НГУ "Хартия": обсудили выполнение поставленных задач

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский служил в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Хартия" ведет активную оборону на Южно-Слобожанском направлении.

"За первую половину мая противник совершил на этом направлении более 150 атак. Наши воины эффективно сдерживают натиск российских захватчиков и наносят им ощутимые потери.



В ходе рабочей поездки обсудили с командным составом корпуса и боевых бригад ход выполнения поставленных задач, их предложения по вопросам улучшения оборонных возможностей, уничтожения большего количества оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сырский принял ряд решений по улучшению обеспечения наших воинов в соответствии с их запросами.

"Наши приоритеты неизменны – дальнейшее перехват инициативы на поле боя, нанесение максимальных потерь врагу, сохранение жизней украинских защитников", – подытожил главнокомандующий.

