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Новини Іноземці в ЗСУ Оператори дронів
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Бійці "Хартії" облаштовують нові позиції для операторів дронів. ВIДЕО

Командир роти БПЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов показав, як бійці облаштовують нові позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Як зазначається, стажери готують позиції для операторів дронів. Серед бійців є і колумбійці.

Також дивіться: Глибокоешелоновану лінію оборони будують на Харківщині, - 2-й корпус НГУ "Хартія". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3669) корпус НГУ Хартія (73)
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А що сталося з екскаваторами в "космічній державі"?
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17.06.2026 19:26 Відповісти
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17.06.2026 20:02 Відповісти
А як там можна використати екскаватор, коли його за 10 хвилин відшукають дрони ворога?
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17.06.2026 20:28 Відповісти
 
 