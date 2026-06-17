Бійці "Хартії" облаштовують нові позиції для операторів дронів. ВIДЕО
Командир роти БПЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов показав, як бійці облаштовують нові позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Як зазначається, стажери готують позиції для операторів дронів. Серед бійців є і колумбійці.
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