NAUDI призвала не допустить блокирования работы производителя дронов Vyriy из-за обысков

Индустрия дронов

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) выразила обеспокоенность в связи с обысками в компании Vyriy, одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе NAUDI, передает Цензор.НЕТ.

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"Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) глубоко обеспокоена проведением обысков у одного из самых эффективных отечественных производителей беспилотников — компании "Вирій"", — говорится в сообщении.

Компания Vyriy является одним из пионеров рынка FPV-дронов

Компания Vyriy является одним из пионеров украинского рынка FPV-дронов и одним из крупнейших отечественных производителей компонентов для их производства. В течение последних лет предприятие последовательно наращивает производственные мощности, расширяет номенклатуру продукции и вносит весомый вклад в обеспечение Сил безопасности и обороны Украины современными беспилотными системами.

Особое беспокойство вызывает то, что следственным действиям предшествовала масштабная негативная информационная кампания в отношении предприятия. В то же время любые правовые оценки и процессуальные решения должны основываться исключительно на результатах объективного и беспристрастного расследования, а не на информационном давлении или публичных оценках.

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НАУДИ уважает работу правоохранительных органов и необходимость проведения расследований в случаях, предусмотренных законом. В то же время призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора обеспечить проведение всех процессуальных действий таким образом, чтобы не допустить необоснованной блокировки работы предприятия, срыва производственных процессов или выполнения контрактов по обеспечению потребностей украинских защитников.

Сегодня каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса, производящее продукцию для фронта, является важной составляющей обороноспособности государства. Именно поэтому чрезвычайно важно обеспечить бесперебойную работу производств, от которых зависит своевременная поставка вооружения и военной техники.

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"Ожидаем, что после завершения необходимых следственных действий предприятие сможет продолжить свою деятельность в штатном режиме. Общий приоритет для государства, общества и всей оборонной отрасли — бесперебойное обеспечение Сил безопасности и обороны Украины эффективными средствами для защиты государства и отражения агрессора", — подчеркнули в компании.