NAUDI закликала не допустити блокування роботи виробника дронів Vyriy через обшуки

Індустрія дронів

Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) заявила про занепокоєння через обшуки в компанії Vyriy, одному з найбільших українських виробників FPV-дронів і комплектуючих до них. В асоціації закликали правоохоронців забезпечити проведення слідчих дій без блокування роботи підприємства та зриву виконання контрактів для Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі NAUDI, інформує Цензор.НЕТ.

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"Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) глибоко стурбована проведенням обшуків на одному з найефективніших вітчизняних виробників безпілотників — компанії "Вирій"", - ідеться в повідомленні.

Компанія Vyriy є одним із піонерів ринку FPV-дронів

Компанія Vyriy є одним із піонерів українського ринку FPV-дронів та одним із найбільших вітчизняних виробників компонентів для їхнього виробництва. Протягом останніх років підприємство послідовно нарощує виробничі потужності, розширює номенклатуру продукції та робить вагомий внесок у забезпечення Сил безпеки і оборони України сучасними безпілотними системами.

Особливе занепокоєння викликає те, що слідчим діям передувала масштабна негативна інформаційна кампанія щодо підприємства. Водночас будь-які правові оцінки та процесуальні рішення мають ґрунтуватися виключно на результатах об’єктивного й неупередженого розслідування, а не на інформаційному тиску чи публічних оцінках.

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НАУДІ поважає роботу правоохоронних органів та необхідність проведення розслідувань у випадках, передбачених законом. Водночас закликаємо Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора забезпечити проведення всіх процесуальних дій таким чином, щоб не допустити необґрунтованого блокування роботи підприємства, зриву виробничих процесів чи виконання контрактів із забезпечення потреб українських захисників.

Сьогодні кожне підприємство оборонно-промислового комплексу, яке виробляє продукцію для фронту, є важливою складовою обороноздатності держави. Саме тому надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу виробництв, від яких залежить своєчасне постачання озброєння і військової техніки.

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"Очікуємо, що після завершення необхідних слідчих дій підприємство зможе продовжити свою діяльність у штатному режимі. Спільний пріоритет для держави, суспільства та усієї оборонної галузі — безперебійне забезпечення Сил безпеки і оборони України ефективними засобами для захисту держави та відсічі агресору", - наголосили в компанії.